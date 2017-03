Fußball Der Markdorfer Sechs-Tore-Mann Sascha Hohmann hofft auf Schwung fürs Derby

Jeder Stürmer träumt davon, einen Hattrick zu erzielen – nach strenger Definition drei Tore hintereinander innerhalb einer Halbzeit. Sascha Hohmann, Stürmer beim SC Markdorf, überbot diese Marke zwar locker, erzielte gegen beim 7:1 den FC Furtwangen sage und schreibe sechs Treffer – ein Hattrick jedoch war kurioserweise nicht dabei, obwohl die Trefferanzahl gar für zwei gereicht hätte.

Fußball, Landesliga: In der ersten Hälfte scheiterte Hohmann zu Beginn noch zwei Mal an Gästekeeper Tiel, dann aber lief es rund. Zwei Tore gelangen ihm vor der Pause, vier nach dem Seitenwechsel, jedoch unterbrochen vom Ehrentreffer zum 5:1. „Das war absolut ungewöhnlich“, war er selbst von seiner Quote überrascht. Zwar gelangen ihm in der D-Jugend einmal neun Treffer in einem Spiel, aber der Aktivenbereich und die Landesliga sind da eben eine andere Hausnummer. In Vorjahr sind ihm noch in der Bezirksliga schon einmal fünf Treffer in einem Spiel geglückt. Mit 18 Toren rangiert Hohmann jetzt auf Rang drei der Landesligatorjäger.

Doch allein schafft es kein noch so treffsicherer Stürmer, eine solche Erfolgsquote zu realisieren, da gehört eine ganze Mannschaft dazu. „Großen Anteil hatte Esref Su, der wunderbar vorbereitet hat. Wir sind schon ein tolles Duo“, betont der erfolgreiche Torjäger. Immerhin: Welcher Landesligastürmer bekommt die Bälle schon von einem Nationalspieler aufgelegt? Denn Su spielt in der türkischen Gehörlosen-Nationalmannschaft und dies mit großem Erfolg. Bei der EM 2015 holte sich die türkische Elf mit einem 4:0-Finalsieg über Russland den Titel – drei Tore erzielte Su, der in der Auswahl zu den absoluten Leistungsträgern zählt.

Doch vom torreichen oder auch vom internationalen Fußball geht der Blick eher auf das Regionale, denn das Spiel gegen die SpVgg F.A.L., ein klassisches Linzgau-Duell, steht nun für den SC Markdorf auf dem Programm. „Der Fokus liegt jetzt ganz auf dem Derby“, betont Torjäger Sascha Hohmann und schiebt hinterher: „Derbys liegen uns.“ Jetzt soll der Schub in das Duell der Nachbarn mitgenommen werden, denn nach klaren Siegen folgte beim Aufsteiger zuletzt eher „ein Loch“, wie es Hohmann beschreibt. „Ich hoffe, diesmal nicht!“, sagt er – in der Hoffnung auf weitere Tore, drei Punkte im Derby und am Saisonende den Klassenerhalt. (jr)