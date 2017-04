Turnen Das Nachsitzen hat sich gelohnt für den TV Überlingen

Die Turnerinnen des TV Überlingen sichern sich in der Relegation beim TSV Wiesental den Aufstieg in die Verbandsliga.

Turnen, Relegation zur Verbandsliga: Mit dem festen Vorsatz, im dritten Jahr den Aufstieg endlich zu schaffen, fuhren die Überlinger Turnerinnen hoch motiviert ins nördliche Wiesental zum Relegationswettkampf der Verbandsliga. Verstärkt mit Stella Lentz, die im letzten Jahr für die TG Hegau-Bodensee in der Regionalliga geturnt hatte, waren die Aussichten für das junge Team des TV Überlingen nicht schlecht. Bereits in der Vor- und Rückrunde hatte es sich abgezeichnet, dass die Mannschaft sich sehr gut entwickelt hat. Letztlich landeten sie nur ganz knapp hinter dem Direktaufsteiger TV Güttingen.

In der Relegation waren die Gegner der TSV Wiesental aus der Landesligarunde und die beiden Verbandsligisten KuSG Leimen und TV Bodersweier. Am Sprung lag der TSV Wiesental knapp vor dem TV Überlingen. Doch mit einem guten Ergebnis von 12,05 Punkten brachten sich Chiara Hummel mit einem Yurchenko, Stella Lentz mit einem Tsukahara (11,90) und Nicole Miller mit einem Yamashita (11,35) gut in die Wertung ein. Am Stufenbarren verschafften sie sich mit 28,25 Punkten ein gutes Polster. Wieder war es Hummel, die mit der höchsten D-Note und einer sicheren Übung überzeugte. Ihre 10,30 Punkte waren die Tageshöchstnote an diesem Gerät. Lentz erturnte mit 9,05 Punkten das zweitbeste Ergebnis. Alessandra Tschaut, die erstmals im Wettkampf die Riesenfelge zeigte, kam mit 8,90 Punkten in die Wertung.

Am Schwebebalken zeigten die Mädels wieder drei stabile Übungen, was auch hier das beste Ergebnis der Mannschaften einbrachte. Lentz konnte mit dem besten Einzelergebnis aller Teams glänzen – 11,20 Punkte waren der verdiente Lohn für die schwierige Übung mit freiem Rad und Schraubenabgang. Ebenfalls gelang der zwölfjährigen Aleyna Ünal, der Jüngsten im Team, eine fehlerfreie Balkenübung. Ihre Flickflacks und den Salto rückwärts brachte sie punktgenau auf den Balken und wurde mit 10,35 Punkten belohnt.

Weiter ging es zum Boden. Hier konnten nicht alle Übungen die Kampfrichter überzeugen. Bis auf Johanna Martin. Sie brachte ihre eineinhalb und ganze Schrauben sicher in den Stand. Auch mit ihren schwierigen gymnastischen Sprüngen und Drehungen versöhnte sie das Kampfgericht. Mit 12,10 Punkten erturnte sie sich die Tageshöchstnote.

Bei der Siegerehrung durfte der TV Überlingen aufs oberste Podest. Der Ausrichter TSV Wiesental wurde mit zwei Punkten Rückstand Zweiter. Beide Mannschaften turnen somit in der nächsten Ligarunde 2018 in der Verbandsliga. Über den ersten Platz in der Einzelwertung durfte sich Stella Lentz mit 43,50 Punkten zusätzlich freuen.