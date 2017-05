Fußball Der FC Singen 04 macht es in der Fußball-Landesliga wieder spannend

Der Tabellenzweite schlägt den FC Furtwangen mit 2:0 und verkürzt den Rückstand auf Spitzenreiter FC Radolfzell auf drei Punkte. Der SC Konstanz-Wollmatingen verliert das Voerfolgerduell bei der DJK Donaueschingen.

Fußball, Landesliga

FC Singen 04

FC Furtwangen

2:0 (0:0)

Der Sieg gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Furtwangen war ein hartes Stück Arbeit für den FC Singen 04. Von Beginn an waren beide Teams gleichwertig, und die besseren Chancen hatten sogar die Gäste. Immer wieder leisteten sich die Singener leichte Ballverluste, die Gefahr für das eigene Tor bedeuteten. Die Hohentwieler taten sich schwer gegen die kampfstarken Gäste und fanden lange Zeit keine Mittel, um den mehrheitlichen Ballbesitz in Tormöglichkeiten umzusetzen. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die große Chance auf den Führungstreffer, doch Schmitz scheiterte aus kurzer Distanz, als er am leeren Tor vorbeischoss (51.). Im direkten Gegenzug nutzte Körner die erste gute Möglichkeit dann zum 1:0 für die Hausherren, als er einen Rückpass von der Torauslinie mit einem Schuss in die linke obere Torecke abschloss. Auf der anderen Seite scheiterte zuerst Willmann mit einer Direktabnahme (55.), dann Kaltenbach mit einem Drehschuss (66.) jeweils knapp. Nach einem Freistoß sorgte schließlich Xani mit einem Kopfballtreffer zum 2:0 für die Entscheidung (85.). Die Singener waren über weite Strecken nicht das bessere aber das effektivere Team und gewannen schlussendlich gegen die Schwarzwälder. (mab)

Tore: 1:0 (52.) Körner, 2:0 (85.) Xani. – SR: Wolf (Rheinfelden). – Z: 180.

FC Rot-Weiß Salem

FC Schonach

0:1 (0:1)

Von Beginn an stand die Partie gegen den FC Schonach unter einem schlechten Stern für den FC RW Salem. Bereits in der 3. Minute musste Abwehrchef Henning Bröski verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In der 12. Minute wurde es noch bitterer. Gästestürmer Wölfle setzte sich an der Außenlinie durch, schlug einen an sich harmlosen Ball in die Mitte und ein Salemer Innenverteidiger schob nach einem Blackout den Ball ins eigene Tor. In der Folge verwaltete eine harmlose Schonacher Elf gegen noch harmlosere Hausherren die Pausenführung.

Auch im zweiten Durchgang bekamen die Zuschauer Magerkost zu sehen. Ein Aufbäumen der Gastgeber wie in den vergangenen Spielen war mit Ausnahme der Schlussminuten nicht zu erkennen. Die Gäste waren bis zur 75. Minute niemals in Gefahr, den Ausgleich zu kassieren und hatten dann selbst ihre einzige und hochkarätigste Chance der gesamten Partie, als Passarella freistehend am glänzend reagierenden Heimtorwart Livgöcmen scheiterte. Sieben Minuten später dann die einzig nennenswerte Chance für die Linzgauer, als Pasquale aus 18 Metern das Leder an das Lattenkreuz hämmerte. Die Rot-Weißen bemühten sich in der Schlussphase, wenigstens noch einen Zähler zu ergattern. Trotz des mitstürmenden Torhüters blieben diese Bemühungen in einem Spiel, das keinen Sieger verdient hatte, unbelohnt. So hat Schonach den Klassenerhalt faktisch in der Tasche, während am Schlosssee weiter um den Verbleib in der Landesliga gezittert werden muss.

Tor: 0:1 (13.) Eigentor. – SR: Bohrer (Ehrenkirchen). – Z: 160.

SG Dettingen-Dingelsdorf

SC Markdorf

2:2 (0:2)

Zwei völlig unterschiedliche Hälften bekamen die Zuschauer beim Duell der SG Dettingen-Dingelsdorf gegen den ebenfalls noch nicht am sicheren Ufer angelangten SC Markdorf zu sehen. In der ersten Hälfte waren es die Gäste, die den Ton angaben, und die SG hätte sich nicht beschweren können, wenn der Rückstand zur Pause höher ausgefallen wäre. Bereits in der 7. Minute erzielte der Markdorfer Torgarant Sascha Hohmann das 0:1. Im Strafraum angespielt, behauptete er den Ball gegen mehrere Gastgeber und schob eiskalt ins Eck ein. Nach dem frühen 0:1 war die Verunsicherung der SG in diesem wichtigen Spiel deutlich zu spüren. Die Gäste machten die Räume eng, Dettingen-Dingelsdorf fabrizierte zu viele Fehler und war vor allem bei den zweiten Bällen nicht präsent. Die wenigen geglückten Offensivaktionen wurden leichtfertig vertan. Anders die Gäste: In der 36. Minute glänzte Hohmann als Vorbereiter, als er den Ball von der Grundlinie ins Zentrum brachte, wo Mauch nur noch den Fuß hinhalten musste – 0:2.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte ging ein Versuch der Gäste aus der Distanz nur knapp übers Tor. Danach übernahm die SG zusehends das Zepter. In der 55. Minute wurde Büttner freigespielt, legte auf Daub ab, dieser scheiterte jedoch knapp am gut reagierenden Markdorfer Torwart. Nur drei Minuten später drang Berg mit Tempo in den Strafraum ein und wurde unsanft zu Fall gebracht. Den Strafraum verwandelte Büttner sicher zum Anschlusstreffer. Drei Minuten später traf Birsner mit einem Kopfball nach Ott-Freistoß nur den Pfosten. Die Hausherren machten weiter Druck. In der 80. Minute hatte die SG den Jubelschrei schon auf den Lippen, als Scheideck den Ball nach einer Flanke von Daub und Kopfball von Kienbacher ins Tor bugsierte, der Schiedsrichter jedoch auf Foul am Torwart entschied. In der 88. Minute verhinderte Küpper im Tor der SG mit einer klasse Parade die Vorentscheidung. Stattdessen erzielte Scheideck per Kopf nach einer Ecke in der 90. Minute den verdienten Ausgleich. Danach war Schluss. (sb)

Tore: 0:1 (7.) Hohmann, 0:2 (36.) Mauch, 1:2 (58./FE) Büttner, 2:2 (90.) Scheideck. – SR: Litterst (Rielasingen). – Z: 160.

FV Walbertsweiler-Reng.

FC Gutmadingen

4:2 (3:0)

In einer eher schlechten Landesliga-Begegnung wollte der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler gegen den FC Gutmadingen die noch fehlenden Punkte zum sicheren Klassenerhalt holen. Vor etwa 100 Zuschauern starteten beide Mannschaften mit vielen Fehlern im Spielaufbau. Nach 17 Minuten ging der Gastgeber durch Osswald in Führung. Die Heimelf hatte weiterhin das Spiel im Griff, und Müller erhöhte nach Flanke von Strobel in der 35. Minute auf 2:0. Nur zwei Minuten später war es Fischer, der frei vor dem Gästetor stand und auf 3:0 erhöhte.

In Spielhälfte zwei ging es so weiter. Die Ruddies-Elf ließ gegen die schwachen Gäste aus dem Schwarzwald wenig zu. In der 59. Minute wurde Osswald im Strafraum gefoult. Der sonst sichere Elfmeterschütze Herbst lief an, doch Gästetorhüter Küssner parierte seinen Schuss. In der 68. Minute erzielte Roth nach schöner Flanke von Herbst das 4:0. Spätestens jetzt hätte das Spiel gelaufen sein können, doch die Gäste verkürzten in der 81. Minute durch Krukenberg auf 4:1. Die Heimmannschaft stellte das Fußballspielen komplett ein, und Huber kam in der 84. Minute frei im Fünfmeterraum zum Kopfball und erzielte den 4:2-Endstand.

Tore: 1:0 (17.) Osswald, 2:0 (35.) Müller, 3:0 (37.) Fischer, 4:0 (68.) Roth, 4:1 (81.) Krukenberg, 4:2 (84.) Huber. – SR: Gehring (Gengenbach). – Z: 100.

SpVgg F.A.L.

VfR Stockach

1:2 (1:2)

Kaum war das Spiel bei der SpVgg F.A.L. angepfiffen, nutzte der VfR Stockach die erste Gelegenheit, um in Führung zu gehen. Ein Ball, über die Schnittstelle gespielt, landete bei Henkel, der zum 0:1 einschob. Nun war die Mannschaft von Trainer Christian Belger gewarnt und wurde langsam wacher und übernahm ab der 10. Minute auch die Spielgestaltung. Belohnt wurde diese Phase durch den Ausgleich. Wieder einmal war es der Winterneuzugang Patric Scherer, der den Ball im kurzen Eck des Gästetors unterbrachte. F.A.L. ließ dem 1:1 jedoch nicht die Führung folgen und überließ nach einer Unstimmigkeit in der Hintermannschaft wiederum dem Stockacher Henkel den Ball, der diesen zum 1:2-Halbzeitstand über die Linie drückte.

Zurück aus der Halbzeit, machte die SpVgg das Spiel, und Stockach wurde nur noch durch Konter gefährlich. Den Hausherren gelang es jedoch nicht, die Überlegenheit auf dem Platz konsequent zu Ende zu spielen. In der 82. Minute zappelte der Ball zwar im Netz der Stockacher, das Schiedsrichtergespann entschied jedoch auf Abseits. Gleiches spielte sich auf der Gegenseite in der 87. Minute ab, als der VfR Stockach ebenfalls ein Abseitstor erzielte, das nicht gewertet wurde. F.A.L. war auch in den restlichen Minuten stets vor dem gegnerischen Tor präsent, nutzte seine Chancen jedoch nicht. Es blieb beim 1:2 für den VfR Stockach, wobei ein Remis das gerechtere Ergebnis gewesen wäre.

Tore: 0:1 (4.) Henkel, 1:1 (27.) Scherer, 1:2 (39.) Henkel. – SR: Engel (Furtwangen). – Z: 195

DJK Donaueschingen

SC Konstanz-Wollmatingen

3:1 (1:1)

Beide Teams begannen forsch und ließen den Ball gut laufen. Der SC Konstanz-Wollmatingen prüfte in der 4. Minute DJK-Schlussmann Vesenmayer, der toll reagierte und den Rückstand verhinderte. Die DJK hatte ihre erste Möglichkeit in der 12. Minute. Nach einer kurz gespielten Ecke verzog Raphael Künstler aus kurzer Distanz. Trotz hoher Intensität beider Teams ergaben sich wenige Tormöglichkeiten. In der 28. Minute dann das 1:0 für die Gastgeber nach toller Kombination über Raphael Künstler und Bene Ganter. Letzter bediente den mitgelaufenen Stephan Ohnmacht, der die Führung erzielte. In der 33. Minute konnte der SC Konstanz-Wollmatingen mit einem schönen Kopfballtreffer durch Haag zum 1:1 ausgleichen. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Auch nach der Pause blieb das Spiel hochklassig und kurzweilig. Der SC Konstanz-Wollmatingen kam deutlich stärker aus der Kabine als die DJK, die sich in den ersten Minuten nach der Pause kaum befreien konnte und in der 52. Minute nur durch eine gute Reaktion von Vesenmayer einen Rückstand verhindern konnte. Die erste gute Aktion in der zweiten Hälfte brachte in der 58. Minute nach schöner Vorarbeit von Bene Ganter und entschlossenem Abschluss von Stephan Ohnmacht den 2:1-Führungstreffer für die Heimelf. Mit der Führung wurde die DJK wieder stärker und dominanter, aber der SC Konstanz-Wollmatingen blieb stets gefährlich in seinen Aktionen. In der 73. Minute die nächste Großchance der DJK Donaueschingen. Nach schönem Zusammenspiel über Andi Albicker und Max Schneider fehlte im Zentrum der Abnehmer für die endgültige Entscheidung. Diese blieb dann Raphael Schorpp in der 79. Minute vorbehalten. Nach Eckball von Max Schneider erzielte er mit einem schönen Kopfballtreffer das 3:1 und damit den Endstand. Damit kann die DJK Donaueschingen nicht mehr vom dritten Platz verdrängt werden und hält den Kampf um Tabellenplatz zwei offen.

Tore: 1:0 (28.) Ohnmacht, 1:1 (33.) Haag, 2:1 (58.) Ohnmacht, 3:1 (79.) Schorpp. – SR: Schmid (Fischerbach). – Z: 200.

Stenogramm

FC Löffingen

DJK Villingen

2:5 (1:2)

Tore: 0:1 (10.) Tritschler, 1:1 (28.) Gaudig, 1:2 (35.) Avci, 1:3 (47.) Riesle, 2:3 (70.) Hoheisel, 2:4 (72.) Werner, 2:5 (83.) Haas. – SR: Pace (Engen). – Z: 70.