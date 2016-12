Der FC Bötzingen tritt nicht mehr in der Verbandsliga an

Der Tabellenletzte der höchsten südbadischen Fußballliga wird in die Kreisliga B zurückgestuft, große Auswirkungen auf die Teams aus dem Bezirk Bodensee, den 1. FC Rielasingen-Arlen und den SC Pfullendorf, hat das jedoch nicht.

Fußball, Verbandsliga: Der FC Bötzingen, abgeschlagener Tabellenletzter der Fußball-Verbandsliga, zieht sein Team zurück und wird nach der Weihnachtspause nicht mehr antreten. Die erste Mannschaft der Bötzinger wird künftig in der Kreisliga B spielen, wo bisher die zweite Mannschaft aktiv ist. Wie der Vorsitzende des Vereins, Udo Riva, auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung sagte, verfüge der finanziell und personell angeschlagene Klub über keine Reserven mehr. Eine Abmeldung während der Saison ist für das Team rechtlich eigentlich nicht möglich, denn dann würde zunächst die zweite Mannschaft aus dem Wettbewerb genommen. Tritt eine Mannschaft aber dreimal hintereinander nicht an, wird sie gemäß den Statuten aus der Liga ausgeschlossen, alle Ergebnisse der bisherigen Saison werden dann annulliert. Das bedeutet, dass der FC Bötzingen nach der Winterpause in Mörsch, beim Heimspiel gegen den FC 08 Villingen und auch in Pfullendorf nicht antreten wird.

Gestrichen würden dann auch die Spiele des 1. FC Rielasingen-Arlen und des SC Pfullendorf gegen die Kaiserstühler. Rielasingen-Arlen gewann in der Hinrunde mit 4:0 gegen Bötzingen und in der Rückrunde mit 4:2, während der SC Pfullendorf in der Hinrunde mit 4:0 in Bötzingen siegte. Da dies aber bis auf zwei Teams alle Verbandsligisten ähnlich trifft, hält sich eine mögliche Wettbewerbsverzerrung in Grenzen.

Für den SC Pfullendorf bedeutet das in erster Linie, dass der Auftakt nach der Winterpause alles andere als rund laufen würde, denn nach dem Gastspiel beim FC 08 Villingen am 18. Februar hätte die Elf von Marco Konrad eine dreiwöchige Pause bis zum nächsten Match, dem Gastspiel in Endingen am 11. März. „Grundsätzlich können wir nicht beeinflussen, was in Bötzingen passiert, aber so etwas ist natürlich schade“, kommentiert SCP-Trainer Marco Konrad die Entwicklung. Auch die Tatsache, dass mit Solvay Freiburg ein Rivale im Abstiegskampf vom Rückzug profitiert, lässt Konrad gelassen: „Unsere Blicke gehen eher nach oben!“ Der neue Terminplan aber begeistert ihn nicht: „Wir sind mit Villingen im Gespräch, ob wir unser Spiel nicht auf einen späteren Zeitpunkt legen können, denn so ist das mit der Vorbereitung nicht optimal.“

Auf die Schwarzwälder wirkt sich der Rückzug des FC Bötzingen jedoch direkt aus, denn in Sachen Torverhältnis gibt es ebenfalls Veränderungen: Die Villinger haben Bötzingen in der Vorrunde mit 11:0 bezwungen, bekommen diese elf Tore nun abgezogen und gehen mit einem Torverhältnis von +51 in die restliche Saison. Hauptkonkurrent Freiburger FC hatte mit 6:1 in Bötzingen gewonnen und wäre deshalb in der bereinigten Tabelle plötzlich um ein Tor besser (+52) als die Nullachter. Positiv ist die Nachricht vom bevorstehenden Aus des langjährigen Verbandsligisten primär für die zwei Mannschaften, die gegen Bötzingen Punkte abgegeben haben: Solvay Freiburg, das 0:2 unterlag, sowie der SV Endingen, der 2:2 gegen Bötzingen spielte. „Für uns spielt das eigentlich keine Rolle!“, kommentiert Peter Brütsch, Spielausschuss des 1. FC Rielasingen-Arlen, die neue Lage. Ärgerlich war allenfalls, dass man unmittelbar vor der Winterpause die Reise nach Bötzingen unternahm, die nun nichts mehr wert ist. (sum/jr)