Fußball Der FC Hilzingen feiert die Bezirksliga-Meisterschaft

Der FC Hilzingen schafft die direkte Landesliga-Rückkehr, und um den Relegationsplatz liefern sich der FC Überlingen, der SV Denkingen und der SV Allensbach einen spannenden Kampf. Im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga bleibt es bis zum Schluss eng.

Fußball, Bezirksliga

FC Hilzingen

TSV Konstanz

5:2 (2:0)

Der FC Hilzingen hat sich einen Spieltag vor Saisonende durch ein 5:2 gegen den TSV Konstanz die Bezirksliga-Meisterschaft und den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga gesichert. Beide Mannschaften begannen engagiert und druckvoll und kämpften um jeden Ball. Die Heimelf verschaffte sich leichte Vorteile, und nach wenigen Minuten schoss Dukart nach Flanke von Metzger volley knapp vorbei. In der 25. Minute machte Dukart es besser, als er den Ball am Gästekeeper vorbei zum 1:0 ins Tor lupfte. Nach einem Foul im Strafraum erhöhte Hägele per Elfmeter zum 2:0-Pausenstand. Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte erzielte Jeckl nach Vorlage von Wochner das 3:0. Nach dem Anspiel des TSV Konstanz kamen die Hilzinger wieder in Ballbesitz und Dukart traf erneut nach Flanke von Jeckl. Direkt nach dem Gegentreffer versenkte Bongiovanni einen Freistoß unhaltbar zum 4:1. Die zu Beginn zurückhaltenden Gäste fanden nun besser in die Partie und trafen erneut, dieses Mal durch Caliskan zum 4:2. Wochner machte in der 82. Minute den Sack zu mit seinem Treffer zum 5:2. Der FC Hilzingen profitierte von der Niederlage des FC Überlingen und sicherte sich Platz eins.

Tore: 1:0 (25.) Dukart, 2:0 (45.+1/FE) Hägele, 3:0 (52.) Jeckl, 4:0 (54.) Dukart, 4:1 (56.) Bongiovanni, 4:2 (67.) Caliskan, 5:2 (82.) Wochner. – SR: Palatini (Heiligenberg). – Z: 220.

SV Denkingen

SV Deggenhausertal

2:1 (1:0)

Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse spielten der SV Denkingen und der SV Deggenhausertal von Beginn an nach vorne. Die erste Möglichkeit hatten die Gäste durch Nicolas Schiller. Auf der Gegenseite wurde Florian Bezikofer im letzten Moment am Torschuss gehindert. Denkingen war die aktivere Mannschaft und ging in der 20. Minute nach einem langen Ball auf Bezikofer in Führung. Aus kurzer Distanz ließ er Jan Bentele im Gästetor keine Chance. Kurze Zeit später hatte Schiller den Ausgleich auf dem Fuß. Sein Schuss ging aber knapp vorbei. In der 30. Minute hätte Tino Wagner auf 2:0 erhöhen können, sein Schuss verfehlte aber das Ziel. Nach Wiederanpfiff schickte Manuel Rothmund Tino Wagner Richtung Tor der Gäste. Dessen Schuss ging aber am linken Pfosten vorbei. Die Gäste schalteten nun einen Gang höher und drängten auf den Ausgleich. Für Denkingen ergaben sich somit Räume für Konter. Die Bemühungen des SV Deggenhausertal wurden in der 68. Minute mit dem Ausgleich belohnt. Nach Flanke von der linken Seite musste der eingewechselte Victor Maag nur noch den Fuß hinhalten. In der Folgezeit hatten beide Mannschaften den Führungstreffer auf dem Fuß. Erst scheiterte Wagner mit einem Freistoß aus 16 Metern am Pfosten, und auf der Gegenseite ging ein Kopfball von Sascha Rilli knapp über das Tor. Eine Viertelstunde vor Spielende gingen die Schwarz-Gelben durch einen Kopfballtreffer von Bezikofer nach Eckball von Rothmund erneut in Führung. Das 2:1 war bis Spielende nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Tore: 1:0 (20.) F. Bezikofer, 1:1 (68.) Maag, 2:1 (75.) F. Bezikofer. – SR: Gumz (Rielasingen-Worblingen). – Z: 320. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (88.) für Mutter (SV Deggenhausertal).

FC Überlingen

Hattinger SV

0:1 (0:1)

Die erste Tormöglichkeit hatten die clever spielenden Gäste aus Hattingen, als der Überlinger Torhüter Palmy-Hockl in der 6. Minute nach einem Kopfball von Seyfried mit einer Glanzparade den Führungstreffer verhinderte. Praktisch im Gegenzug scheiterte Blank an Gästetorwart Fürderer. In der 13. Minute verfehlte ein sehenswerter Schuss von Blank das Tor nur knapp. Nach diesem schwungvollen Auftakt sahen die Zuschauer dann eine ausgeglichene und abwechslungsreiche Partie, der allerdings die spielerischen Höhepunkte fehlten. In der 41. Minute ging eine verunglückte Kopfballabwehr eines Überlingers nur knapp am Tor vorbei. Beim nachfolgenden Eckball ließ die FC-Hintermannschaft Seyfried sträflich frei, sodass er nahezu ungehindert zum Schuss kam und zum 0:1 traf. In der zweiten Halbzeit verstärkten die Gastgeber ihre Angriffsbemühungen, welche jedoch zu ideenlos und unkonzentriert vorgetragen wurden. So kam Überlingen gegen die gut postierte Hattinger Hintermannschaft zu keiner nennenswerten Tormöglichkeit mehr. Die Gäste blieben bei ihren Gegenangriffen gegen die teilweise komplett aufgerückte Hintermannschaft immer gefährlich und kamen so zu verdienten drei Punkten, die dem HSV den Klassenerhalt sicherten, während der FC Überlingen die Entscheidung über den zweiten Tabellenplatz und die Teilnahme an der Relegation um eine Woche verschieben musste. (gh)

Tor: 0:1 (42.) Seyfried. – SR: Marschalleck (Tuttlingen). – Z: 130.

SV Mühlhausen

SV Orsingen-Nenzingen

2:2 (1:0)

Bei schönem Fußballwetter sahen die 200 Zuschauer eine unterhaltsame Partie zwischen dem SV Mühlhausen und dem SV Orsingen-Nenzingen. Die Gastgeber kamen gut ins Spiel und versuchten, mit viel Ballbesitz und schnellem Umschaltspiel zu Chancen zu kommen. Dies zählte sich nach neun Minuten aus, als eine Flanke von Michalski auf dem Kopf von Marks landete und der den Ball über die Linie brachte. Die Gäste waren nach Standards gefährlich. So retteten Bohnenstengel und Michalski jeweils auf der Linie. Kurz vor der Pause ging ein Schuss von Tofahrn an den Torwinkel. Diese Aktion hätte einen Treffer verdient gehabt. Nach dem Wechsel kam der Gast gleich zu guten Gelegenheiten. Mühlhausen war zu passiv, und das wurde bestraft, als Trisner sich durchsetzte und beim 1:1 alleine vor dem Tor keine Mühe hatte. Der Gast drehte die Partie, als Schwarz in die Gasse geschickt wurde und Heizmann beim 1:2 umkurvte. Jetzt erst merkte man, dass der SV Mühlhausen nicht mit einer Niederlage im letzten Heimspiel vom Platz wollte. Labusch schickte Marks über Außen. Fabian Moos kam zu spät, doch aus dem Hintergrund kam der eingewechselte Henninger und traf zum 2:2-Endstand. Die Punkteteilung geht in Ordnung.

Tore: 1:0 (9.) Marks, 1:1 (50.) Trisner, 1:2 (76.) Schwarz, 2:2 (84.) Henninger. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 200.

SC Gottmadingen-Bietingen

FC Öhningen-Gaienhofen

1:4 (0:2)

Der SC Gottmadingen-Bietingen begann sehr engagiert. Nach klasse Zuspiel von Sven Faude scheiterte Viet Nguyen am Torhüter des FC Öhningen-Gaienhofen. Zwei Minuten später erging es Florian Obert nicht besser. In der 25. Minute stand Schmittschneider knapp im Abseits. Obert hatte die bisher beste Gelegenheit auf dem Fuß (28.). In der Trinkpause justierte FC-Trainer Attila Kun das Gefüge, die Gäste spielten nun schneller und aggressiver. Mladoniczky ließ seinen Gegenspieler locker stehen und traf mit der ersten Chance ins lange Eck zum 0:1. Auch die zweite Möglichkeit der Gäste war drin, diesmal traf Mladoniczky von der Strafraumgrenze. Vom SC war nichts mehr zu sehen. Drei Wechsel nach der Pause brachten zwar ein spielerisches Gleichgewicht, aber weiterhin keine Torgefahr. Simon Stegmann gewann nicht nur die Kopfballduelle, er hatte alles im Griff. So waren zwischen der 59. und der 66. Minute drei Distanzschüsse die einzige Torannäherung. Von den Gästen kam auch nicht mehr viel. Ein Freistoß von Nichita aus 25 Metern landete gut gezirkelt zum 0:3 im Netz (81.). Ein Katastrophenpass ermöglichte Mladoniczky seinen dritten Treffer. Dann setzte sich Nguyen gekonnt durch und schlenzte die Kugel zum 1:4-Endstand ins lange Eck. (re)

Tore: 0:1 (33.) Mladoniczky, 0:2 (40.) Mladoniczky, 0:3 (81.) Nichita, 0:4 (85.) Mladoniczky, 1:4 (87.) Nguyen. – SR: Weingarten (Radolfzell). – Z: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.) für Denis Catediano (SC Gottmadingen-Bietingen).

FC Kluftern

FSG Zizenhausen/Hi/Ho

2:2 (1:1)

Der FC Kluftern versuchte, gleich das Spiel in die Hand zu nehmen und war von Beginn an präsent. Nach einem Eckball kam Bausinger am langen Pfosten zum Kopfball und traf nur das Außennetz, ehe kurz darauf Duske freistehend in Gäste-Keeper Hensler seinen Meister fand. Auf der Gegenseite war die FSG Zizenhausen/Hi/Ho treffsicherer und nutzte gleich ihre erste Torchance: Nach einem Abwehrfehler kam Schneble im Strafraum an den Ball und lupfte ihn gefühlvoll über Torhüter Schnell zum 0:1 unter die Latte. Der FCK blieb weiterhin am Drücker und nach 26 Minuten wurde ein Backert-Eckball von Koch verlängert, und am langen Pfosten war wieder Bausinger zu finden, der sich nicht zweimal bitten ließ und den Ball aus kurzer Distanz zum 1:1 über die Linie drückte. Der zweite Durchgang begann, den Temperaturen geschuldet, schleppend. Kluftern war weiter spielbestimmend, ohne sich nennenswerte Chancen erarbeiten zu können. In der 67. Minute konnte Schnell einen Schuss von Lipiec nicht festhalten und Gohl war der Nutznießer. Er setzte den Abpraller von links zum 1:2 ins lange Eck. Als die Gastgeber in den Schlussminuten alles nach vorne warfen, zeigte Schiedsrichter Bösch nach einem Handspiel im Strafraum auf den Punkt. Elfmeterschütze Backert verwandelte sicher zum leistungsgerechten 2:2-Endstand. Dieses Remis bedeutet gleichzeitig ein Herzschlagfinale im Abstiegskampf am letzten Spieltag der Bezirksliga Bodensee am kommenden Sonntag. (tr)

Tore: 0:1 (19.) Schneble, 1:1 (26.) Bausinger, 1:2 (67.) Gohl, 2:2 (90./HE) Backert. – SR: Bösch (Eriskirch). – Z: 130.

TuS Immenstaad

SG Reichenau/R-Waldsied.

0:1 (0:0)

Die Anfangsminuten des Spiels beim TuS Immenstaad gehörten den Gästen von der Reichenau, die in den ersten zehn Minuten TuS-Torhüter Negraßus zweimal mit Distanzschüssen auf die Probe stellten. Danach verflachte die Partie zusehends. Die im Abstiegskampf steckenden Gäste waren in der Folge vornehmlich auf Torsicherung bedacht, sodass es für die Immenstader Offensive kaum ein Durchkommen gab. Lediglich eine klare Torchance ergab sich, als sich Haug nach 25 Minuten auf der linken Seite energisch durchsetzen konnte und Heberle in der Mitte seine flache Hereingabe nur um Zentimeter verfehlte. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Reichenauer zunächst engagierter und gingen in der 63. Minute durch David Blum, der aus stark abseitsverdächtiger Position alleine vor Negraßus die Nerven behielt, verdient in Führung. In der Folge versuchten die Gäste, den knappen Vorsprung zu verteidigen, was ihnen gegen einfallslose Gastgeber, die sich in Halbzeit zwei keine klare Torchance erarbeiten konnten, auch hervorragend gelang. Kurz vor Spielende wäre den Gästen von der Reichenau bei einem Konter fast noch das zweite Tor gelungen, doch der für den verletzten Negraßus eingewechselte Schönhardt parierte den strammen Schuss von Blum glänzend. (cmu)

Tor: 0:1 (63.) D. Blum. – SR: Kienle (Meckenbeuren). – Z: 100.