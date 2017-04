Fußball Das Polster ist weg beim FC 03 Radolfzell

Nach dem Unentschieden gegen das Landesliga-Schlusslicht FC Gutmadingen nimmt der Druck auf Tabellenführer FC 03 Radolfzell zu

Fußball, Landesliga: Vor zwei Wochen musste der FC Radolfzell eine Niederlage beim abstiegsgefährdeten FC Schonach hinnehmen. Mit einem mühsamen Sieg über den VfR Stockach konnten die Mettnauer dann zwar die Tabellenführung zurückholen, doch nun reichte es am Wochenende wieder nur zu einem 2:2 auf eigenem Platz gegen das Schlusslicht FC Gutmadingen. Droht der FC Radolfzell auf der Zielgeraden der Saison seine gute Ausgangslage in der Fußball-Landesliga aus der Hand zu geben? „Nein, denn noch sind wir Tabellenführer, und wir haben ja nichts zu verlieren!“, betont der Radolfzeller Trainer Wolfgang Stolpa, dass die sofortige Rückkehr in die Verbandsliga ja zunächst gar nicht das Saisonziel war. Zudem sieht er in seiner Elf erhebliches Potenzial. „Das ist eine gute Truppe und da steckt viel Sozialkompetenz drin“, erklärt der Trainer.

Noch stehen sechs Spiele auf dem Programm, und nach dem Gastspiel beim FC Furtwangen und dem Aufeinandertreffen mit dem Mitabsteiger SpVgg F.A.L. geht es für die Mettnauer am Freitag, 28. April, dann zum wohl vorentscheidenden Spiel gegen den FC Singen 04. Die Tabellensituation legt nahe, dass für den Titel und den damit verbundenen direkten Aufstieg eben nur noch der FC Radolfzell und die punktgleichen Hohentwieler in Frage kommen. Hier stellt sich nach den letzten Eindrücken die Frage, welcher Faktor wohl der entscheidende sein wird: die mannschaftliche Geschlossenheit, die wohl eher für den FC Radolfzell sprechen dürfte, oder die individuelle Leistungsstärke, die Trumpfkarte schlechthin beim FC Singen 04.

Das Spiel gegen das Schlusslicht Gutmadingen selbst hat Stolpa nicht mitverfolgen können, da er wie schon beim Match gegen den VfR Stockach beim zeitgleich spielenden FC Schaffhausen engagiert war. Doch natürlich hat er sich informiert und ihm wurde berichtet, dass sein Team die Vorgaben nicht umsetzen konnte und es somit ein sehr schwieriges Spiel wurde. Wie auch gegen den VfR Stockach war laut Stolpa auch gegen Gutmadingen erkennbar: „Die letzte Konsequenz hat gefehlt.“ So kam es, dass die 2:0-Führung durch den Anschlusstreffer in der 79. Minute ins Wanken geriet und mit dem Ausgleichstreffer in der 6. Minute der Nachspielzeit dann endgültig im Fernduell mit dem FC Singen 04 zwei wichtige Punkte weg waren.

Wolfgang Stolpas Sorgen halten sich noch in Grenzen. Seine Mannschaft sei unbeschwert in die Saison gestartet, und jetzt nehme eben der Druck zu. „Jetzt denkt man vielleicht öfter nach. Die Spieler sind nicht mehr so frei, wie sie in der Hinrunde waren!“, ahnt der Coach des Spitzenreiters. Und wenn man eben bisher neun Spieltage an der Tabellenspitze stand, dann will man dort auch nach dem letzten Spieltag stehen. Noch passt es, aber das Polster ist aufgebraucht, weitere Ausrutscher sollten ausbleiben, denn der Rivale Singen punktet im Moment konstanter.