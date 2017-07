Fußball Der 1. FC Rielasingen-Arlen steht im Finale des Markdorf-Cups

Ein souveräner 4:1-Sieg reicht dem Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen zum Einzug ins Endspiel am Freitag. Der SC Pfullendorf kämpft ebenfalls am Freitag um Platz drei.

Fußball, Markdorf Cup

SC Pfullendorf

1. FC Rielasingen-Arlen

1:4 (0:3)

Im letzten Gruppenspiel der Bären- und Panda-Apotheken Gruppe konnte der Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen bereits nach fünf Minuten mit der ersten Chance in Führung gehen, als Sebastian Stark bei einer scharfen Hereingabe nur den Fuß hinhalten musste. Im weiteren Verlauf egalisierten sich beide Mannschaften, kein Team konnte sich ein Übergewicht erspielen. In der 17. Minute hatte dann der Landesligist SC Pfullendorf durch einen Foulelfmeter die Möglichkeit zum Ausgleich – doch FC-Keeper Klose parierte den Strafstoß. Auch SC-Schlussmann Willibald konnte sich in der 21. und 23. Minute auszeichnen, als er zweimal einen größeren Rückstand mit glänzenden Paraden verhinderte. In der 31. Minute war er dann jedoch chancenlos, als Frank Stark einen Foulelfmeter sicher zum 0:2 verwandelte. Kurz vor der Pause nutzte Christoph Matt einen Fehlpass der Pfullendorfer Defensive eiskalt zum 0:3-Halbzeitstand aus.

Die zweite Halbzeit verlief im Gegensatz zum ersten Spielabschnitt eher ruhig, es gab nur wenige Chancen für beide Mannschaften, bis der Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen in der 74. Minute das 0:4 erzielte. Nach einem Konter über die rechte Seite folgte eine scharfe Hereingabe, bei der Marco Mendes nur den Fuß hinhalten musste, um einzuschieben. Der SC Pfullendorf machte in der Folgezeit Druck, und wurde in der 84. Minute belohnt. Nach einem Alleingang umspielte Patrick Fähnrich den FC-Keeper Klose und erzielte den 1:4-Ehrentreffer – und sicherte den Pfullendorfern somit das Ticket fürs Spiel um Platz drei. Denn bei gleicher Tordifferenz hat der SCP nach Fähnrichs Treffer ein Tor mehr auf dem Konto als der VfB Friedrichshafen, der ausgeschieden ist. Nach zwei souveränen Siegen steht der 1. FC Rielasingen-Arlen bei seiner ersten Turnierteilnahme beim Markdorf-Cup als erster Finalist fest.

Tore: 0:1 (5.) S. Stark, 0:2 (31./FE) F. Stark, 0:3 (42.) Matt, 0:4 (74.) Mendes, 1:4 (84.) Fähnrich. – SR: Ebe (Kluftern). – Z: 100.