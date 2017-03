Der FC Singen 04 übernimmt die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga

Die Hohentwieler profitieren von der Niederlage des FC Radolfzell in Schonach. Der VfR Stockach feiert einen wichtigen Heimsieg gegen den FC Löffingen. Sechs Hohmann-Tore bei Kantersieg des SC Markdorf.

Fußball, Landesliga

VfR Stockach

FC Löffingen

3:1 (0:1)

Zu drei wichtigen Punkten kam der VfR Stockach im Spiel gegen den FC Löffingen. Die Partie begann mit einer Torchance der Gastgeber in der 4. Minute, doch der Schuss von Louis Streckel wurde zu einer sicheren Beute von Gästetorwart Dominik Osek. Im Gegenzug verzog Benjamin Gaudig für den FC Löffingen aus halblinker Position. Kurz darauf traf Houssem Hablani für den VfR mit einem Fernschuss nur die Lattenunterkante, und in der 24. Minute scheiterte Alen Rogosic frei vor dem Tor an Osek. Kurz vor der Pause fiel dann das 0:1, als David Baumann abgefälscht ins lange Eck traf.

Die erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel gehörte den Gästen, doch ein Kopfball von Kim Hirschbolz ging an die Latte. Die Schlüsselszene dieser Begegnung war sicherlich der Platzverweis für Osek in der 55. Minute. Danach war nur noch der VfR am Zug. Nach einer guten Stunde vernaschte Hablani drei Gegenspieler und schloss überlegt zum 1:1 ab. In der 70. Minute zog Marius Henkel auf und davon und traf ins lange Eck zum 2:1. Kurz darauf stellte Alen Rogosic elegant mit einem Heber den verdienten 3:1-Erfolg sicher, der nicht mehr in Gefahr geraten sollte. (dr)

Tore: 0:1 (41.) Baumann, 1:1 (62.) Hablani, 2:1 (70.) Henkel, 3:1 (76.) A. Rogosic. – SR: Porep (Freiburg). – Z: 150. – Bes. Vork.: Rot (55.) für Osek (FC Löffingen).

FC Schonach

FC Radolfzell

2:1 (0:0)

Der FC Schonach legte den Respekt gegen den Ligaprimus FC Radolfzell schnell ab. Beide Teams waren offensiv ausgerichtet und suchten mit schnellen Spielzügen den Weg zum Erfolg. Schonach gelang es, hin und wieder die schnellen Kombinationen der Gäste entscheidend zu unterbinden. Mit den anschließenden Tempogegenstößen spielten sich die Gastgeber ihre Torchancen heraus. In der 31. Minute vergab Alex German die größte Chance bis zum diesem Zeitpunkt. Alleinstehend scheiterte der Goalgetter am hervorragend reagierenden Radolfzeller Schlussmann Tkacz. Im direkten Gegenzug ließ Radolfzells Heimpel eine sehr gute Möglichkeit ungenutzt. Die Gastgeber blieben weiterhin mutig und boten dem Favoriten mächtig Paroli.

Zu Beginn der zweiten Hälfte nahmen die Schwarzwälder die Mettnauer mächtig in die Zange. Nach einem überfallartigen Antritt von Romeo packte Radolfzells Ranzenberger im eigenen Strafraum die Grätsche aus. Schiedsrichter Sattler zögerte keine Sekunde und gab Strafstoß. German traf sicher zum 1:0. Radolfzell erhöhte daraufhin den Druck. Aus aussichtsreicher Position schob Radolfzells Niklas Aichem nach einer Stunde das Leder am langen Toreck vorbei. Die Stolpa-Elf rannte verzweifelt gegen die dicht gestaffelte Schonacher Abwehrkette an. In der 65. Minute nahm sich Schonachs Yannick Kienzler ein Herz und baute mit einem Flachschuss aus 20 Metern die Führung auf 2:0 aus. Radolfzell setzte alles auf eine Karte und drängte auf den Anschlusstreffer. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgten die FCS-Kicker mit einem Konter erneut für Gefahr. Die Vorentscheidung lag in der Luft, als Manuel Passarella nach Vorlage von German mit einem Pfostenschuss knapp scheiterte. Die Stolpa-Elf legte in den Schlussminuten erneut den Turbo ein. Fünf Minuten vor Spielende scheiterte Radolfzells Torjäger Stricker mit einem Distanzschuss am glänzend aufgelegten Keeper Duffner. Der Titelanwärter setzte alle Hebel in Bewegung. In der Nachspielzeit kam Radolfzell nach einem Eigentor von Schonachs Griesbeck noch zum 1:2-Anschlusstreffer.

Tore: 1:0 (47./FE) German, 2:0 (65.) Kienzler, 2:1 (90.) Eigentor. – SR: Sattler (Baden-Baden). – Z: 270.

SC Markdorf

FC Furtwangen

7:1 (3:0)

Den Gästen aus Furtwangen gelang der bessere Start in die Partie beim SC Markdorf. Bereits in der 2. Minute profitierte FC-Stürmer Meier von einem Stellungsfehler in der Markdorfer Abwehr. Sein Schuss aus kurzer Distanz wurde jedoch von Keeper Müller pariert. Erst danach kamen die Gastgeber langsam ins Spiel und kamen zu ihren ersten Möglichkeiten durch Mittelstürmer Hohmann in der 7. und 11. Minute, bei denen Gästetorwart Tiel sich durch gute Paraden auszeichnete. Markdorf erhöhte den Druck und ging in der 24. Minute durch Hohmann mit 1:0 in Führung, nachdem dieser von Su nach schöner Vorarbeit bedient worden war. Danach verflachte die Begegnung für eine Viertelstunde, und keine Mannschaft brachte etwas zustande. In den Minuten vor der Pause erhöhten die Gastgeber noch einmal die Schlagzahl. Hohmann erzielte in der 45. Minute das 2:0 aus der Drehung mit einem unhaltbaren Schuss von der Strafraumgrenze ins lange Toreck. In der Nachspielzeit traf dann mit dem Pausenpfiff noch Metzler per Kopf nach einer von Su getretenen Ecke zum 3:0.

Auch nach dem Wechsel hielt der SCM den Druck aufrecht. Temimes Schuss in der 54. Minute konnte FC-Torwart Tiel noch mit den Fingerspitzen über die Latte lenken. Fünf Minuten später war er jedoch machtlos, als Hohmann nach erneut toller Vorarbeit von Su angespielt wurde und souverän zum 4:0 verwandelte. Mit dieser deutlichen Führung im Rücken schaltete Markdorf etwas zurück und gab den Gästen dadurch Raum, etwas stärker aufzukommen. Ein Pfostentreffer durch Meier in der 70. Minute war die Folge. Das nächste Tor erzielte jedoch wiederum der Markdorfer Hohmann per Kopf in der 80. Minute, als er einen von Tiel abgeklatschten Ball nur noch einnicken musste. Vier Minuten später gelang Meier bei einem Gegenstoß der Treffer zum 5:1, bei dem er den herausgeeilten Müller per Lupfer überlistete. Die Gastgeber hatten jedoch noch immer nicht genug vom Toreschießen. Hohmann erzielte in der 87. und in der 89. Minute noch zwei weitere Treffer, die beide jeweils hervorragend von dem in diesem Spiel nie zu stoppenden Su vorbereitet wurden. Somit fuhren die gegenüber dem zuletzt in Gutmadingen gezeigten schwachen Auftreten stark verbesserten Markdorfer einen zwar verdienten, aber etwas zu hoch ausgefallenen Sieg gegen die harmlosen Gäste aus Furtwangen ein. (bla)

Tore: 1:0 (24.) Hohmann, 2:0 (45.) Hohmann, 3:0 (45.+2) Metzler, 4:0 (54.) Hohmann, 5:0 (80.) Hohmann, 5:1 (84.) Meier, 6:1 (87.) Hohmann, 7:1 (89.) Hohmann. – SR: Brendle (Freiburg). – Z: 100.

SC Konstanz-Wollmatingen

FC Singen 04

1:5 (1:3)

Als verdienter Sieger konnten die Spieler des FC Singen 04 den Waldheim-Kunstrasen in Konstanz nach 90 Minuten verlassen. Dabei fing das Spiel nicht unbedingt gut für die Gäste an. Nachdem man sich zehn Minuten lang beschnuppert hatte, ging der SC Konstanz-Wollmatingen mit dem ersten nennenswerten Angriff in Führung. Valentin Waibl wurde am linken Strafraumeck von Ali Naderi angespielt, und bei seinem Schuss machte der Gästetorwart nicht die beste Figur. Doch schon im Gegenzug zeigte sich, wie wertvoll Sven Körner für die Singener ist. Nach einer Hereingabe von links und Abstimmungsproblemen in der Abwehr der Gastgeber war sein Fuß am schnellsten am Ball, und es hieß 1:1. Ein Foulspiel an der Strafraumgrenze führte in der 28. Minute zur Führung des FC Singen. Der Freistoß von Andre Kohli wurde für Adrian Burger im SC-Tor unhaltbar abgefälscht. Schon wenige Minuten später hatte der Singener Abbas Karaki die Chance, die Führung auszubauen, aber sein Schuss von der Strafraumlinie ging knapp über das Tor. In der 38. Minute machte er es besser, als er bei einem schnell vorgetragenen Angriff auf der rechten Seite davoneilte und den Ball souverän ins Netz schlenzte.

Die schnell vorgetragenen Angriffe der Singener Offensive stellten die Abwehr des SC auch in der Folge immer wieder vor Probleme. So setzte sich zwölf Minuten nach der Pause auf der linken Seite Abbas Karaki durch, und seinen Querpass verwertete Sven Körner zum vierten Tor der Gäste. Danach verflachte die Begegnung, die entschieden war. Den Schlusspunkt setzte Manuel Ferrone mit dem 1:5.

Tore: 1:0 (10.) Waibl, 1:1 (11.) Körner, 1:2 (28.) Kohli, 1:3 (38.) Karaki, 1:4 (57.) Körner, 1:5 (85.) Ferrone. – SR: Martorana (Freiburg). – Z: 250.

SG Dettingen-Dingelsdorf

FC RW Salem

1:0 (0:0)

Die SG Dettingen-Dingelsdorf begann druckvoll gegen den FC RW Salem. Bereits nach einer Minute wurde Wollny klasse von Kienbacher freigespielt, wurde aber gerade noch am Abschluss gehindert. In der 17. Minute setzte Neubrandt einen Freistoß an der Strafraumgrenze in die Mauer. Glück für die SG, als die Gäste ihre beste Chance des Spiels vergaben: In Minute 20 nahm ein Salemer Spieler den Ball an der Strafraumgrenze volley, traf jedoch nur die Latte. Kurz darauf die nächste Chance für die Hausherren. Nachdem Livgöcmen im Tor der Salemer den Ball nach vorne abklatschen ließ, legte Daub auf Stadelhofer ab, dieser verzog jedoch aus kurzer Distanz (22.). In der 31. Minute versuchte es Birsner mit einem Freistoß aus 30 Metern direkt, Livgöcmen konnte erneut nur nach vorne abklatschen, ein Salemer Abwehrspieler war jedoch vor Renner am Ball und verhinderte so die SG-Führung. Kurz vor der Pause übersah Wollny den besser positionierten Daub und traf mit seinem Schuss aus spitzem Winkel nur das Außennetz.

Es dauerte bis zur 57. Minute, ehe Scheideck sein Team in Front brachte. Nach erneut perfekt getimtem Pass von Kienbacher traf er mit einem trockenen Schuss ins lange Eck zur verdienten Führung. Wollny hatte in der 68. Minute die Chance zu erhöhen, er zögerte jedoch zu lange. In der 74. Minute hatten die Gäste ihre erste und einzige Möglichkeit in der zweiten Hälfte, als eine Flanke an Freund und Feind vorbeiflog und schließlich am langen Pfosten von einem Salemer knapp verpasst wurde. Livgöcmen verhinderte in der 80. Minute bei einem klasse Schuss von Daub mit einer sehenswerten Parade einen höheren Rückstand. Letztlich blieb es bei dem knappen, aber höchst verdienten 1:0. (sb)

Tor: 1:0 (57.) Scheideck. – SR: Pina (Geisingen). – Z: 130.

DJK Donaueschingen

FV Walbertsweiler-Reng.

3:1 (2:0)

Mit einem verdienten 3:1-Heimerfolg über den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler hat die DJK Donaueschingen ihre Negativserie beendet und gleichzeitig die 40-Punkte-Grenze geknackt. In der schnellen und abwechslungsreichen Partie begannen die Gäste mit stürmischen Angriffen. So scheiterten Roth (3.) und Sattler (7.) schon nach wenigen Minuten am glänzend reagierenden DJK-Torhüter Neininger. Bei der ersten gefährlichen Offensivaktion der Platzherren brachte Ohnmacht (12. ) zu wenig Druck hinter den Ball, er traf jedoch wenig später nach Albickers Eckball per Kopf zur Führung (16.). Danach hatte die DJK viel Glück, als Herbst den Ball aus kurzer Distanz ans Lattenkreuz setzte (25.), ehe auf der Gegenseite Schorpp einen Handelfmeter gewohnt sicher verwandelte (30.). Nun hatten die Gastgeber ihre beste Phase, jedoch verpasste wiederum Ohnmacht einen Querpass von Florian Kleinhans denkbar knapp (39.) und visierte wenig später nach gelungenem Solo den Innenpfosten an (41.).

Auch den zweiten Durchgang begannen die Gäste mit einer Drangperiode, die von der nun gefestigten DJK-Abwehr jedoch schadlos überstanden wurde. Auf der anderen Seite setzte Ohnmacht eine Hereingabe von Florian Kleinhans per Direktabnahme übers Tor (55.) und zögerte kurz danach allein vor Torwart Specker mit dem Abschluss zu lange (58.). Danach nahmen die Linzgauer das Heft in die Hand. Erndle blockte einen gefährlichen Schuss noch vor der Torlinie ab (61.), während Neininger in letzter Sekunde gegen Moser rettete (70.). Fünf Minuten später war der DJK-Keeper jedoch machtlos, als Strobel nach einem umstrittenen Eckball zum Anschlusstreffer einnetzte. Jetzt wurde es nochmals spannend, ehe Ganter bei einem Konter per Steilpass Ohnmacht bediente und dieser den Ball in Torjägermanier zur Entscheidung in die lange Ecke spitzelte (87.). Kurz danach hatte Schorpp nach toller Kombination über Ganter und den Südostasien-Heimkehrer Künstler sogar das 4:1 auf dem Fuß (88.), es blieb jedoch am Ende beim 3:1-Erfolg der DJK Donaueschingen. (gew)

Tore: 1:0 (16.) Ohnmacht, 2:0 (30./HE) Schorpp, 2:1 (75.) Strobel, 3:1 (87.) Ohnmacht. – SR: Metzger (Bad Säckingen). – Z: 200. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (89.) für Herbst (Walbertsweiler-Rengetsweiler).

FC 08 Villingen II

Hegauer FV

1:1 (1:1)

Nur mit einem Punkt zufriedengeben musste sich die zweite Mannschaft des FC 08 Villingen gegen den Hegauer FV. Die Gäste warten seit sieben Spiele auf einen Sieg, während den Gastgebern das frühe Führungstor nicht zum Sieg reichte. Zunächst gelang den Villingern ein perfekter Start: Fabio Chiurazzi erzielte in der 10. Minute das 1:0. in der Folgezeit verpassten es die Hausherren, den zweiten Treffer nachzulegen. Dies rächte sich noch vor dem Seitenwechsel, als Markus Müller für die Hegauer den 1:1-Ausgleich in der 42. Minute erzielte.

Im zweiten Durchgang versuchte der Gast zusehend den einen Punkt zu retten und verteidigte mit Leidenschaft. Allerdings wurden einige Angriffe der Villinger letztlich nicht konsequent zu Ende gespielt, um den 2:1-Siegtreffer nachzulegen. „Nach dem frühen 1:0 haben wir es versäumt, das zweite Tor nachlegen und in der zweiten Halbzeit unsere Chancen zu nutzen“, sagte FC-Trainer Jörg Klausmann. (olg)

Tore: 1:0 (10.) M. Chiurazzi, 1:1 (42.) Müller. – SR: Schätzle (Herbolzheim). – Z: 80.

Stenogramm

DJK Villingen

FC Gutmadingen

1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (36.) Haas. – SR: F. Ehing (Engen). – Z: 180.