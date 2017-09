Fußball Der SC Konstanz-Wollmatingen rutscht weiter ab

Nach der 0:2-Niederlage gegen den SC Markdorf stehen die Konstanzer in der Landesliga auf einem Abstiegsplatz. Der Spitzenreiter SpVgg F.A.L. baut seine Siegesserie weiter aus, während der Aufsteiger FC Überlingen seinen ersten Saisonerfolg feiert.

Fußball, Landesliga

SC Konstanz-Wollmatingen

SC Markdorf

0:2 (0:1)

Weiterhin ohne Sieg bleibt der SC Konstanz-Wollmatingen. Nach nicht einmal drei Minuten gerieten die Konstanzer etwas unglücklich in Rückstand. Eigentlich wollte Malte Ensslin vom SC Markdorf in der Nähe der Strafraumgrenze den Ball nach einem scharf gespielten Pass nur sich selbst vorlegen, aber dabei gab er dem Spielgerät so viel Schwung, dass es im unteren rechten Eck des Konstanzer Tors landete. Danach war die Heimmannschaft das dominierende Team. Mehrere Male konnten sich die Konstanzer auf den Außenpositionen durchsetzen, aber der letzte Pass kam nicht an. Wenn der Abschluss doch einmal gelang, wurde das Tor verfehlt. Kurz vor der Pause wäre Markdorf fast mit 2:0 in Führung gegangen, aber den Schuss von Mergim Hasanmetaj nach einem Eckball wehrte Patrick Müller ab.

In der zweiten Halbzeit wurde der Markdorfer Esref Su zum auffälligsten Spieler auf dem Platz. So hatte Jamil Marchoud in der 51. Minute die Möglichkeit, seine Mannschaft weiter in Front zu bringen, als er von Su perfekt angespielt wurde und alleine vor dem Konstanzer Torwart Pascal Bisinger auftauchte. Eine Viertelstunde später setzte sich Su auf der rechten Seite durch, aber seine Mitspieler waren nicht in der Lage, die Hereingabe zu verwerten. Auch auf der anderen Seite haperte es mit dem Abschluss. Serifo Charre war in der 73. Minute schon am Gästetorwart vorbei, aber sein Schuss landete auf der falschen Seite des Pfostens. In der 79. Minute erzwang Su dann mit einem sehenswerten Sololauf selbst die Entscheidung. Zwar scheiterte er im ersten Versuch an Bisinger, aber im Nachsetzen traf er zum 0:2-Endstand.

Tore: 0:1 (3.) Ensslin, 0:2 (79.) Su. – SR: Litterst (Rielasingen-Arlen). – Z: 100.

FC Hilzingen

FC Rot-Weiß Salem

1:2 (0:1)

Der FC Hilzingen und der FC RW Salem begannen konzentriert. Die erste Torchance hatte der Hilzinger Schneider, der nach einem Freistoß mit einem fulminanten Schuss das Tor nur knapp verfehlte. In den folgenden Minuten übten die Salemer mehr Druck aus. In der 20. Minute nahm Hilzingen das Ruder wieder in die Hand und hatte durch Holzreiter eine gute Chance, doch Gästekeeper Livgöcmen verließ sein Tor rechtzeitig und konnte den Hilzinger vor dem Abschluss stoppen. Dann verarbeitete Jeckl einen Ball von Bschorr perfekt, doch seinen Schuss konnte Bröski im letzten Moment von der Linie kratze. Bis kurz vor Ende der ersten Hälfte war es ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Dann gelang Salem der Führungstreffer durch Falco, der traf, nachdem Müller den ersten Schuss von Schatz abprallen ließ.

Unmittelbar nach Anpfiff der zweiten Hälfte gab es bei den Gastgebern Grund zum Jubeln. Jeckl erzielte nach wunderbarer Vorarbeit von Endres den Ausgleich. Die Freude wurde jedoch in der 50. Minute durch die Rote Karte für Schneider getrübt, der als letzter Mann einen Salemer zu Fall brachte. Daraus resultierte ein Freistoß an der Strafraumlinie, den Daniele präzise im Winkel versenkte – 1:2. Die Unterzahlsituation wusste der Hilzinger Trainer Schoch durch eine Umstellung zu kompensieren. Dennoch endete die Partie mit einem 2:1-Sieg für die Gäste aus Salem.

Tore: 0:1 (45.) Falco, 1:1 (49.) Jeckl, 1:2 (51.) Daniele. – SR: Streibert (Konstanz). – Z: 110. – Bes. Vork.: Rot (50.) für Schneider (FC Hilzingen).

FC Überlingen

FV Walbertsweiler-Reng.

1:0 (0:0)

Von Beginn an entwickelte sich ein temporeiches und interessantes Derby, bei dem die Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen. Die erste Möglichkeit bot sich dem FC Überlingen, als Blank nach einem Eckball aus kurzer Distanz völlig freistehend mit einem Kopfball das Tor des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler nur knapp verfehlte. In der 14. Minute hatte Kuczkowski nach einem schönen Spielzug Gästetorhüter Specker ausgespielt, ließ sich aber zu weit abdrängen, sodass Fürst seinen Abschluss noch von der Linie kratzen konnte. Im Gegenzug scheiterte Fürst freistehend an FC-Torhüter Negrassus. In der 25. Minute vergab Bach für den FV nach einem Querpass von Fürst die Möglichkeit zum Führungstreffer. Fürst hatte dann in der 39. Minute die Möglichkeit zur Gästeführung, die jedoch von Negrassus verhindert wurde.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit mussten beide Mannschaften dem hohen Tempo der ersten Hälfte Tribut zollen, sodass das Spiel zunächst etwas ruhiger wurde. Die erste klare Chance hatte Bach in der 57. Minute, als er freistehend zwar Negrassus überwand, der Ball jedoch am Tor vorbeistrich. In der 63. Minute traf Förtsch mit einem Kopfball die Latte des Gästetors, und kurz danach verfehlte Kuczkowski erneut per Kopf nur knapp das Ziel. In der 75. Minute hämmerte der gerade eingewechselte Cardoso nach schönem Zuspiel von Kuczkowski den Ball zum 1:0 unter die Latte. Die Gäste drängten mit aller Macht auf den Ausgleich, wobei Bach in der 80. Minute die größte Möglichkeit hatte, als Negrassus mit einem Reflex seinen strammen Schuss aus kurzer Distanz abwehren konnte. So kam der FC 09 trotz des Ausfalls einiger Stammspieler gegen die gut aufspielenden Gäste zum ersten Sieg. (gh)

Tor: 1:0 (75.) Cardoso. – SR: Pinna (Geisingen). – Z: 300.

SC Pfullendorf

FC Schonach

4:1 (0:0)

Unsanft hat der SC Pfullendorf den Tabellenzweiten FC Schonach auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Schonach begann defensiv diszipliniert und ließ den SCP kaum zur Entfaltung kommen. Für das einzige Highlight in Durchgang eins sorgte ungewollt Schonachs Schlussmann Maximilian Pfau, der nach einer Verletzungsunterbrechung fair die Kugel von Pfullendorfs Angreifer Patrick Fähnrich zurückbekam, dann aber ein Luftloch schlug, das beinahe zum 1:0 geführt hätte.

Interessant wurde die Partie erst im zweiten Durchgang. Nach einem zu schwachen Rückpass der SCP-Abwehr kreuzte Gianvito Romeo nach 52 Minuten frei vor SCP-Keeper Sebastian Willibald auf, der die Situation im Herauslaufen bereinigte. Nach einer knappen Stunde zündete dann auch die SCP-Offensive. Behrs Distanzknaller parierte Pfau gerade so zur Ecke, eine Minute später setzte Daniel Abdulahad eine Freistoßflanke knapp am Gästetor vorbei (59.). Im Gegenzug verfehlte Julian Kaiser das SCP-Tor aus 14 Metern um Zentimeter. Dann flankte Faruk Erdem vom rechten Flügel, sodass Fähnrich aus vier Metern nur noch einnicken musste – 1:0 (68. ). Drei Minuten später legte Abdulahad bei einem Konter für Lukas Stützle quer, der mit einem satten Schuss ins kurze Eck traf. Die Heimelf war schon siegessicher, ehe Manuel Passarella aus abseitsverdächtiger Position im Rücken der SCP-Abwehr auftauchte und vor Willibald die Nerven behielt – 2:1 (83.). Doch der SCP hatte die richtige Antwort parat. Der kurz zuvor eingewechselte Alen Rogosic knllte den Ball von der Strafraumgrenze ins Tordreieck (87.). Traumtor! Mit dem Schlusspfiff setzte dann Abdulahad per Abstauber zum 4:1-Endstand noch einen drauf. (stl)

Tore: 1:0 (68.) Fähnrich, 2:0 (71.) Stützle, 2:1 (83.) Passarella, 3:1 (87.) Rogosic, 4:1 (90.) Abdulahad. – SR: Singer (Kißlegg). – Z: 340.

SpVgg F.A.L.

FC 08 Villingen II

2:1 (1:1)

Die SpVgg F.A.L. hatte vor der Partie, wie auch die zweite Mannschaft des FC 08 Villingen, alle bisherigen Saisonspiele gewonnen. Beide hatten somit bereits neun Punkte eingefahren und die 310 Zuschauer konnten sich auf eine spannende Begegnung freuen. Die Spielvereinigung kam zunächst besser ins Spiel. In den ersten vier Minuten konnten bereits zwei gute Chancen durch Robin Karg und Hübschle herausgespielt werden. Doch auch Villingen kam in der Anfangsphase zu gefährlichen Spielzügen vor dem F.A.L.-Tor. So konnte Bak in der 5. Minute einen Querpass zum 0:1 abschließen. Die Frickinger ließen sich durch den Rückstand jedoch nicht entmutigen und wurden in der 15. Minute belohnt, als Frank Burgenmeister nach einem Spielzug auf der rechten Seite vor dem Villinger Tor bedient wurde und zum 1:1 ausglich. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten, die jedoch zu keinem weiteren Treffer führten.

In der zweiten Spielhälfte waren die Gäste aus Villingen das bessere Team. Sie spielten sich mehrere gute Möglichkeiten heraus. Erst in den letzten fünf Minuten wachten die Gastgeber nochmals auf und kamen ihrerseits gefährlich vor das gegnerische Tor. In der Nachspielzeit war es dann soweit: Reichle konnte noch das glückliche 2:1 für die SpVgg F.A.L. erzielen. Kurz danach beendete der Schiedsrichter die Begegnung. (mm)

Tore: 0:1 (5.) Bak, 1:1 (15.) F. Burgenmeister, 2:1 (90.+2) Reichle. – SR: Faller (Buchenbach). – Z: 310.

SV Obereschach

SG Dettingen-Dingelsdorf

1:2 (0:1)

Der SV Obereschach und die SG Dettingen-Dingelsdorf gingen von Beginn an konzentriert in ein schnelles, kampfbetontes Spiel. Schon in der 11. Minute konnte Obereschachs Torwart eine Eins-gegen-eins-Situation gekonnt klären. Der Gastgeber kam in der 25. Minute nach glänzender Vorarbeit von Adrian Storz zu einer guten Torchance. Im Gegenzug jedoch schlenzte Markus Huber den Ball an die Latte ins linke Tordreieck, was Simon Büttner zur 0:1-Führung ausnutzte. Trotz intensiver Bemühungen gelang bis zur Halbzeitpause der Ausgleich nicht.

In der zweiten Hälfte bestimmte der OSV über weite Strecken das Spielgeschehen. Nach einer tollen Kombination donnerte Adrian Storz in der 58. Minute den Ball unhaltbar zum Ausgleich ins Netz. Jedoch kam der Angriffsschwung nach der schweren Verletzung des Obereschachers Roman Riegger nach einem Zweikampf in der 67. Minute ins Stocken. In der aufkommenden Hektik und Zerfahrenheit sah Mike Duffner auch noch Gelb-Rot. In der 84. Minute schlug Schreiner den Ball für den zuvor super reagierenden Fischer von der Linie. Gegen eine verunglückte Abwehr in der Nachspielzeit war der glänzende Julian Fischer machtlos, und Simon Büttner erzielte das Siegtor zum 1:2-Endstand.

Tore: 0:1 (27.) Büttner, 1:1 (57.) Storz, 1:2 (90.+2) Büttner. – SR: Baran (Weil am Rhein). – Bes. Vork.: Gelb-Rot (80.) für Duffner (SV Obereschach).

Stenogramme

FC Furtwangen

DJK Villingen

2:0 (0:0)

Tore: 1:0 (50). Willmann, 2:0 (63.) Meier. – SR: Pacher (Brigachtal). – Z: 150.

DJK Donaueschingen

FC Löffingen

1:3 (0:0)

Tore: 1:0 (69.) Albicker, 1:1 (71.) Beha, 1:2 (83.) Schuler, 1:3 (90.) Hirschbolz. – SR: Barisic (Sigmaringen).