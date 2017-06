Fußball Der FC Singen 04 erwischt den perfekten Start in die Aufstiegsrunde

Der FC Singen 04 hat sein erstes Relegationsspiel in Durbach mit 2:0 gewonnen und kämpft weiter um die Rückkehr in die Verbandsliga.

Fußball, Aufstiegsrunde zur Verbandsliga

TuS Durbach

FC Singen 04

0:2 (0:1)

Der FC Singen 04 ist mit einem 2:0-Sieg beim TuS Durbach in die Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga eingestiegen. Während die Gastgeber nach der zweiten Niederlage nun keine Aufstiegschance mehr haben, konnten die Hohentwieler sich eine gute Ausgangslage für das Endspiel am Samstag, 18 Uhr, im eigenen Stadion erarbeiten. Der Start der Begegnung war wie gemacht für die Blau-Gelben, denn bereits in der 3. Minute erzielte Sven Körner mit einem wunderbaren Schuss aus der Drehung das 0:1. Durbach war geschockt. Die Nullvierer hingegen zeigten von Anfang an eine Klasseleistung und beherrschten Spiel und Gegner. Nach einer Viertelstunde hatte Pierro die nächste Möglichkeit, doch er wurde in höchster Not noch abgedrängt.

Nach einer halben Stunde kam der TuS besser ins Spiel, ohne jedoch eine Tormöglichkeit zu erzwingen. Die Singener hatten weiterhin das Heft in der Hand und gaben den Takt vor. Kurz vor der Halbzeit blieb FC-Spieler Arfaoui nach einem Zweikampf benommen liegen und wurde ins Offenburger Klinikum gefahren. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff hatte der überragende Körner eine weitere gute Einschussmöglichkeit, doch er stand knapp im Abseits.

Die Gastgeber kamen selbstbewusst aus der Kabine, doch die Barjasic-Elf war das bessere Team. In der 53. Minute setzten die Gäste einen sauberen Konter, doch Pierro schoss vorbei. In der 59. Minute gab es 20 Meter vor dem Durbacher Tor einen Freistoß aus zentraler Position für Singen. Andre Kohli schlenzte das Leder über die Mauer. Schlussmann Albers konnte den Schuss nicht festhalten, und Pierro schob aus kurzer Distanz zum 0:2 ein. Die Vorentscheidung war gefallen, was die Sicherungen einiger Spieler herausspringen ließ. Durbachs Philipowski spuckte Singens Karaki an, der sich zur Wehr setzte. Die Spuckattacke wurde vom sehr guten Schiedsrichtergespann nicht gesehen, wohl aber die Reaktion des Singeners, der mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde (60.). Nun gab es Tumulte auf dem Rasen und es dauerte eine Weile, bis sich die Wogen geglättet hatten. Auch in Unterzahl behielten die Gäste die Überhand. Als sich die Gastgeber eine Viertelstunde vor Schluss mit Gelb-Rot dezimierten, herrschte wieder personeller Gleichstand. Kontrolliert und ruhig brachten die Singener das 0:2 über die Zeit.

Am Samstag, 18 Uhr, gibt es nun das Endspiel gegen den SV Kirchzarten im Hohentwielstadion, in dem den Hohentwielern bereits ein Unentschieden zum Aufstieg reicht. (mab)

Tore: 0:1 (3.) Körner, 0:2 (59.) Pierro. – SR: Satriano (Zell i.W.). – Bes. Vork.: Rot (60.) für Karaki (FC Singen 04); Gelb-Rot (69.) für Bienias (TuS Durbach).