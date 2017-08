Leichtathletik Das Finale ist das Ziel für Timo Benitz

Der Deutsche 1500m-Meister, Timo Benitz aus Volkertshausen, ist ab Donnerstag bei der Leichtathletik-WM in London im Einsatz

Leichtathletik: Während die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London für die ersten Stars bereits beendet ist, reisen andere Athleten erst an. So auch 1500-Meter-Läufer Timo Benitz aus Volkertshausen, der erst am gestrigen Dienstag nach London geflogen war. Diese relativ späte Anreise war im Vorfeld mit den Verantwortlichen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes abgestimmt und steht weder mit einer frisch auskurierten Erkältung noch mit dem aktuell im deutschen Team-Hotel umgehenden Magen-Darm-Virus im Zusammenhang.

Im Londoner Olympiastadion am Start stehen wird Benitz erstmalig am Donnerstag ab 21.25 Uhr deutscher Zeit in einem der Vorläufe über 1500m. Wie viele Vorläufe es geben wird und welcher Athlet in welchem Vorlauf startet, wird vom Weltverband IAAF erst einen Tag vor dem Start bekannt gegeben. Unabhängig von der Laufeinteilung ist das Ziel für Benitz klar: Er möchte auch am Freitag um 21.10 Uhr wieder an der Startlinie stehen, wenn die Halbfinals beginnen. Zu einer möglichen Finalteilnahme äußert sich der amtierende Deutsche Meister nicht näher, er „denke von Runde zu Runde.“

Diese Worte sind in London von vielen Athleten zu hören. Die Leistungen liegen eng beieinander, was ein Blick auf die europäische Jahresbestenliste verdeutlicht: Mit einer Zeit von 3:34,87 Min liegt Benitz hier auf Rang zehn, nicht einmal 1,4 Sekunden hinter dem Führenden Filip Ingebrigsten aus Norwegen. Bei dieser Leistungsdichte sind neben der Tagesform auch die Laufzusammensetzung und die Taktik der Kontrahenten entscheidend für das Weiterkommen. Eine bestimmte Anzahl an Läufern, bei der Weltmeisterschaft 2015 waren es die ersten fünf Athleten pro Vorlauf, sind direkt für die nächste Runde qualifiziert. Zusätzlich kommen die laufübergreifend zeitschnellsten nicht direkt Qualifizierten weiter. Dieser Modus lädt zu taktischen Spielchen ein, die angesichts von bis zu drei Rennen (Vorlauf-Halbfinale-Finale) innerhalb von vier Tagen auch nötig sind, um möglicherweise ein wenig Kräfte sparen zu können.

Am Donnerstag übertragen Eurosport (ab 19 Uhr) und das ZDF (ab 20.15 Uhr) live von der Weltmeisterschaft aus London, im Falle einer Qualifikation für das Halbfinale wäre der Lauf von Benitz am Freitag in der ARD sowie bei Eurosport zu sehen. (tbo)