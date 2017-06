Fußball Der FC Überlingen bleibt als Vizemeister im Aufstiegsrennen

Der Tabellenzweite FC Überlingen trifft in der Relegation auf den FC Königsfeld. Die FSG Zizenhausen/Hi/Ho, der SC Pfullendorf II und der FC Kluftern steigen nach dem letzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga gemeinsam mit dem SV Aach-Eigeltingen und dem TuS Immenstaad ab.

Fußball, Bezirksliga

SG Reichenau/Waldsiedlung

FC Kluftern

1:0 (0:0)

Gleich zu Beginn der Partie hatte die SG Reichenau/Waldsiedlung mehrere Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Der FC Kluftern kam mehrfach über außen, kam aber nicht zum Abschluss. In der zweiten Halbzeit fanden die Gäste besser ins Spiel und waren gerade bei Standards gefährlich. Dennoch gelang den Hausherren der erste und einzige Treffer der Partie. In der 63. Minute wurde ein Einwurf in die Mitte verlängert, und Felix Eiermann schoss den Ball volley ins rechte untere Eck. Kluftern war nach Standards weiterhin gefährlich, doch SG-Keeper Wolkow war zur Stelle und entschärfte zwei Bälle gerade noch auf der Linie. Die Heimelf konnte die sich bietenden Kontermöglichkeiten in den letzten zwei Minuten nicht nutzen, sodass es beim 1:0 blieb.

Tor: 1:0 (63.) F. Eiermann. – SR: M. Kempter (Sauldorf). – Z: 250.

SC Pfullendorf II

FC Überlingen

0:4 (0:1)

Hochverdient sicherte sich der FC Überlingen mit einem 4:0 beim SC Pfullendorf II Relegationsrang Platz zwei, der SCP dagegen steigt ab. Zunächst sah das Geschehen vor 300 Zuschauern in der Geberit-Arena sehr nach Sommerfußball aus. Einzig Marc Kuczkowski scheiterte nach elf Minuten am herausstürmenden SCP-Keeper Gentian Imeri. Erst nach 31 Minuten hatte auch der SCP die erste Möglichkeit, doch Schramms Freistoß aus 32 Metern lenkte Ronny Palmy-Hockl gerade noch über den Querbalken. Sechs Minuten vor der Pause fiel das 0:1. Kuczkowski traf aus abseitsverdächtiger Position. Nach der Pause vergab der Gastgeber durch Thomas Weinberger die Riesenchance zum Ausgleich. Stattdessen fiel das 0:2 durch Kuczkowski, dem erneut ein individueller Fehler vorausgegangen war (59.). Beim SCP war nun die Luft raus. Niklas Blank per Lupfer (84.) und Tom Öhler per Konter (89.) bauten die Überlinger Führung auf 0:4 aus. (stl)

Tore: 0:1 (39.) Kuczkowski, 0:2 (58.) Kuczkowski, 0:3 (84.) Blank, 0:4 (89.) Öhler. – SR: Jäger (Orsingen-Nenzingen). – Z: 300.

SV Deggenhausertal

SV Mühlhausen

4:1 (2:1)

Vom Anpfiff weg merkte man dem SV Deggenhausertal an, dass er gewillt war, den letzten Strohhalm zum Klassenerhalt zu ergreifen. Von einer lautstarken Fangruppe unermüdlich angefeuert, setzte der SVD das Tor des SV Mühlhausen unter Druck. In der 12. Minute dann die kalte Dusche: Ein Missverständnis in der Hintermannschaft nutzte Klausmann mit einem präzisen Heber zum 0:1. Auch in der Folgezeit fanden die Platzherren kaum Lücken in der gut gestaffelten Gästeabwehr. In der 21. Minute wurde Rilli im Strafraum zu Fall gebracht, der Gefoulte selbst hämmerte den Strafstoß unhaltbar unter die Latte. Rilli war es auch, der in der 30. Minute aus spitzem Winkel die verdiente Halbzeitführung sicherstellte. Kurz nach Wiederanpfiff verfehlte Labusch mit einem Kopfball das Tor nur knapp. Danach nahm der SVD das Geschehen wieder in die Hand. Zwischen der 48. und 69. Minute verpasste Rilli bei vier hochkarätigen Chancen die Entscheidung. Mit einem Doppelschlag machte er dennoch noch alles klar: Nach einem Alleingang erzielte Rilli das 3:1, kurz darauf wurde Herbert im Strafraum gelegt. Wieder traf Rilli und sicherte seinem Team den kaum noch erwarteten Klassenerhalt.

Tore: 0:1 (12.) Klausmann, 1:1 (21./FE) Rilli, 2:1 (30.) Rilli, 3:1 (70.) Rilli, 4:1 (72./FE) Rilli. – SR: Fimpel (Bad Wurzach). – Z: 160.

FSG Zizenhausen/Hi/Ho

SV Denkingen

2:3 (0:2)

Beiden Teams war zunächst die Nervosität anzumerken. Für die FSG Zizenhausen/Hi/Ho ging es gegen den Abstieg, der SV Denkingen hatte noch Chancen auf die Relegation. Die Gäste waren das bessere Team. Hensler musste einen Schuss zur Ecke klären und Rimsberger köpfte knapp vorbei. Danach hatte die FSG Glück. Erst knallte Rothmund den Ball aus 20 Metern an die Latte, und den Abstauber setzte Wagner an die Querstange. Nach 24 Minuten gingen die Gäste in Führung. Ein langer Abstoß reichte aus, um die komplette FSG-Defensive zu überspielen, und Bezikofer traf zum 0:1. Kurz darauf scheiterte Rothmund mit einem Freistoß erneut an der Querlatte, ehe Wagner nach schöner Flanke auf 0:2 erhöhte. Die Heimelf hatte lediglich eine Chance durch Eckhardt, der allein vor Torhüter Wagner scheiterte. Im zweiten Durchgang verkürzte Marc Matt per Kopf. Die Gastgeber waren jetzt am Drücker, trotzdem verpasste Bezikofer auf der anderen Seite die Vorentscheidung, als er am leeren Tor vorbeischob. Kurz danach blieb Hensler Sieger im Duell mit Bezikofer. Eine Viertelstunde vor dem Ende wurde der Kampfeswille der FSG belohnt. Akkol flankte auf Lipiec, der ins lange Eck traf. Beide Teams spielten nun mit offenem Visier, aber am Ende waren die Gäste das glücklichere Team, da kurz vor dem Ende Reuter den Ball zum Siegtreffer ins Tor schob. (df)

Tore: 0:1 (24.) F. Bezikofer, 0:2 (33.) Wagner, 1:2 (49.) M. Matt, 2:2 (74.) Lipiec, 2:3 (87.) Reuter. – SR: F. Ehing (Engen). – Z: 320.

TSV Konstanz

TuS Immenstaad

3:5 (1:4)

Obwohl der TSV Konstanz bereits gerettet war und der TuS Immenstaad als sicherer Absteiger feststand, ging es gleich gut zur Sache. Schon in der 2. Minute hatte Bongiovanni eine riesen Chance, doch ein Abwehrspieler der Gäste klärte auf der Linie. In der 6. Minute landete ein Schuss von Heberle von kurz hinter der Mittellinie nach einem Stellungsfehler des TSV-Torwarts zum 0:1 in den Maschen. Zwei Minuten später nutzte wieder Heberle bei einem Konter einen Stellungsfehler des Torwarts zum 0:2. Danach verkürzte Bongiovanni zum 1:2. Wieder konterten die Gäste nach einem Abwehrfehler der Konstanzer – und in der 37. Minute stand es 1:3. Günther hatte getroffen. Der TSV setzte voll auf Offensive, und dies nutzten die Gäste mit dem 1:4 durch Heberle noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte machten die Konstanzer Druck und verkürzten durch Sahin in der 71. Minute auf 2:4 und in der 86. Minute auf 3:4. Als der TSV alles nach vorne warf, bestraften das die Immenstaader erneut mit dem Treffer zum 3:5-Endstand durch Heberle.

Tore: 0:1 (6.) Heberle, 0:2 (8.) Heberle, 1:2 (20.) Bongiovanni, 1:3 (37.) Günther, 1:4 (45.) Heberle, 2:4 (71.) Sahin, 3:4 (86.) Sahin, 3:5 (90.) Heberle. – SR: Litterst (Worblingen).

SV Aach-Eigeltingen

SV Allensbach

2:2 (0:1)

Die erste Chance hatte der SV Allensbach, der beim SV Aach-Eigeltingen den Innenpfosten traf. In der 15. Minute konnte Cronsfoth einen guten Freistoß nur abklatschen und Kirschner stocherte aus dem Gewühl heraus den Ball zum 0:1 über die Linie. Die Gastgeber trafen durch eine abgefälschte Flanke die Latte. Im nächsten Angriff konnte Reichle zur Ecke klären. Durch diese kam Markus Rauch zum Abschluss, sein Ball strich aber von der Latte ins Toraus. Kurz vor der Pause rettete Cronsfoth einen strammen Schuss. Aach-Eigeltingen kam stärker aus der Halbzeit. Mit der ersten Möglichkeit schickte Born Luhr auf die Reise. Seinen Schuss klärte Reichle zur Ecke. Der Gastgeber blieb am Drücker, und in der 75. Minute erzielte Luhr den verdienten Ausgleich. Der Gast kam mit seiner ersten Möglichkeit in der zweiten Hälfte zum überraschenden 1:2, als Raff aus abseitsverdächtiger Position Cronsfoth umkurvte und einschob. In der 90. Minute setzte sich Luhr erneut über links durch, und seine genaue Hereingabe netzte Parilla zum 2:2-Endstand ein. (bb)

Tore: 0:1 (15.) Kirschner, 1:1 (75.) Luhr, 1:2 (80.) Raff, 2:2 (90.) Parilla. – SR: Renner (Meßkirch). – Z: 75.

Hattinger SV

FC Hilzingen

4:2 (2:1)

Da es bei beiden Mannschaften um nichts mehr ging, entwickelte sich ein recht abwechslungsreiches Spiel zwischen dem Hattinger SV und dem FC Hilzingen. Der HSV ging in der 13. Minute durch einen satten Schuss von Ercan Soysal aus 20 Metern mit 1:0 in Führung. Fatih Bastuglu gelang in der 18. Minute das 2:0. Hilzingen hielt dagegen und kam in der 38. Minute nach einer schönen Flanke von der linken Seite durch Maximilian Jeckl zum Anschlusstreffer. Nach der Pause erhöhte Hilzingen den Druck, die HSV-Abwehr stand aber sicher. Ab der 60. Minute übernahm der HSV wieder die Initiative. Nach einem Foul an Ergün Abinik im Strafraum ließ sich Anil Bagci in der 68. Minute die Chance nicht nehmen, und er erzielte das 3:1. In der 81. Minute legte Bagci uneigennützig vor dem Tor quer auf Ergün Abinik, der auf 4:1 erhöhte. Das schönste Tor des Tages gelang dann Florian Wochner in der 88. Minute. Nach einer Flanke wuchtete er den Ball per Seitfallzieher zum 4:2-Endstand in die Maschen.

Tore: 1:0 (13.) Soysal, 2:0 (17.) Bastuglu, 2:1 (38.) Jeckl, 3:1 (68./FE) Bagci, 4:1 (84.) Abinik, 4:2 (88.) Wochner. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 150.

FC Öhningen-Gaienhofen

TSV Aach-Linz

5:3 (2:2)

Zwischen dem FC Öhningen-Gaienhofen und dem TSV Aach-Linz entwickelte sich von Beginn an ein Spiel mit vielen Torraumszenen. Da es in diesem Spiel um nichts mehr ging, suchten beide Mannschaften ihr Heil in der Offensive. In der 13. Minute fiel das verdiente 1:0, als Wiedenbach mit einem Drehschuss traf. Nur drei Minuten später erhöhte Mladoniczky auf 2:0. Die Gäste hatten nun ihre beste Phase. Schnetzler verkürzte nach einer halben Stunde mit einem Freistoß auf 1:2. Nur 60 Sekunden später erzielte erneut Schnetzler aus kurzer Entfernung das 2:2. Nico Massler erhöhte nach feiner Einzelleistung auf 3:2, im Gegenzug rettete Stegmann in letzter Sekunde vor Schnetzler. Dann erzielte Mladoniczky das 4:2. Aach-Linz hatte Pech, als nach einem Eckball der Ball noch von der Linie geschlagen wurde. Die Entscheidung fiel bereits in der 65.Minute, als Mladoniczky mit seinem 23. Saisontreffer eine tolle Saison krönte. Dem herausragenden Schnetzler blieb der Treffer zum 5:3-Endstand vorbehalten.

Tore: 1:0 (13.) Wiedenbach, 2:0 (16.) Mladonizcky, 2:1 (28.) Schnetzler, 2:2 (32.) Schnetzler, 3:2 (50.) Massler, 4:2 (54.) Mladoniczky, 5:2 (65.) Mladonickzy, 5:3 (78.) Schnetzler. – SR: Schaffart (Stockach). – Z: 260.

SV Orsingen-Nenzingen

SC Gottmadingen-Bietingen

4:2 (1:1)

In der Begegnung zwischen dem SV Orsingen-Nenzingen und dem SC Gottmadingen-Bietingen gingen die Gäste von Anbeginn an voll zur Sache, obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. In der 17. Minute fand ein Zuspiel von Trisner in der Mitte Schwarz, der überlegt zum 1:0 traf. In der 31. Minute scheitert Trisner im Eins-gegen-Eins an Torhüter Fuchs, der auch den Nachschuss von Knobelspies glänzend parierte. In der 32. Minute gelang den Gästen überraschend der Ausgleich, als ein abgefälschter Schuss von Schmittschneider zum 1:1 im Netz landete. In der 43. Minute wurde Schwarz im letzten Moment von der Gästeabwehr am Abschluss gehindert. Auf der anderen Seite hatten die Gäste kurz vor der Pause einen Pfostenschuss. Kurz nach dem Seitenwechsel entwischte Schmittschneider der SV-Abwehr und brachte die Gäste in Front. Danach drehten die Gastgeber das Spiel. Erst scheiterte Zehender mit einem Weitschuss an Torhüter Fuchs, dann schloss Steffen Schneider eine Hereingabe von Trisner zum 2:2 ab. Kurze Zeit später erhöhte Durner nach einer Hereingabe von Knobelspies auf 3:2. In der 70. Minute schloss Knobelspies eine Ballstafette über Trisner und Schwarz zum 4:2 ab. Als Nguyen Dinh im letzten Moment von einem Abwehrspieler gebremst wurde und Torhüter Stemmer einen Weitschuss von Luong über die Torlatte lenkte, brachten die Gastgeber den verdienten Sieg über die Zeit. (ks)

Tore: 1:0 (17.) Schwarz, 1:1 (32.) Schmittschneider, 1:2 (48.) Schmittschneider, 2:2 (56.) Steffen Schneider, 3:2 (61.) Durner, 4:2 (70.) Knobelspies. – SR: Teufel (Konstanz). – Z: 130.