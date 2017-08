Fußball Der FC Radolfzell steht unter Erfolgsdruck

Der FC Radolfzell empfängt den SC Lahr in der Fußball-Verbandsliga. Der FC Singen und der 1. FC Rielasingen-Arlen spielen auswärts.

Fußball, Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – SC Lahr (Samstag, 15.30 Uhr, Mettnau-Stadion). – Nach der Niederlage im Derby beim FC Singen 04 ist der FC Radolfzell fast schon gezwungen, das Heimspiel gegen den SC Lahr zu gewinnen, um nicht auf einen Abstiegsrang abzurutschen. Beim Aufsteiger sind sie mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht unzufrieden, haben die Mettnauer nach vier Spieltagen schon fünf Punkte auf dem Konto. Auch im Derby waren sie vor der Pause die bessere Mannschaft, einzig die Chancenausnutzung war nicht gut. So gilt es jetzt gegen Lahr wieder, das Visier besser einzustellen. Radolfzell muss sich wieder auf seine Tugenden besinnen, aus einer sicheren Abwehr mit schnellen Pässen in die Spitzen auf die starken Alexander Stricker und Tobias Krüger spielen, um so zum Erfolg zu kommen. Das Trainerteam um Wolfgang Stolpa kann die beste Mannschaft aufs Feld schicken, nur hinter Kapitän Markus Hepfer steht noch ein Fragezeichen, da er leicht angeschlagen ist.

Die Gäste aus Lahr stehen mit drei Siegen auf dem dritten Tabellenplatz. Das Team startete mit einer Niederlage gegen Denzlingen in die Runde, konnte dann aber einen Heimsieg gegen den stark eingeschätzten FC Auggen einfahren. In der Folge wurden dann noch die Aufsteiger aus Hofstetten und Lörrach-Brombach besiegt. Der FC Radolfzell sollte auf die Torjäger Martin Weschle und Janosch Bologna schauen, die von den acht geschossenen Toren fünf erzielt haben. In der Statistik steht je ein Sieg für beide Mannschaften zu Buche. So darf man gespannt sein auf das Spiel am Samstag. Die Radolfzeller hoffen, dass sie die Punkte auf der Mettnau behalten, denn die nächsten Gegner sind der Kehler FV und der Freiburger FC, wo die Trauben sicher hoch hängen. (km)

SV Linx – FC Singen 04 (Samstag, 15.30 Uhr, Hans-Weber-Stadion Rheinau). – Endlich wieder einmal ein Derbysieg, so hörte man es nach dem Spiel von vielen Fans. Die Spieler des FC Singen 04 rehabilitierten sich mit dem 3:0 über den FC Radolfzell für die hohe Niederlage der Vorwoche und belohnten sich mit dem guten Gefühl eines Derbysiegers. Die kommende Partie wird nun aber wieder sehr knifflig und schwer, denn Gastgeber wird am Samstag in Rheinau der SV Linx sein.

Die Ortenauer zählen in dieser Saison zu den Favoriten auf den Aufstieg und konnten bislang diese Einschätzung eindrucksvoll unterstreichen. Vier Spiele, vier Siege – so die starke Bilanz des SVL. „Linx ist klarer Favorit in diesem Spiel und wir der krasse Außenseiter“, sagt der Singener Sportvorstand Michael Zinsmayer und ergänzt: „Wir werden alles versuchen, um erfolgreich zu sein, doch es bedarf eines Ausnahmetages für unsere Mannschaft und vielleicht einen nicht so guten für die Gastgeber.“ Es scheint tatsächlich so, dass wirklich alles zusammenpassen muss, um Zählbares aus Linx mit in den Hegau zu bringen. Singens Trainer Vice Barjasic konnte im Training wieder einige Spieler mehr begrüßen, sodass die Mannschaft in den nächsten Tagen und Wochen dann auch endlich vollzählig zusammen ist. Das ergibt einige Möglichkeiten, die sich positiv bemerkbar machen werden. Auf jeden Fall wollen sich die Singener in der Fremde teuer verkaufen und kämpferisch dagegenhalten. Am Ende wird sich dann zeigen, was dabei herauskommt. (mab)

1. SV Mörsch – 1. FC Rielasingen-Arlen (Sonntag, 15 Uhr). – Am Sonntag steht die weiteste Reise in dieser Verbandsligasaison für den 1. FC Rielasingen-Arlen auf dem Programm – 225 Kilometer gilt es zu fahren, um im nördlichen Vorposten des Südbadischen Fußballverbandes auflaufen zu können. Die Grenze des Südbadischen zum Badischen Fußballverbandes verläuft durch den Ort Rheinstetten bei Karlsruhe, Mörsch ist ein Ortsteil von Rheinstetten. Der 1. SV Mörsch konnte im vergangenen Jahr dank eines Endspurts die Klasse halten, nachdem er lange auf einem Abstiegsplatz ausgeharrt hatte. Dies war eher unverständlich, denn in beiden Duellen mit den Hegauern (0:0 in Mörsch, 3:1 in Rielasingen) zeigte der damalige Aufsteiger gute Qualität. So war es für Mörsch ein schwerer Schlag, dass die beiden Leistungsträger Dominik Riedel (zum SV Spielberg) und Dennis Klemm (zum SV Linx) den Verein verließen. Beide erzielten zusammen 26 Tore in der letzten Saison. Trainer Didi Blicker will erneut den Klassenerhalt feiern. Nach vier Spieltagen steht der 1. SV bei sechs Punkten und war besonders in den Spielen gegen vermeintliche Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt (Stadelhofen 4:0, Neustadt 2:0) zur Stelle. Insgesamt ist der 1. SV Mörsch sehr heimstark, in der „Sandgrube“ konnte in der letzten Saison keines der Spitzenteams siegen.

Keine leichte Aufgabe also für die Mannschaft von Jürgen Rittenauer, die zuletzt mit 3:0 gegen den SV Stadelhofen siegte. Natürlich will man sich vom zwölften Platz wieder weiter nach oben orientieren, und dazu wäre eine Serie nötig. Doch von den nächsten vier Spielen finden gleich drei auswärts statt. Personell ist der Kader weiter gut bestückt, auch besteht Hoffnung auf die Rückkehr von Robin Niedhardt nach seiner in Linx erlittenen Verletzung. Kurz vor Ende der Wechselperiode gab es noch einmal etwas Bewegung: Nazif Hajdarovic kehrte aus privaten Gründen nach München zurück und schließt sich dort dem FC Ismaning (Bayernliga) an. (te)