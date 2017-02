Das nächste Derby für die A-Jugend der HSG Konstanz

Die HSG Konstanz fährt in der A-Jugend-Bundesliga mit Rückenwind zum DM-Teilnehmer SG Meißenheim/Nonnenweier.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: SG Meißenheim/Nonnenweier – HSG Konstanz (Sonntag, 15 Uhr, Sporthalle Meißenheim). – Der ersehnte wöchentliche Spielrhythmus scheint der A-Jugend der HSG Konstanz richtig gutzutun. Nach Siegen gegen den Tabellendritten Frisch Auf Göppingen und im Südbaden-Derby gegen Ottenheim/Altenheim scheint das Team von Christian Korb und Thomas Zilm für das nächste südbadische Duell am Sonntag, 15 Uhr, bei der SG Meißenheim/Nonnenweier richtig Fahrt aufgenommen zu haben, denn selbst zu Tabellenplatz drei hat der Zweitliga-Nachwuchs nun wieder Tuchfühlung.

Die nächste Aufgabe ist für die HSG-Talente allerdings eine schwerere, als es die Tabelle auf den ersten Blick vermuten lässt. Mit der SG Meißenheim/Nonnenweier wartet im Nachholspiel aus der Hinrunde ein hochmotivierter Gegner, der nicht wie Konstanz durch die Qualifikationsrunden gehen musste, sondern dank einer herausragenden Spielzeit mit der B-Jugend direkt für die A-Jugend-Bundesliga qualifiziert war. Das Team belegte in einer Dreier-Gruppe mit den Erstliga-Talentschmieden der Füchse Berlin und GWD Minden Platz zwei hinter dem späteren deutschen B-Jugendmeister aus Berlin, aber vor Minden.

HSG-Trainer Christian Korb hat, obwohl Meißenheim/Nonnenweier aktuell nur Rang elf belegt, großen Respekt und lobt den südbadischen Rivalen: „Sie haben viele südbadische Auswahlspieler in ihren Reihen, dazu kommt mit Jürgen Brandstätter ein sehr erfahrener Trainer, der schon seit längerem an deren Weiterentwicklung feilt und seine Jungs mit viel Herzblut pusht.“ Insbesondere zu Beginn der Saison waren die Ergebnisse allerdings noch nicht die erwarteten. „Mittlerweile sind sie aber auch in der A-Jugend angekommen“, weiß Korb. „Wir gehen mit dem getankten Selbstvertrauen aber auch mit dem dazu gehörenden Respekt in das Südbaden-Derby. Auf dem Papier oder beim Rechnen wird so ein sicherlich emotionales Spiel nicht entschieden.“ Obwohl auch an seiner jungen Mannschaft die Grippewelle nicht spurlos vorübergegangen ist, strahlt der HSG-Coach Zuversicht und Vorfreude aus. (joa)