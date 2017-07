Handball Der Deutsche Handballmeister kommt in den Linzgau

Der Deutsche Handballmeister kommt in den Linzgau

Die Rhein-Neckar Löwen geben am 29. Juli ein Gastspiel in der Pfullendorfer Stadthalle. Mit dabei sind etliche Stars der Szene.

Handball: Der gebürtige Villingen-Schwenninger Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter des Deutschen Handballmeisters Rhein-Neckar Löwen und Teammanager der Handball-Nationalmannschaft, gibt mit seinen Männern ein außergewöhnliches Gastspiel in Pfullendorf. Am Samstag, 29. Juli, spielen die Mannheimer im Rahmen des Admiral Handball-Familientages gegen den Landesligisten TV Pfullendorf.

Die Rhein-Neckar Löwen, die das Spiel auf der Rückweg vom Trainingslager im österreichischen Ischgl bestreiten, treten mit dem kompletten Kader an – und der kann sich sehen lassen! Das Team ist gespickt mit Nationalspielern aus Deutschland, Schweden, der Schweiz, Dänemark, Spanien, Norwegen und Island. Auch die Verantwortlichen auf der Bank haben schon viel erreicht in ihrem Sport: Der Sportliche Leiter Roggisch gewann 2007 die Weltmeisterschaft, und Trainer Nicolaj Jacobsen war 1993 und 1999 Dänischer Handballer des Jahres.

Für dieses einmalige Spiel wurde die Kapazität der Pfullendorfer Sporthalle von 400 auf 1200 Sitz- und Stehplätze erweitert. Neben dem spektakulären Handballspiel bietet der Veranstalter TV Pfullendorf ein interessantes Rahmenprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das in der SAP-Arena in Mannheim legendäre Handball-Dart-Spiel wird zur Verfügung stehen und bietet unter anderem die Möglichkeit, Original-Trikots der „Löwen“ zu gewinnen. Weitere Aktionsstände sorgen für Kurzweil, und die Handballjugend lobt einen Malwettbewerb aus und bietet ein Kinderschminken an.

Los geht es am 29. Juli bereits um 14 Uhr in und bei der Stadthalle in Pfullendorf. Gegen 16 Uhr wird der Deutsche Meister der Jahre 2016 und 2017 eintreffen, und ab 16.45 Uhr ist das Aufwärmtraining terminiert. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Direkt nach dem Spiel hat jeder Besucher Gelegenheit, auf dem Feld mit den Spielern zu sprechen, sich Autogramme zu holen oder Selfies zu machen. „Spitzenhandball zum Anfassen, und das zu äußerst günstigen Preisen“, wie die Abteilungsleiterin des TVP, Veronika Treubel, betont. Der Vorverkauf läuft unter www.handball-pfullendorf.de. Tickets kosten 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.