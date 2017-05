Handball Das Ziel von Simon Flockerzie: mit dem Klassenerhalt in die Bretagne

Simon Flockerzie beendet im Sommer seine Karriere. Der dienstälteste Spieler der HSG Konstanz will aber nicht als Absteiger abtreten

2. Handball-Bundesliga: Schon im achten Jahr trägt Simon Flockerzie das Trikot der HSG Konstanz – kein Spieler ist länger im Kader der ersten Mannschaft dabei. Nach dieser Saison ist Schluss für den 31-jährigen Kreisläufer. Flockerzie verabschiedet sich dann erst einmal in eine Familienpause – danach kann er sich durchaus eine andere Position bei der HSG, seinem „Heimatverein“, wie er selbst sagt, vorstellen. Als Abschied hat der dienstälteste Spieler des Zweitligisten davor nur einen Wunsch: den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Es war im November 2010, als Flockerzie vom HBW Balingen-Weilstetten den Weg nach Konstanz fand. Neun Spiele hatte die HSG damals schon in der Saison 2010/11 in der drittklassigen Regionalliga absolviert – und dabei sechsmal verloren. Ausgerechnet in der Saison, als im Umstrukturierungsprozess knapp die Hälfte der Mannschaften absteigen musste. Mit ihrem neuen Kreisläufer-Kraftpaket gab es in den nächsten sechs Partien keine einzige Niederlage, fünfmal war die HSG siegreich und am Ende der Saison wurde mit Platz sieben souverän die neu geschaffene 3. Liga erreicht. „Daran kann ich mich noch sehr genau erinnern“, sagt HSG-Präsident Otto Eblen. „Alleine das zeigt schon seinen sportlichen Stellenwert, wo bei uns die Kreisläufer doch traditionell ein wichtiges Element unseres Spieles sind.“ Weiter erzählt Eblen: „Simon war damals einer der neuen Generation bei der HSG und der erste Spieler, der vom HBW zu uns kam – später sind ihm einige gefolgt.“ Neben Matthias Stocker etwa Mannschaftskapitän Fabian Schlaich oder Gregor Thomann.

Gemeinsam ging zuletzt mit der Süddeutschen Meisterschaft und dem Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga im zarten Alter von 30 Jahren ein Lebenstraum für den in der Schweiz arbeitenden Klinikmanager in Erfüllung. Sichtlich bewegt bringt Otto Eblen seine große Wertschätzung für den lange auch im Management der HSG engagierten Flockerzie zum Ausdruck: „Er hat immer die langfristige Entwicklung gesehen und das Ergebnis nicht an einzelnen Niederlagen festgemacht. Es ging mit ihm stetig bergauf mit der HSG Konstanz. Daran hat er großen Anteil – dass er sich dann zum Schluss hier bei der HSG seinen Kindheitstraum von der 2. Bundesliga erfüllen kann ist ein Highlight, ist einfach großartig.“

Schon seit Monaten steht nun jedoch für den gebürtigen Weingartener nach 15 Spielzeiten im aktiven Handball fest, dass es Zeit ist zu gehen. „Das sind schon gemischte Gefühle“, blickt er nachdenklich auf den 10. Juni, den letzten Spieltag und sein letztes Handballspiel. „Ein Stück weit ist Vorfreude dabei, dass etwas Neues kommt, der Körper Ruhe bekommt – aber auch Traurigkeit, dass es vorbei sein wird.“ Mit einem Lächeln ergänzt er: „Ich bin schon ein wenig besorgt, was ich mit der vielen Freizeit am Wochenende anfangen soll.“ Bislang hatte er nie länger als eine Woche Sommerurlaub. Das soll sich ändern. Vier Wochen wird er im Sommer zusammen mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in der Bretagne verbringen.

Am 10. Juni, beim letzten Saisonspiel der HSG, wird Simon Flockerzie, der zuletzt auch immer mehr hinter den Kulissen im Management tätig war, einen emotionalen Abschied am Schänzle feiern. Davor wird er noch einmal alles geben, für den Klassenerhalt, für seine HSG. „Das wäre ein Riesenerfolg, den keiner erwartet hat“, sagt Flockerzie. Und wichtig für die weitere Entwicklung seines Heimatvereins. Denn der Ex-Balinger hat schon seit Langem große Visionen. „Ich sehe das Potenzial in Konstanz für Handball noch längst nicht ausgereizt. Ich halte die 1. Bundesliga für möglich. Ich bin davon überzeugt, dass, wenn die großen regionalen Unternehmen auch groß einsteigen, hier – zusammen mit dem Konstanzer Weg – bessere Voraussetzungen gegeben sind als an manchem Erstliga-Standort. Denn das Produkt, was wir haben, können wenige anbieten.“