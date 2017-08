Fußball Der SC Pfullendorf ist eine wahre Trainerschmiede

Etliche Trainer waren früher beim SC Pfullendorf aktiv, vom aktuellen Coach des KSC Alois Schwartz bis Marco Kurz, der inzwischen in Australien tätig ist.

Fußball: Der Höhenflug des SC Pfullendorf, der in den Achtzigern mit drei Verbandsliga-Meisterschaften Fahrt aufnahm und die Linzgauer im Jahr 2000 bis dicht an die 2. Bundesliga führte, ist spätestens mit dem Abstieg in die Landesliga beendet. Und dennoch schaffen es ehemalige SCP-Spieler oder Trainer immer wieder in die Schlagzeilen, so wie zuletzt Alois Schwartz, der am Dienstag als neuer Coach des Drittligisten Karlsruher SC vorgestellt wurde.

Überhaupt scheint der SC Pfullendorf ein gutes Sprungbrett für Trainer zu sein. So gelang den beiden Münchener Ex-Profis Kurt Niedermayer (FC Bayern) und Marco Kurz (TSV 1860) während ihres jeweiligen SCP-Engagements der Sprung vom Spieler zum Trainer. Beide zog es danach wieder zurück nach München, Niedermayer als Nachwuchstrainer bei den Bayern, Kurz wieder zu den „Löwen“, wo er es bis zum Chef-Trainer in der 2. Bundesliga schaffte. Weitere Stationen des gebürtigen Stuttgarters waren der 1. FC Kaiserslautern, die TSG Hoffenheim, der FC Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf, ehe er im Juni dieses Jahres ein Engagement beim australischen Club Adelaide United annahm. Auch Alois Schwartz stieß gegen Ende seiner Spielerlaufbahn zum SCP. Seine Wege kreuzten sich mit denen von Marco Kurz beim 1. FC Kaiserslautern. Den SV Sandhausen etablierte er in der 2. Bundesliga, doch beim Traditionsclub 1. FC Nürnberg musste er im März 2017 vorzeitig gehen.

Einer der Ersten, der sich vom Linzgau aus in Richtung Profifußball aufmachte, war der Torhüter Achim Hollerieth, der kurzzeitig beim VfB Stuttgart zwischen den Pfosten stand, beim FC St. Pauli zur Stammkraft wurde und in Schaffhausen seine aktive Laufbahn ausklingen ließ. In Dubai schaffte er als Torwart-Trainer den Übergang auf die Trainerbank. Aktuell ist der 43-Jährige Trainer des Nordost-Regionalligisten TSG Neustrelitz.

Zu Beginn des Jahrtausends spielten Uwe Möhrle, Stefan Buck und David Fall gemeinsam mit dem heutigen Trainer des TSV Aach-Linz, Patrick Hagg, für die Rot-Weißen. Möhrle, Buck und Fall schafften – wie auch Alexander Schnetzler oder Thomas Stehle – den Sprung in den Profifußball und sind heute als Trainer aktiv. David Fall beim Ostschweizer Fußballverband sowie bei Calcio Kreuzlingen, Stefan Buck im Nachwuchs des FC Bayern München und Uwe Möhrle beim Nachwuchs des VfL Wolfsburg.

Als Spieler und als Trainer war der Isländer Helgi Kolvidsson in Pfullendorf eine prägende Persönlichkeit. Und auch er machte beim SCP den Schritt vom Spieler zum Co- und letztlich zum Cheftrainer. Nach mehreren Stationen in Österreich ist Kolvidsson aktuell Co-Trainer der isländischen Nationalmannschaft.

Ganz aktuell sind fünf ehemalige Pfullendorfer Spieler im Trainerstab eines Bundesligisten. So nahm der neue Trainer des FSV Mainz 05, Sandro Schwarz, seinen Co-Trainer aus der U23, Michael Falkenmayer, mit zu den Profis. Falkenmayer spielte von 2007 bis 2013 für die Pfullendorfer, ehe er seine aktive Karriere in der Mainzer Reservemannschaft ausklingen ließ. Wenn es Ende Oktober in der Bundesliga zum Derby zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart kommt, dann sitzen auf beiden Bänken Torwarttrainer, die schon in Pfullendorf aktiv waren. Beim VfB Marco Langner, der unter Robin Dutt auch schon in Freiburg die Torhüter coachte, und beim SC Freiburg Andreas Kronenberg, der in der Saison 2000/01 das SCP-Tor hütete.

Reichlich Erfahrung hat der gebürtige Pfullendorfer Xaver Zembrod schon auf Trainerbänken gesammelt – im Hoffenheimer Nachwuchs, beim SC Freiburg II, als Co-Trainer bei Hannover 96 und dem 1. FC Kaiserslautern. Nun ist er im Trainerstab von Heiko Herrlich, dem neuen Coach von Bayer Leverkusen. Dort arbeitet er gemeinsam mit Nico Schneck, der bis 2011 in Pfullendorf spielte und nun gemeinsam mit Herrlich von Jahn Regensburg zum Werksclub wechselte.

Und über allem steht quasi der Chef der deutschen Profitrainer: Auch Frank Wormuth ist ein ehemaliger Trainer des SC Pfullendorf. Er ist seit Jahren Chef-Ausbilder beim DFB, wo er immer mal wieder auf neue Gesichter trifft, deren Trainerkarrieren teilweise im Linzgau begannen.