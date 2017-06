Fußball Der FC Überlingen hatte ein richtig gutes Jahr

Der FC Überlingen kämpft um den Landesligaaufstieg. Am Samstag kommt der FC Königsfeld an den See.

Fußball, Bezirksliga: Die Saison geht für den FC Überlingen in die Verlängerung. Durch den klaren 4:0-Sieg über die Reserve des SC Pfullendorf verteidigte die Mannschaft von Trainer Florian Stemmer am letzten Spieltag den zweiten Tabellenrang, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga berechtigt. Dennoch blicken die Überlinger mit Wehmut auf die langen Wochen als unangefochtener Spitzenreiter zurück. „Klar ärgert man sich, wenn man es eigentlich in der eigenen Hand gehabt hätte“, gesteht Stemmer deshalb ohne Umschweife ein. „Wir sind wirklich gut in die Rückrunde gestartet, haben aber am Ende doch den Druck sehr gespürt.“

Mit dem Auftritt gegen die nun endgültig abgestiegenen SCP-Fohlen war der Trainer jedoch sehr zufrieden. Gerade die Nervenstärke seiner Elf in einem Spiel, in dem es für beide Mannschaften um alles ging, imponierte ihm. „Jeder wollte den zweiten Platz um jeden Preis erreichen“, hebt Stemmer hervor. „Wir waren sehr konzentriert und haben auch wirklich guten Fußball gespielt. Obwohl es so heiß war, sind die Jungs klasse ins Spiel gekommen und waren gut gestaffelt. Nach dem ersten Abtasten hatten wir das Spiel dann komplett im Griff.“

Die Ergebnisse auf den anderen Plätzen waren für Trainerteam und Spieler an diesem entscheidenden Spieltag zweitrangig. „Wir haben nur auf uns geschaut, weil wir wussten, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können“, verrät Coach Stemmer. Der Doppelabstieg von erster und zweiter Mannschaft beim Gegner aus Pfullendorf macht auch ihm ein wenig zu schaffen. „Es ist schon sehr schade, wenn ein Verein, der viel für die Region geleistet und auch größere Gegner angezogen hat, in solche Turbulenzen gerät“, meint er. „Momentan übernehmen ja aber Mannschaften wie der FV Ravensburg oder der 1. FC Rielasingen-Arlen das Ruder.“

Für seinen eigenen Verein wäre der direkte Wiederaufstieg in die Landesliga im Duell mit dem Schwarzwälder Bezirksliga-Vizemeister FC Königsfeld auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen. „Wir haben fast ein Jahr gemeinsam auf diesen Moment hingearbeitet. Da wäre es natürlich sehr traurig, wenn es mit dem Aufstieg nicht klappen würde“, sagt Stemmer. Doch er weiß um die Schwere der Aufgabe: „Aufstiegsspiele sind noch einmal etwas ganz anderes – der Druck wird sehr hoch sein. Aber ich bin sicher, dass jeder Spieler 110 Prozent für den Verein geben wird.“

Selbst wenn die Rückkehr in die nächsthöhere Spielklasse nicht gelingen sollte, hätte die Saison für den Überlinger Trainer ihr Gutes gehabt. „Mir wird zu oft vergessen, wie gut es uns gelungen ist, die vielen A-Jugendspieler und Neuzugänge in das Team zu integrieren“, betont Stemmer. „Die Mannschaft musste sich in dieser Spielzeit erst mal finden und ist wirklich super zusammengewachsen. Selbst wenn der Aufstieg nicht gelingen sollte, war das auf keinen Fall ein verlorenes Jahr.“

Die Aufstiegsspiele

Der FC 09 Überlingen trifft als Vizemeister der Bezirksliga Bodensee in der Relegation auf den Tabellenzweiten aus dem Schwarzwald, den FC Königsfeld. In der ersten Begegnung haben die Überlinger Heimrecht. Das Spiel findet am Samstag, 17. Juni, um 17 Uhr im Stadtwerk am See-Stadion statt. Das Rückspiel in Königsfeld ist am Sonntag, 25. Juni, um 17 Uhr. Sollte nach beiden Spielen Punkt- und Torgleichheit bestehen und ist die Zahl aller auswärts erzielten Tore gleich, erfolgt Verlängerung und eventuell Elfmeterschießen.