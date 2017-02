Daniel Eblen: "Irgendwann hat uns die Kraft gefehlt"

Über die derzeit schwierige Situation beim Handball-Zweitligisten HSG Konstanz mit vielen Ausfällen sprach der SÜDKURIER mit Trainer Daniel Eblen nach der klaren 26:37-Niederlage beim Zweitliga-Tabellenführer TuS N-Lübbecke

Herr Eblen, was hat nach einer ordentlichen ersten Halbzeit am Ende doch zur klaren 26:37-Niederlage beim Ligaprimus Nettelstedt-Lübbecke geführt?

Tatsächlich haben wir in der ersten Halbzeit ganz gut gespielt, vor allem im Angriff. In der Abwehr hat aber ein bisschen der Mut gefehlt, aggressiver zu sein. Natürlich waren wir körperlich klar unterlegen, aber das hätte man vielleicht durch noch mehr Aggressivität wettmachen können. In der zweiten Hälfte waren dann einfach die Energie und das Momentum auf der Seite von Nettelstedt. Man hat gemerkt, dass dies nächste Saison wieder eine Erstliga-Mannschaft sein wird. Wir hingegen konnten heute nicht so viel wechseln wie sonst, gerade im Rückraum und im Innenblock, da hat uns natürlich irgendwann die Kraft gefehlt, um weiter wirklich dagegenzuhalten.

Haben sich die Ausfälle, auch im Hinblick auf die körperliche Präsenz, von Mathias Riedel und Chris Berchtenbreiter in Abwehr und Angriff besonders deutlich offenbart?

Klar, es hätte uns sehr geholfen, wenn wir die beiden dabei gehabt hätten. Allerdings hätten wir es selbst mit unserer zur Verfügung stehenden Formation besser spielen können und auch sollen. Da haben wir sicher etwas gelernt und wissen, dass das besser werden muss.

Wie angespannt ist die personelle Lage?

Wenn neben den drei verletzten Kreisläufern auch noch zwei Rückraumspieler fehlen, wird es schon knapp, auch in der Deckung. Alle, die fehlen, sind ja auch wichtige Abwehrspieler. Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt.

Der nächste Gegner wird ebenfalls kein leichter. Wie bewerten Sie den Heimvorteil im Spiel gegen den Tabellenzweiten TV Hüttenberg?

Das hilft ungemein und gibt hoffentlich wieder Mut, von Anfang an richtig in das Spiel zu kommen, auch defensiv. Nach einer doch sehr langen Zeit und in der aktuellen Situation ist es jetzt wichtig für uns, wieder einmal daheim zu spielen. Wir freuen uns alle darauf.

Was kommt gegen Hüttenberg auf ihr junges Team zu?

Das ist die Mannschaft, die am wenigsten Fehler in dieser Liga macht. Das wird sehr schwer, trotz Heimvorteil. Wir haben zwar das Hinspiel gewonnen, wissen aber um die nun völlig andere Ausgangssituation.