Fußball Der 1. FC Rielasingen-Arlen will am Donnerstag den SBFV-Pokal gewinnen

Der 1. FC Rielasingen-Arlen will am Donnerstag den SBFV-Pokal gewinnen

Im SBFV-Pokalfinale am Donnerstag, 14.45 Uhr, in Villingen trifft der Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen auf das Landesligateam des VfR Hausen. Der Sieger spielt in der kommenden Saison im DFB-Pokal.

Fußball, SBFV-Pokalfinale: 1. FC Rielasingen-Arlen – VfR Hausen (Donnerstag, 14.45 Uhr, EBM-Papst-Stadion in Villingen). – Die Saison ist eigentlich vorüber, doch für den 1. FC Rielasingen-Arlen und den VfR Hausen steht der Höhepunkt nach dem Ende der Ligaspiele noch auf dem Programm – das Finale des südbadischen Vereinspokals mit dem möglichen Einzug in den DFB-Pokal. Am Donnerstag um 14.45 Uhr wird das Spiel, auf das Fans, Funktionäre und Spieler der beiden Clubs seit Wochen hinfiebern, im Villinger Friedengrund angepfiffen. Und auch wenn für beide Mannschaften schon das Erreichen des Endspiels ein Höhepunkt der Vereinsgeschichte ist, so wollen sie jetzt natürlich auch den letzten Schritt hin zum möglicherweise großen Los im DFB-Pokal machen.

Zwar ist der VfR Hausen der klassentiefste aller 42 Verbandspokal-Finalisten, doch daraus eine Favoritenrolle für den 1. FC Rielasingen-Arlen abzuleiten passt nicht, wie FC-Trainer Jürgen Rittenauer betont: „Es gibt in einem Finale keinen Favoriten. Es geht eher darum, wer mit dem ganzen Trubel besser zurechtkommt.“ Auch wenn der VfR Hausen den etwas leichteren Weg ins Endspiel hatte, so muss es ja einen Grund haben, warum der Neunte der Landesliga-Staffel 2 es geschafft hat. Zudem hat ja gerade der 1. FC Rielasingen-Arlen, der in drei Runden eher Außenseiter war, gezeigt, was man aus dieser Rolle machen kann.

Entsprechend gewissenhaft, mit mehreren Spielbeobachtungen, hat sich Rittenauer vorbereitet. „Natürlich haben wir den Gegner gründlich studiert und uns etwas überlegt. Mal sehen, wer seinen Matchplan durchbringen kann. Auf jeden Fall wird das eine ganz enge Kiste!“, sagt der FC-Trainer vor dem Spiel, das gemeinsam mit sieben anderen Verbandspokal-Endspielen in einer Konferenzschaltung live in der ARD übertragen wird.

Allerdings steht hinter einer ganzen Reihe seiner Spieler in Sachen Einsatz ein Fragezeichen. Alen Lekavski etwa ist zu einer Schulung in den USA, doch er soll noch pünktlich zurückkommen. Patrick Leschinski konnte in der zweiten Mannschaft wieder Wettkampfpraxis sammeln, doch im Vollbesitz seiner Kräfte ist er wegen Trainingsrückstands noch nicht. Sicher nicht mit dabei ist Pascal Rasmus. Aber auch bei Frank Stark, Tobias Bertsch oder Robin Niedhardt ist noch nicht klar, ob sie in Villingen mitmischen können. Immerhin war Rielasingen-Arlen am letzten Verbandsliga-Spieltag spielfrei, sodass die medizinische Abteilung ungestört arbeiten konnte. „Es ist sicher schwierig“, so Rittenauer, doch er betont: „wir geben unser Bestes!“

Während der 1. FC Rielasingen-Arlen die Saison mit zwei Siegen beendete und nach einer starken Rückrunde voller Selbstbewusstsein ins Finale gehen kann, ließ es Hausen mit drei Unentschieden eher ruhig ausklingen. Vielleicht hatte man da das Endspiel schon im Hinterkopf, denn in der Liga ging gegen Saisonende nach vorne und hinten ohnehin nicht mehr viel.

Ein gutes Omen könnte für die Hegauer der Austragungsort sein, denn bereits im Achtelfinale gelang Rielasingen-Arlen gegen den achtmaligen Pokalsieger und Titelverteidiger FC 08 Villingen ein 1:0-Sieg im Friedengrund. Und ein Pokalerfolg würde sicher auch mächtig Rückenwind geben, wenn man in der kommenden Saison in Richtung Oberliga schielen möchte.

Der Weg ins Finale

1. FC Rielasingen-Arlen

SC Konstanz-Wollmatingen (A) 2:1

DJK Donaueschingen (A) 4:1

FC 08 Villingen (A) 1:0

Freiburger FC (H) 3:0

Bahlinger SC (H) 2:2 n.V.

VfR Hausen

FC Tiengen (A) 2:1 n.V.

FC Freiburg-St.Georgen (H) 2:0

FV Herbolzheim (H) 3:0

SV Linx (H) 3:0

FC Schonach (H) 4:1