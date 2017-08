Handball Daniel Eblen: Das wird erneut eine Riesenaufgabe

Trainer Daniel Eblen spricht über die kurze Vorbereitung seiner HSG Konstanz, die neuen Spieler im Zweitligateam, die Ziele und das erste Heimspiel am Samstag um 20 Uhr gegen Hamm

Herr Eblen, konnten Sie die Sommerpause ausgiebig genießen?

(lacht) Klar, ein bisschen Zeit, um mit der Familie in den Urlaub zu fahren, blieb schon. Obwohl meiner Frau vor der Reise der Geldbeutel mit allen Papieren geklaut wurde und uns in Italien jemand ins Auto gefahren ist, konnte ich einigermaßen entspannen, wie es eben mit zwei kleinen Kindern möglich ist. Das war aber auch wichtig. Zwischen dem letzten Spiel und dem Trainingsauftakt lagen ja nur fünf Wochen.

Können Sie sich an eine so kurze handballfreie Zeit erinnern?

Nein, das hatte ich noch nicht. Die Pause ist aber nur das eine, das andere ist: So eine kurze Saisonvorbereitung hatte ich auch noch nie. Letztes Jahr hatten wir als Aufsteiger nach dem Ende der 3. Liga noch doppelt so viel Zeit. Das ist jetzt eine wichtige Erfahrung, die im zweiten Jahr in der 2. Bundesliga kommt.

Ist das zweite Jahr nach dem Aufstieg wirklich schwieriger als die erste Saison in einer neuen Liga?

Na ja, wir haben letzte Saison wichtige Erfahrungen gesammelt und kennen die Liga. Andererseits kennen uns die anderen Vereine jetzt auch. Die verkürzte Vorbereitung ist das Schwierigste. Letztes Jahr ist die Mannschaft nach der Drittliga-Meisterschaft zusammen geblieben und wir hatten acht Wochen, jetzt haben wir drei Abgänge und fünf Neue und nur fünf Wochen Zeit. Das ist eine andere Hausnummer.

Ein bisschen hat sich auch die Liga verändert: Drei Mannschaften kommen von oben, vier von unten, sprich: Mehr als ein Drittel der Teams ist neu. Was erwarten Sie von der Saison 2017/18?

Die Aufsteiger kenne ich noch nicht so gut. Man hat aber schon einiges gehört, dass einige Neulinge ambitioniert sind und schon vom Durchmarsch gesprochen haben. Es sind ganz andere Aufsteiger als im letzten Jahr, sie sind wesentlich finanzkräftiger. Die drei Vereine, die aus der Ersten Liga kommen, werden nicht so viele Punkte abgeben wie die drei besten Teams im letzten Jahr. Balingen, Coburg und die Bergischen Löwen wollen wieder hoch. Gerade Balingen hat eine tolle Philosophie und wird mit einer Auswahl von Junioren-Nationalspielern aus verschiedenen Ländern an den Start gehen.

Einfacher wird es also nicht für die HSG Konstanz.

(lacht) Sicher nicht. Wir und vielleicht Dessau und Saarlouis sind die einzigen Kleinen, die noch übrig sind. Wer weiß, was da auf uns zukommt…

Sie sprachen die Kürze der Vorbereitung an, die Umstände waren auch alles andere als optimal. Wegen Umbauarbeiten am Schänzle konnten Sie nicht in der gewohnten Halle trainieren, zudem waren immer wieder Spieler verletzt oder nicht im Training, wie Torhüter Stefan Hanemann, der Vierter wurde bei der U21-WM in Algerien.

Zuerst muss man sagen, dass die Zusammenarbeit mit dem Sportamt sehr gut war. Der Umbau am Schänzle mit dem neuen Boden soll uns ja auch zugutekommen. Für die neuen Spieler wird unser erstes Heimspiel am Samstag gegen Hamm tatsächlich ein Heimspiel in einer fremden Halle sein. Was uns mehr trifft, sind die Ausfälle. Mathias Riedel war zwei Wochen außer Gefecht, Konstantin Poltrum und Paul Kaletsch auch, unser Neuzugang Maximilian Schwarz war länger krank und hat sich dann an der Schulter verletzt. Zwischendurch hatten auch Felix Krüger und Chris Berchtenbreiter Probleme. Michael Oehler wird erst in ein paar Monaten wieder trainieren können, und jetzt kam auch noch der Bandscheibenvorfall bei Kapitän Fabian Schlaich dazu. Bei den Testspielen haben teilweise sieben, acht Leute gefehlt. Wenn früher einer mal zwei Wochen ausgefallen ist, dann war das nicht so schlimm, heute sind zwei Wochen fast die Hälfte der ganzen Vorbereitung.

Vor dem Rundenstart stand jetzt am Wochenende die Partie im DHB-Pokal gegen den Erstligisten Wetzlar auf dem Programm. Ihre Mannschaft hat sich gut geschlagen und nur mit 29:31 verloren. Sind Sie zufrieden trotz des Ausscheidens?

Das war unsere Generalprobe, und ich war froh, dass wir zum Turnier in Teningen nicht so weit fahren mussten. Wir sind nicht so gut ins Spiel gestartet und hatten am Anfang arge Probleme mit der Körperlichkeit der Gegenspieler. In der Abwehr hat da ein bisschen die Entschlossenheit gefehlt. Dann haben wir aber immer mehr Zugriff bekommen und das Spiel offener gestaltet. Das Ergebnis sollte man aber nicht auf die Goldwaage legen. Wir wissen, wie das in der Vorbereitung ist. Auch wir haben gegen klassentiefere Mannschaften verloren. Trotzdem haben wir schon ein gutes Spiel gemacht. Das heißt: Was wir machen, funktioniert. Wir brauchen jetzt aber noch Zeit, bis in der Breite alle so weit sind. Das war ein Sahnetag, aber es wird sicher auch mal schlechtere geben.

War es nicht ein kleines Wunschergebnis? Ihre dezimierte Mannschaft hat keine weitere Zusatzbelastung im Pokal, hat sich aber gegen ein deutsches Spitzenteam so gut verkauft, dass sie trotz einer Niederlage Selbstvertrauen tanken konnte.

So kann man das sagen. Es ist für uns richtig gut gelaufen.

Weniger gut lief es für den Zweitliga-Aufsteiger aus Dresden am Tag darauf. Kann man aus der 23:35-Klatsche Ihres künftigen Ligakonkurrenten irgendwelche Schlüsse ziehen?

Was ich gehört habe, ist Dresden eine Profimannschaft mit richtig guten Leuten. Dass man sich gegen Wetzlar eine blutige Nase holt, wenn die am Tag vorher ihrem Trainer Munition gegeben haben, kann auch einem Erstligisten mal passieren.

Nach den ersten vier gemeinsamen Wochen: Sind Sie zufrieden mit dem neuen Personal in Ihrer Mannschaft?

Ich denke, die Jungs passen alle gut ins Team. Schade, dass Maximilian Schwarz so lange ausfällt, er hat im ersten Spiel auf der Linkshänderposition einen richtig guten Eindruck hinterlassen, auch in der Abwehr. Tom Wolf macht seine Sache schon richtig gut, Felix Klingler auf Rechtsaußen sowieso. Er hat sogar schon einen Spitznamen kassiert, was immer ein gutes Zeichen ist. Julius Heil ist eigentlich Spielmacher, aber überall variabel einsetzbar. Er hat auch im linken Rückraum gespielt und kann da richtig gefährlich werden, in der zweiten Halbzeit im Pokal hat er auf Linksaußen für Fabian Schlaich gespielt. Joschua Braun, der gerade aus der A-Jugend gekommen ist, ist sehr fleißig im Training und macht auch einen sehr guten Eindruck. Leider war auch er ein bisschen am Knöchel verletzt. Er soll jetzt bei Matthias Stocker in der zweiten Mannschaft das Rüstzeug kriegen.

Werden Sie aufgrund der Verletzungen nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden?

Nein, da besteht kein Interesse. Bis ein Neuer da wäre, sind die Verletzten wieder fit und man muss noch jemanden von Grund auf in die Mannschaft einbinden.

Im letzten Jahr war das große Plus der HSG Konstanz, dass die Mannschaft eine eingeschworene Gemeinschaft war…

…und das müssen wir auch dieses Jahr wieder hinbekommen. So was kann überlebenswichtig sein.

Wie lautet Ihr Fazit der Vorbereitung?

Personell war sehr wichtig, dass viele Spieler aus der zweiten Mannschaft und dem Perspektivkader dabei waren. Das hilft enorm. Wir haben uns Schritt für Schritt in der kurzen Zeit enorm gesteigert. In so einer Vorbereitung steht die Mannschaft als solche im Vordergrund, für die individuelle Arbeit hatten wir noch überhaupt keine Zeit. Ich hoffe, dass wir das im Laufe der Saison in den Angriff nehmen können.

Sollten Sie in der nun beginnenden Saison das Ziel Klassenerhalt erneut schaffen, wäre die HSG Konstanz wieder mindestens drei Jahre lang Zweitligist, wie zwischen 2001 und 2004. Ist das ein Thema für Sie?

So einen Bezug zur Vergangenheit gibt es für mich nicht. Es ist eine ganz andere Zeit, eine andere Ligastruktur. Da macht es keinen Sinn, von alten Zeiten zu träumen. Dass es erneut eine Riesenaufgabe wird, ist allen klar. Wenn wir es wieder schaffen, alle an unser Maximum zu kommen, dann können wir unser Ziel Klassenerhalt erreichen.

Die erste Hürde ist dabei zum Zweitligaauftakt der ASV Hamm-Westfalen am Samstagabend, 20 Uhr, in der Schänzlehalle. Was kommt im ersten Heimspiel auf Ihre Jungs zu?

Hamm hat letztes Jahr vielleicht nicht ganz den Tabellenplatz erreicht, den sie sich vorgenommen hatten (Rang elf, d. Red.). Am Saisonende hat die Mannschaft aber richtig stark gespielt. Sie hat das Zeug, im oberen Drittel mitzuspielen. Das wird gleich mal ein ganz dicker Brocken.

Zur Person

Daniel Eblen (42) ist seit 2004 Trainer der HSG Konstanz, bei der er als Spieler alle Mannschaften von der Jugend bis zur 2. Bundesliga durchlaufen hat. Eblen begann zunächst als Co-Trainer von Adolf Frombach, den er dann als Coach der ersten Mannschaft beerbte. Nach der Drittliga-Meisterschaft im vergangenen Sommer hat sein Team zuletzt als Neuling in der 2. Bundesliga überzeugt und als Tabellen-14. den Klassenerhalt geschafft. Der gebürtige Konstanzer Eblen ist Diplom-Kaufmann, verheiratet und hat zwei Kinder. (fei)