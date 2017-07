Fußball Der SC Konstanz-Wollmatingen steht im Halbfinale

Der Landesligist setzt sich beim Markdorf-Cup gegen den TuS Immenstaad und den FC Rot-Weiß Salem durch. Am Donnerstag geht es mit dem Halbfinale weiter.

Fußball, Markdorf-Cup: FC RW Salem – TuS Immenstaad 0:1. – Das erste Ausrufezeichen setzte der FC Rot-Weiß Salem in der 5. Minute mit einem Lattentreffer von Beck. Der TuS Immenstaad kam zehn Minuten später zu seiner ersten Chance, die Heberle vergab. In der Folgezeit war das Spiel ausgeglichen ohne weitere Höhepunkte. Als Salems Torwart einen Freistoß aus 20 Metern nicht richtig festhalten konnte, war Haug zur Stelle und sorgte für die Immenstaader Führung. Adrian Schraivogel im Salemer Tor machte seinen Fehler aber kurz darauf wieder gut, als er einen Foulelfmeter parierte und die Entscheidung verhinderte. Seine Mannschaft hätte sogar noch den Ausgleich in der Schlussminute erzielen können, doch Notheis vergab. – Tor: 0:1 (28.) Haug. – SR: Schaffarth (Zizenhausen). – Z: 120.

TuS Immenstaad – SC Konstanz-Wollmatingen 0:2. – Die zweite Partie des Abends war ein Spiel auf ein Tor. Der Bezirksliga-Absteiger TuS Immenstaad hatte dem Sturmlauf des Konstanzer Landesligisten nichts entgegenzusetzen und geriet früh in Bedrängnis. Schon nach drei Minuten hätte der SC Konstanz-Wollmatingen in Führung gehen können, doch ein Immenstaader Verteidiger konnte den Ball gerade noch von der Torlinie kratzen. So blieb es vorerst beim torlosen Unentschieden. In der 11. Minute war es aber dann soweit: Mit einem schönen Schlenzer brachte Serkan Caliskan den Favoriten in Front. Der SC Konstanz-Wollmatingen drückte weiter und wollte mit aller Macht den zweiten Treffer erzielen, was in der 22. Minute Walentin Waibl gelang. Dem 2:0 ging ein schöner Spielzug voraus, abgeschlossen per Distanzschuss von der Strafraumgrenze aus. – Tore: 0:1 (11.) Caliskan, 0:2 (22.) Waibl. – SR: Schaffarth (Zizenhausen). – Z: 120.

SC Konstanz-Wollmatingen – FC Rot-Weiß Salem 2:0. – Die Ausgangslage war klar: Salem musste mit mindestens zwei Toren gewinnen, um den Einzug ins Halbfinale zu schaffen. Doch von einem Sturmlauf der Rot-Weißen war nichts zu sehen. Die Anfangsphase verlief unspektakulär, beide Mannschaften neutralisierten sich gegenseitig. Den ersten Aufreger gab es in der 18. Minute, als der Konstanzer Ben-Chaieb den Pfosten traf. Eine Minute später machte es Zivanic besser und brachte den SC Konstanz-Wollmatingen in Führung. Der FC Rot-Weiß Salem hatte nun nichts mehr entgegenzusetzen. Die Konstanzer machten das Spiel und hatten oft Pech im Abschluss. Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 37. Minute vom Elfmeterpunkt aus. Jehle verwandelte einen Strafstoß sicher und brachte den SC Konstanz-Wollmatingen ins Halbfinale. – Tore: 1:0 (19.) Zivanic, 2:0 (37./FE) Jehle. – SR: Schaffarth (Zizenhausen). – Z: 130.

Somit stehen die vier Halbfinalisten fest, die am Donnerstag um den Einzug ins Hauptfeld spielen werden: Neben dem FC Uhldingen, dem VfB Friedrichshafen und dem SV Weingarten hat der SC Konstanz-Wollmatingen die Chance aufs Weiterkommen.

Die nächsten Spiele

Im ersten Halbfinale des Qualifikationsturniers beim Markdorf-Cup treffen am Donnerstag um 17 Uhr der FC Uhldingen (Sieger der Sulger-Gruppe) und der VfB Friedrichshafen (Sieger der SÜDKURIER-Gruppe) aufeinander. In der zweiten Begegnung ermitteln ab 19 Uhr der SV Weingarten (Sieger Schwäbische-Zeitung-Gruppe) und der SC Konstanz-Wollmatingen (Sieger der Stadtwerk-am-See-Gruppe) den zweiten Qualifikanten für das Endturnier, das am Samstag beginnt.