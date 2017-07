Fußball Der FV Ravensburg ist im Finale des Markdorf-Cups

Der Oberligist FV Ravensburg zieht nach einem klaren 8:0-Sieg gegen den SC Markdorf ins Endspiel des Markdorf-Cups ein und trifft dort auf den 1. FC Rielasingen-Arlen. Der SC Konstanz-Wollmatingen spielt gegen den SC Pfullendorf um Platz drei.

Fußball, Markdorf Cup

FV Ravensburg

SC Markdorf

8:0 (3:0)

Von Beginn an war der Klassenunterschied zwischen dem Oberligisten FV Ravensburg und dem Landesligisten SC Markdorf zu spüren. In einer schnellen Partie hatte der FV Ravensburg bereits nach vier Minuten seine erste große Chance, die jedoch nicht genutzt werden konnte. In der achten Minute erzielte Burhan Soyudogru nach einer scharfen Hereingabe das aus Ravensburger Sicht überfällige 1:0. Der SC Markdorf hielt dagegen und versuchte, den klassenhöheren Gegner durch eine geordnete Defensive in den Griff zu bekommen. In der 15. Minute hatte der Turnier-Gastgeber die erste Chance durch Ensslin, doch FV-Keeper Mesic konnte mühelos parieren. Markdorf kam in der Folge immer wieder zu Vorstößen, die jedoch vor dem Strafraum endeten. Auch der FV Ravensburg hatte zunächst keine hochkarätigen Chancen mehr. Erst in der 40. Minute bot sich Burhan Soyudogru eine Möglichkeit, die aber ungenutzt blieb. Eine Minute später gelang ihm dann mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern der Treffer zum 2:0. Nur drei Minuten später erhöhte Wohlfarth mit einer Direktabnahme im Strafraum auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit behielt der Oberligist weiterhin die Oberhand und beherrschte das Spiel. Der durch Verletzungen geschwächte SC Markdorf versuchte zu reagieren, war aber in vielen Situationen chancenlos. In der 51. Minute gelang Reiner das 5:0. Rahman Soyudogru erhöhte mit einem Doppelschlag in der 59. und 62. Minute auf 6:0. Die Konzentration der Markdorfer Defensive nahm mit zunehmender Spielzeit ab, und so legten Reiner und Rahman Soyudogru zwei Treffer zum 8:0-Endstand nach. Durch den Ravensburger Sieg trifft der SC Konstanz-Wollmatingen am Freitagabend um 17 Uhr auf den SC Pfullendorf im Spiel um Platz drei, während anschließend um 19 Uhr der FV Ravensburg gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen in einer vielversprechenden Partie um den Turniersieg spielen wird.

Tore: 1:0 (8.) B. Soyudogru, 2:0 (41.) B. Soyudogru, 3:0 (44.) Wohlfarth, 4:0 (51.) Reiner, 5:0 (59.) R. Soyudogru, 6:0 (62.) R. Soyudogru, 7:0 (71.) Reiner, 8:0 (80.) R. Soyudogru. – SR: M. Kempter (Sauldorf). – Z: 150.