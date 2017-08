Fußball Der SC Pfullendorf empfängt einen gefährlichen Gegner

Der SC Pfullendorf ist nicht optimal in die Saison der Fußball-Landesliga gestartet und empfängt den FC Schonach, welcher mit einer weißen Weste in den Linzgau kommt.

Fußball, Landesliga: SC Pfullendorf – FC Schonach (Samstag, 16.30 Uhr). – Das hatte man sich schon ein wenig anders vorgestellt beim Ex-Regionalligisten, denn mit nur einem Sieg aus den ersten drei Spielen steht der SC Pfullendorf nur auf Rang acht. „Von der Spielweise her sind wir durchaus zufrieden, denn wir waren in allen Spielen die bessere Mannschaft. Aber mit der Punktausbeute können wir natürlich nicht zufrieden sein!“, fasst Co-Trainer Josef Hatzing den bisherigen Saisonverlauf zusammen. Woran aber liegt es, dass der Titelanwärter Nummer eins seine Überlegenheit nicht auch in Zählbares ummünzen kann?

Zwei Aspekte sieht Hatzing hier als Ursache: „Jeder Gegner geht gegen uns an seine Leistungsgrenze!“ Nun, das war schon vor der Runde absehbar, dass die Spiele gegen die einst weit über allem im Bezirk thronenden Linzgauer für die Gegner etwas ganz Besonderes sind, zum Teil auch angeheizt durch die Tatsache, dass in diesen Spielen, wie beispielsweise zum Saisonauftakt in Walbertsweiler, eine ganz besondere Kulisse herrscht. Da muss man als Favorit eben durch.

Nicht ganz absehbar war die schwache Chancenauswertung. „Gegen Salem müssen wir zur Pause schon 4:0 führen, dann wäre dieses Spiel gelaufen gewesen“, blickt Hatzing zurück und stellt dann schlicht die Forderung auf: „Man sollte eben einfach mal treffen!“ Leicht gesagt, vielleicht klappt es schon gegen den FC Schonach, wenn ein Heimsieg nahezu Pflicht ist. Allerdings ist der Aufsteiger des Vorjahres fast so etwas wie ein Gegenentwurf zum SCP. Die Erwartungen waren bei Weitem nicht so hoch, aber Schonach steht als eines von vier Teams mit drei Siegen aus drei Spielen ganz vorne und kann daher entspannt in den Linzgau fahren. „Bei einer Niederlage brauchen wir erst einmal nicht mehr davon zu sprechen, Aufstiegsanwärter zu sein“, ahnt auch Hatzing. Er fordert: „Wir sollten Leidenschaft und Aggressivität zeigen, bis der Schiedsrichter abpfeift!“

Mit einem Ausbau der Siegesserie könnten die Schonacher ihren Vorsprung auf den SC Pfullendorf, dem weiterhin Luca Gruler fehlt, auf zwölf Punkte vergrößern. Zeit also für den SCP, der Favoritenrolle auch in Sachen Ergebnis gerecht zu werden.

Die weiteren Spiele in der Landesliga

SC Konstanz-Wollmatingen – SC Markdorf (Samstag, 15.30 Uhr). – Nach drei Spielen nur ein Punkt – zweifelsfrei hat man sich beim SC Konstanz-Wollmatingen deutlich mehr erhofft. Die Gäste aus Markdorf, die ein wesentlich bescheideneres Ziel verfolgen, haben immerhin schon ein Spiel gewinnen können und möchten wohl etwas Zählbares mitnehmen.

FC Überlingen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Samstag, 15.30 Uhr). – Der Trend spricht klar für die Gäste aus Walbertsweiler-Rengetsweiler, die bisher von Sieg zu Sieg eilen, während der Aufsteiger bisher nur zu einem Punkt kam. Aber irgendwann reißt jede Serie. Darauf hofft der FC Überlingen.

FC Hilzingen – FC RW Salem (Samstag, 16 Uhr). – Die ersten drei Saisonspiele ohne Niederlage, das gab es schon lange nicht mehr beim FC RW Salem in der Landesliga! Der Rückkehrer aus dem Hegau tut sich momentan noch etwas schwer und sollte auf eigenem Platz punkten, um sich nicht frühzeitig im hinteren Tabellendrittel festzuspielen.

SpVgg F.A.L. – FC 08 Villingen II (Sonntag, 15 Uhr). – Zwei der vier Teams, die bisher eine weiße Weste haben, treffen in Frickingen aufeinander. Für die SpVgg F.A.L. von Trainer Joachim Ruddies eine echte Standortbestimmung.

SV Obereschach – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 15 Uhr). – Nach den Siegen gegen Furtwangen und Hilzingen sollte die SG beim punktlosen Schlusslicht nachlegen, um schon einmal ein kleines Polster zu haben. Zwar ist der aktuelle sechste Rang mehr, als man vielleicht sogar erwartet hatte, aber hinter Dettingen-Dingelsdorf lauern noch Teams mit mächtig Potenzial. (jr)

Ferner spielen: FC Furtwangen – DJK Villingen (heute, 19.30 Uhr); DJK Donaueschingen – FC Löffingen (Sonntag, 16 Uhr).

Die Tabelle