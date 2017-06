Fußball Der FC Hilzingen schafft es im Endspurt ans Ziel seiner Träume

Der FC Hilzingen ist Meister der Bezirksliga und belohnt sich mit dem Landesliga-Wiederaufstieg für eine tolle Aufholjagd.

Fußball, Bezirksliga: Der FC Hilzingen hat es geschafft. Nach einem überzeugenden 5:2-Sieg über den Türkischen SV Konstanz sind der Mannschaft von Trainer Markus Schoch die Meisterschaft und der direkte Wiederaufstieg in die Landesliga einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr zu nehmen. Ermöglicht wurde der vorzeitige Titelgewinn durch Patzer der Konkurrenz aus Allensbach und Überlingen. „Das Ergebnis aus Allensbach war ja schon seit dem Donnerstag klar, und in Überlingen hatten wir jemanden postiert, der uns den Spielstand live mitgeteilt hat“, verrät der Coach Schoch. „Es war natürlich ein kleiner Vorteil, dass das Überlinger Spiel 30 Minuten früher angepfiffen wurde als unseres. So wussten wir schon zur 60. Minute, dass wir Meister werden können.“

Einen Einfluss auf das Spielgeschehen habe das allerdings nicht mehr gehabt, betont Schoch. „Wir haben zu diesem Zeitpunkt bereits 4:0 geführt und den Jungs auf dem Feld auch gar nicht mitgeteilt, wie die Partie in Überlingen ausgegangen ist“, stellt der Trainer klar. Der Freude über den Titelgewinn war das 30-minütige, gebannte Warten auf den Abpfiff aber auf jeden Fall zuträglich. „Das ist einfach ein grandioses Gefühl. Eine riesige Erleichterung, wenn all die Anspannung abfällt und sich die harte Arbeit ausgezahlt hat“, schwärmt Schoch über die Sekunden nach dem letzten Pfiff des Schiedsrichters. „Wir sind am Ende alle Arm in Arm an der Seitenlinie gestanden und losgerannt, was in einem riesigen Menschenknäuel geendet hat – es war sehr emotional, die pure Freude.“

Für ihn ist der starke Endspurt seines Teams, in dem es aus dem Windschatten heraus der kriselnden Konkurrenz enteilte, Resultat eines Reife- und Findungsprozesses. „Wenn man sich die Tabelle von vor acht Wochen anschaut, hat dort – außer uns selbst – keiner mehr mit uns gerechnet“, glaubt Schoch. Wie die Mannschaft sich in der Rückserie dann präsentierte, macht ihn stolz. „Acht bis zehn Punkte aufzuholen, schafft nicht jeder. Wir haben uns nur auf uns konzentriert und haben überhaupt keinen Druck gehabt, aufsteigen zu müssen“, sagt er. Vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit hat ihm imponiert. „Die Mannschaft ist wirklich zusammengewachsen und als Team an ihren Aufgaben gereift“, findet Schoch. „Als wir beispielsweise auf der Reichenau dreimal hinten lagen und in Unterzahl noch 4:3 gewonnen haben, habe ich gemerkt: Hey, in der Mannschaft bewegt sich was.“

Trotzdem muss der Aufstiegskader der Hegauer für die Herausforderungen der Landesliga punktuell verstärkt werden. „Wir haben eine sehr gute Basis, müssen uns aber in der Breite besser aufstellen. Auch positionsspezifisch werden wir auf einige Leute zugehen“, sagt Trainer Schoch. „Wir müssen uns für die Landesliga verstärken, allerdings immer im Rahmen unserer Möglichkeiten – Harakiri-Aktionen wird es bei uns nicht geben.“