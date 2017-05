Handball Daniel Eblen: "Von Herz auf Hirn umschalten"

Trainer Daniel Eblen spricht über die Partie seiner HSG Konstanz am Samstag, 20 Uhr, beim Tabellenvorletzten TV Neuhausen

Herr Eblen, Ihre Mannschaft kann am Samstag den Klassenerhalt perfekt machen. Ist das Spiel in Neuhausen das wichtigste des Jahres?

Am Ende werden ein, zwei Punkte darüber entscheiden, wer drinbleibt oder absteigen muss. Da muss man sagen, dass eigentlich jedes Spiel das wichtigste gewesen sein kann. Wir hatten in dieser Saison schon so viele Spiele, jedes war wichtig – und es hört nicht auf damit. Wie sagt man so schön: Das nächste Spiel ist immer das wichtigste.

Wie bereiten Sie Ihre Mannschaft auf dieses nächste wichtigste Spiel vor?

Genauso, wie wir es die ganze Saison gemacht haben. Neuhausen hat eine richtig gute Mannschaft. Wenn man deren Verletztensituation dieses Jahr durchgeht, dann weiß ich nicht, ob es ein Spiel gab, in dem alle Leistungsträger spielen konnten, oder in dem weniger als zwei Spieler gefehlt haben. Wenn 90 Prozent der Liga am oberen Limit spielen, und dir fehlen die entscheidenden Leute, dann wird’s schwierig. Sie haben die letzten Spiele bei gestandenen Zweitligisten nur knapp verloren und haben eigentlich immer gut ausgesehen.

Worauf ich hinauswollte, war die Frage, wie Sie den Spielern die richtige Mischung zwischen Anspannung und Ruhe vermitteln wollen.

Wir müssen die richtige Mischung finden zwischen Herz und Hirn. Das Herz steht für den Kampfgeist und die Mentalität, auf der anderen Seite steht die Coolness, den Gegner spielerisch anzugehen. Man kann sagen: Wenn du über die Mittellinie gehst, musst du von Herz auf Hirn umschalten. Das ist immer eine gewisse Gratwanderung. Auch gegen Leutershausen sind wir zuletzt über den Kampf ins Spiel gekommen.

Ihre Spieler geben nie auf und lassen sich von hohen Niederlagen nicht verunsichern. Macht dieser spezielle Charakter die Mannschaft aus?

Auf jeden Fall. Das war schon letztes Jahr in unserer Aufstiegssaison so. Ich weiß nicht, wie viele knappe Spiele wir hatten, und immer war es schwer, diese Mischung zwischen Anspannung und Lockerheit zu finden. Man kann sagen: Je müder die Spieler werden, desto mehr wird gekämpft. Das kann gutgehen, es geht aber auch mal in die Hose.

Am Samstag sind Sie bei einem designierten Absteiger der Favorit. Liegt Ihrer Mannschaft diese Rolle?

Das ist immer die Frage: Was heißt Favorit? Zum Favoriten machen dich die Außenstehenden. Uns muss das wurscht sein. Wir spielen bei einer Mannschaft, die über viele Jahre Zweit- und Erstligaerfahrung verfügt – und wir sind bisher die Newcomer, die Aufsteiger. Wir haben es in jedem Spiel aufs Neue schwer und müssen uns durchsetzen, egal, wie der Gegner heißt. Das funktioniert mal, wie in Bietigheim, dann geht es weniger gut, wie gegen Ferndorf.

Wie sieht es personell aus? Sind alle fit? Und vor allem: Sind Sie selbst wieder fit, nachdem Sie zuletzt krank auf der Bank saßen?

Da geht es uns allen ähnlich. Diese Saison ist sowas von lang. Sonst haben wir uns im Sommer auf die nächste Saison vorbereitet, jetzt geht es gerade um die Wurst. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Punktspiel im Juni. Wir haben 38 Spiele, sind am Ende der Welt und tuckern mit dem Bus durch die Gegend. Das darf man nicht unterschätzen, da wird man eben ein bisschen müde. Wir haben es aber immer geschafft, uns durchzubeißen – und das wird auch im nächsten Spiel so sein.

Hilft Ihnen dabei auch die Euphorie der vergangenen beiden Partien mit dem Punktgewinn in Dessau und dem Heimsieg gegen Leutershausen?

Ich glaube, als Euphorie wird ein übermäßiges Glücksgefühl bezeichnet. Daher kann man nicht sagen, dass bei uns Euphorie herrscht. Wir werden Selbstvertrauen mitbringen, das natürlich schon. Selbstvertrauen in das, was wir Woche für Woche trainieren und was wir in jedem Spiel bisher gebracht haben. Von Euphorie sind wir aber weit entfernt.

Wer zuletzt definitiv übermäßige Glücksgefühle hatte, waren aber Ihre Fans. Auch nach Neuhausen wird eine große Zahl an Unterstützern die Mannschaft begleiten. Kann diese Hilfe von den Rängen am Ende den Unterschied zugunsten der HSG ausmachen?

Es gibt immer wieder Momente im Handball, wo man die Rückendeckung der Zuschauer spürt. Das kann auch in Neuhausen wichtig werden. Nicht über die vollen 60 Minuten, aber jeder kriegt das mal mit, dass er Sympathien in seine Richtung bekommt. Wir haben einfach großartige Fans.

Worauf dürfen die sich am Samstag freuen?

Auf ein hochintensives Spiel. Neuhausen wird uns mit einer saumäßig unangenehmen Abwehr erwarten. Auch wenn sie unten drin stehen, sind sie eine Top-Mannschaft. Es wird auf jeden Fall spannend.

Zur Person

Daniel Eblen (42) ist seit 2004 Trainer der HSG Konstanz, bei der er alle Mannschaften von der Jugend bis zur 2. Bundesliga durchlaufen hat. Eblen begann zunächst als Co-Trainer von Adolf Frombach, den er als Coach der ersten Mannschaft beerbte. In der vergangenen Saison hat er mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft, die nun Platz 14 belegt und aus den letzten beiden Spielen noch maximal einen Sieg braucht, um definitiv den Klassenerhalt zu schaffen. Der gebürtige Konstanzer ist Diplom-Kaufmann, verheiratet und hat zwei Kinder. (fei)