Fußball Der FC Radolfzell gewinnt das Duell der Ex-Verbandsligisten

Der Tabellenführer Radolfzell der Fußball-Landesliga schlägt die SpVgg F.A.L. mit 2:0. Der FC Singen verliert beim Aufsteiger FC Schonach und die SG Dettingen-Dingelsdorf unterliegt gegen Donaueschingen.

Fußball, Landesliga

FC Radolfzell

SpVgg F.A.L.

2:0 (2:0)

Das Spiel der Verbandsligaabsteiger FC Radolfzell und SpVgg F.A.L. begann sehr verhalten. Nach zehn Minuten zeigte der Gastgeber, warum er an der Tabellenspitze steht. Toptorjäger Stricker nutzte die erste Möglichkeit eiskalt zum 1:0. Das Spiel wurde aber nicht besser. Beide Mannschaften hatten Respekt voreinander. Ab der 15. Minute wurden die Gäste besser. Die nächste Möglichkeit hatte Radolfzell in der 22. Minute mit einem Konter nach einem Freistoß der Gäste, der jedoch nichts einbrachte. In der 38. Minute fiel das 2:0. Nach einem schlecht verteidigten Eckball kam der Ball zu Hepfer, der aus 16 Metern Maß nahm und die Lücke fand, um das Tor zu erzielen. So ging es mit einem verdienten 2:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte begann mit einer Schrecksekunde für den FC Radolfzell. Hoxha wollte den Ball zum Torhüter zurückspielen, was misslang. Scherer erlief den Ball und spielte den FC-Torhüter aus, doch sein Abschluss ging ans Außennetz. Im Spiel gab es nun mehr Möglichkeiten. In der 60. Minute hatte Radolfzell die nächste große Chance. Stricker lief auf das Gästetor zu, legte quer zu Krüger, doch sein Schuss streifte nur den Pfosten. Dann eine große Chance für F.A.L. in der 66. Minute: Nach einem Freistoß brachte FC-Torhüter Tkacz gerade noch die Finger an den Ball, der Abpraller landete bei Mader, der aus einem Meter über das Tor schoss. Glück für die Mettnauer. In der 78. Minute kam Stricker nach einem Eckball zum Schuss, der Ball ging knapp neben das Tor. In der 83. Minute dann die letzte Möglichkeit des FC Radolfzell: Krüger setzte sich durch und passte zur Mitte, doch Stricker, Spahija und Aichem brachten den Ball nicht im Tor unter. (km)

Tore: 1:0 (10.) Stricker, 2:0 (38.) Hepfer. – SR: Homberger (Rheinfelden). – Z: 152.

SC Konstanz-Wollmatingen

FC Löffingen

2:0 (1:0)

Die Gäste aus Löffingen hatten schon in den ersten fünf Minuten zwei hochkarätige Tormöglichkeiten durch Benjamin Gaudig, den die Abwehr des SC Konstanz-Wollmatingen nie richtig unter Kontrolle brachte. Schon nach drei Minuten ergab sich nach einem Fehler in der Heimabwehr die erste Gelegenheit, die aber neben dem Tor landete. Keine zwei Minuten später ließ er die SC-Abwehrspieler links und rechts stehen, aber sein Abspiel vor dem Tor zu Florian Isele wurde als Abseits gewertet. Nach knapp einer Viertelstunde wurden die Konstanzer stärker und der erste Abschlussversuch von Valentin Waibl aus kurzer Distanz landete direkt auf dem Körper von Gästetorwart Dominik Osek. Die Angriffe Richtung Gästetor wurden nun intensiver und in Minute 22 setzte sich Waibl auf der rechten Seite entscheidend durch, sodass sein Rückpass auf Andreas Dold zum 1:0 führte. Die zehn Minuten vor der Halbzeitpause gingen dann wieder an die Gäste. Zuerst verzog Marco Kopp knapp, danach musste Torhüter Pascal Bisinger gegen Gaudig retten, der von Adam Zinoch freigespielt wurde. Und dann sorgte ein Freistoß von Tobias Ketterer noch für Spannung.

Die zweite Halbzeit begann für den SC optimal. Auf der rechten Seite setzte sich Waibl durch, dessen Flanke zwar zu lange geriet, aber auf der anderen Seite war Nicholas Braun zur Stelle und seine Hereingabe verwertete Dold mit dem Kopf zum 2:0. Nur ein paar Minuten später hatte wiederum Gaudig die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Sein Schuss wurde jedoch von Bisinger mit einer Fußabwehr zur Ecke gelenkt. Mitte der zweiten Halbzeit sorgte ein Freistoß von Jan Dehner im Löffinger Strafraum für Unruhe. Der Versuch von Johannes Junker, den Ball im Gästetor unterzubringen, wurde von einem Defensivspieler kurz vor der Torlinie verhindert. Auf der Gegenseite landete der Ball auf dem Tornetz. 15 Minuten vor Schluss hatte Dold die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, doch Löffingens Schlussmann parierte seinen Foul-Strafstoß. SC-Torhüter Bisinger musste danach noch einen gefährlichen Schuss von Jannik Beha zur Ecke abwehren, um den Sieg sicherzustellen.

Tore: 1:0 (22.) Dold, 2:0 (47.) Dold. – SR: Sester (Durbach). – Z: 80.

DJK Villingen

FV Walbertsweiler-Reng.

2:2 (1:2)

Die unglaubliche Aufholjagd der DJK Villingen im Abstiegskampf geht in kleinen Schritten weiter: Nur eine Niederlage in den letzten neun Begegnungen, dazu jetzt seit fünf Partien auf eigenem Platz hintereinander ungeschlagen – der Klassenerhalt scheint weiter möglich. Dazu war gegen den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler allerdings viel Geduld, eine tolle Moral und Kampfgeist nötig. Denn die DJK hechelte gegen energische Gäste nach nicht einmal einer halben Stunde einem 0:2-Rückstand hinterher. Die ersten 25 Minuten neutralisierten sich beide Seiten. Dann traf Samuel Fischer mit einem Sensationstor zum 0:1. Er zog einen Eckball in den DJK-Fünfer und an Lavdrim Amitis Händen vorbei sauste die Kugel direkt ins Netz. Eine kalte Dusche für die Hausherren, was die Gäste per Doppelschlag 180 Sekunden später in der 29. Minute gleich zum 0:2 nutzten. Einen langen Ball von der rechten Seite versenkte Adrian Strobel mit freier Schussbahn aus zehn Metern im Torwinkel. Villingen gab jedoch nicht auf und antwortete prompt mit dem 1:2 durch Marc Riesle, der FV-Keeper Nico Specke mit einem direkten Freistoß über die Mauer aus 20 Metern überraschte. Kurze Zeit später hatte Christian Penndorf mit einem ruhenden Ball die Chance zum Ausgleich, allerdings parierte Specker glänzend (34.).

Der Wille der DJK, den einen Punkt noch zu ergattern, riss in den zweiten 45 Minuten nicht ab. Walbertsweiler-Rengetsweiler schaffte es indes nicht, einen entscheidenden Konter zum 1:3 zu setzen. Specker rettete gegen Hermann Takuete (53.) die knappe Führung. Alieu Sarr verfehlte per Kopfball (62.) das 2:2. So blieb es bis in die Schlussphase spannend, ehe sich die DJK noch belohnte: Penndorf zog eine Flanke in Richtung Gäste-Fünfer. Dort stand der drei Minuten zuvor eingewechselte Heiko Reich goldrichtig und köpfte zum umjubelten Ausgleich ein (85.).

Tore: 0:1 (26.) Fischer, 0:2 (29.) Strobel, 1:2 (32.) Riesle, 2:2 (85.) Reich. – SR: Fante (Liel). – Z: 120.

VfR Stockach

FC 08 Villingen II

1:2 (0:0)

Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel, in dem der Gastgeber VfR Stockach in der 11. Minute die erste Riesenchance hatte, um in Führung zu gehen. Einen Eckball von Louis Streckel köpfte Marius Henkel wuchtig unter die Latte, doch mit einem Glanzreflex konnte Gästetorwart Matthias Gißler die Kugel gerade noch so über den Querbalken lenken. Auf der anderen Seite hatte in der 19. Minute Volkan Bak nach feinem Zuspiel von Tobias Weißhaar eine gute Gelegenheit für den FC Villingen II, die von VfR-Keeper Nikola Schreng zunichtegemacht wurde. In der 36. Minute tauchte dann Henkel allein vor Gißler auf, der wieder zum Spielverderber wurde.

Nach dem Seitenwechsel folgte in der 51. Minute die kalte Dusche für Stockach. Ein unnötiges Foul im eigenen Strafraum wurde zu Recht mit Elfmeter bestraft, und Erik Raab verwandelte souverän zum 0:1. Danach standen vor allem Einwechselspieler im Mittelpunkt. Zuerst sah aufseiten des VfR Marius Löffler die Ampelkarte, dann erzielte in der 85. Minute Daniel Moullai freistehend per Kopf das 0:2, während das 1:2 in der Nachspielzeit durch einen Kopfballabstauber von Michael Frey nach Pfostenabpraller von Henkel nur noch kurzfristig einmal Spannung aufkommen ließ. (dr)

Tore: 0:1 (51./FE) Raab, 0:2 (85.) Moullai, 1:2 (90.+1) M. Frey. – SR: Fraude (Ettenheim). – Z: 100. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (76.) für Löffler (VfR Stockach).

FC Schonach

FC Singen

3:0 (1:0)

Der FC Singen 04 versuchte beim FC Schonach von Beginn an, seine spielerische Stärke zum Ausdruck zu bringen. In der 11. Minute vergab Gästetorjäger Körner die einzig nennenswerte Chance des Tabellenzweiten im gesamten Spiel. In der Folge rührte die Schonacher Defensive kräftig Beton an. Die Gastgeber agierten clever und störten hin und wieder den Spielfluss der Gäste. Singen kam mit der unorthodoxen Spielweise überhaupt nicht zurecht. Die Blanco-Elf setzte den Titelfavoriten mit überfallartigen Angriffen gehörig unter Druck. Innerhalb weniger Minuten vergab der Aufsteiger durch Passarella und German zwei gute Möglichkeiten. Quasi mit dem Halbzeitpfiff streute der FC Schonach einen Konter ein. Mit einem genialen Spielzug über zwei Stationen hebelten Yannick Kienzler und Manuel Passarella die gesamte Gästeabwehr aus. Torjäger Alexander German erzielte seinen 15. Saisontreffer.

Schonach setzte auch in den zweiten 45 Minuten die taktischen Vorgaben des Coaches hervorragend um. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff nutzte Romeo einen Schnitzer der Singener Hintermannschaft. Mit einem satten Schuss aus 16 Metern baute er die Führung aus. Singen brachte zusätzliche Angreifer, doch gegen die clever agierende Blanco-Elf war kein Kraut gewachsen. Schonach verfolgte weiter seine spielerische Linie. Mit schnellen Gegenstößen sorgten die Gastgeber stets für Gefahr im Strafraum. In der 71. Minute stand Sebastian Pfau goldrichtig und schloss eine Ballstafette zum 3:0 ab. In der Schlussphase ließ der Aufsteiger keine Zweifel mehr aufkommen und brachte den Drei-Tore-Vorsprung sicher über die Zeit. Kurz vor Spielschluss sah Singens Spahija wegen wiederholten Foulspiels noch die Ampelkarte.

Tore: 1:0 (45.) German, 2:0 (49.) Romeo, 3:0 (70.) Pfau. – SR: Fesenmeier (Holzhausen). – Z: 250. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (86.) für Spahija (FC Singen).

SC Markdorf

Hegauer FV

3:0 (2:0)

Die Zuschauer sahen ein schwaches Spiel zwischen dem SC Markdorf und dem Hegauer FV, in dem in den ersten 15 Minuten bei beiden Mannschaften nichts zusammenlief. Den ersten sehenswerten Angriff brachten die Gastgeber in der 16. Minute zustande, den Metzler mit einem Schuss knapp über das Tor abschloss. Die erste Zufallsmöglichkeit für die Gäste bot sich Barke bei einem Kopfball, den die schlecht positionierte SCM-Defensive erst ermöglichte. Danach wurde Markdorf stärker und gewann das Übergewicht in der Partie. In der 33. Minute bediente Hohmann zunächst mit einem schönen Pass seinen Mitspieler Temime. Dessen Schuss konnte Gästetorwart Windey nicht festhalten und nur vor die Füße von Hohmann abklatschen. Der ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte den Ball zum 1:0-Führungstreffer. Nur drei Minuten später setzte sich Temime auf der linken Seite schön durch, fand mit seinem präzisen Zuspiel den in der Mitte lauernden Hohmann, der souverän zum 2:0-Halbzeitstand traf.

Wer nach dem Seitenwechsel ein Aufbäumen des Hegauer FV erwartet hatte, sah sich enttäuscht. Die Gäste blieben überraschend passiv. So waren die Markdorfer weiter überlegen, obwohl sie nur das Nötigste taten. In der 56. Minute verfehlte ein von SCM-Spieler Sandhas getretener Freistoß nur knapp sein Ziel. In der 66. Minute strich nach einer Markdorfer Ecke ein Kopfball von Metzler knapp über die Latte. Auch Mauch platzierte seinen Schuss in der 78. Minute knapp am Tor vorbei. So blieb es dem eingewechselten Markdorfer Fil vorbehalten, in der 80. Minute nach einer schönen Hereingabe von Mauch den Treffer zum 3:0-Endstand zu erzielen. Der Markdorfer Erfolg war hochverdient gegen einen harmlosen Gast aus dem Hegau, der auch in Hälfte zwei keine einzige echte Torchance hatte. (bla)

Tore: 1:0 (33.) Hohmann, 2:0 (36.) Hohmann, 3:0 (80.) Fil. – SR: Radojevic (Dauchingen). – Z: 100.

DJK Donaueschingen

SG Dettingen-Dingelsdorf

2:1 (1:0)

Dettingen-Dingelsdorf überzeugte in den ersten 15 Minuten mit schnellem Spiel nach vorne. Allerdings sprang keine wirklich gute Tormöglichkeit dabei heraus. Nach dieser starken Anfangsphase der Gäste kam die DJK immer besser ins Spiel. In der 27. Minute dann die verdiente 1:0-Führung für die Schwarzwälder durch Raphael Schorpp. Durch den Rückstand bemühte sich die SG wieder deutlich mehr und hatte einige Chancen. Dann war wieder die DJK am Zug und verpasste drei gute Möglichkeiten, das Resultat zu verbessern. In der 44. Minute verwehrte der Schiedsrichter mit einer umstrittenen Abseitsentscheidung das 2:0 durch Christoph Erndle.

Die DJK Donaueschingen kam entschlossen aus der Kabine und spielte druckvoll. In der 53. Minute war es dann soweit. Daniel Köpfler bediente Torjäger Stephan Ohnmacht, der mit einem Schuss aus spitzem Winkel auf 2:0 erhöhte. Die SG konnte zu diesem Zeitpunkt des Spiels kaum Akzente setzen. Die DJK beherrscht das Geschehen. In der 62. Minute setzte sich Stefan Ohnmacht auf der linken Außenbahn durch, bediente den mitgelaufenen Christoph Erndle, der den Ball aus sieben Metern nicht mehr richtig erwischte. Völlig überraschend dann eine Kopfballchance durch die SG Dettingen-Dingelsdorf in der 65. Spielminute. Nur eine Minute später klärte der DJK-Keeper erneut super und verhinderte den Anschlusstreffer. In der 79. Minute vergab Stephan Ohnmacht eine gute Möglichkeit für die Schwarzwälder, nachdem er von Raphael Schorpp toll bedient worden war. In der Nachspielzeit dann noch mal große Aufregung, als der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte. Die SG Dettingen-Dingelsdorf nutzte die Chance zum 2:1-Anschlusstreffer, es blieb aber beim verdienten Heimsieg der DJK Donaueschingen.

Tore: 1:0 (27.) Schorpp, 2:0 (53.) Ohnmacht, 2:1 (92./FE) Birsner. – SR: Langeneckert (Appenweier). – Z: 170.

Stenogramm

FC Gutmadingen

FC Furtwangen

2:0 (1:0)

Tore: 1:0 (33.) Haves, 2:0 (60.) Riedmüller. – SR: Streibert (Konstanz). – Z: 150. – Bes. Vork.: Rot (86.) für Wehrle (FC Furtwangen).