DAV Überlingen holt erneut Gesamtsieg im Bezirks-Cup

Alpines Skirennteam feiert zum vierten Mal in Folge Gesamterfolg in der Vereinswertung des Bezirks-Cup Allgäu Oberschwaben.

Ski alpin: In Thalkirchdorf (Allgäu) fanden die beiden letzten noch ausstehenden alpinen Lindauer Fruchtsaft Cups 5 und 6 statt. Mit einem erneut sehr großen Starterfeld von mehr als 160 gemeldeten Startern des Bezirks Allgäu-Oberschwaben wurden bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen leicht über null Grad ein noch ausstehender Riesenslalom und ein Slalomwettbewerb ausgetragen.

Die 32 gemeldeten Starter des Rennteams des DAV Überlingen erzielten in beiden Rennen herausragende 14 Podestplätze, darunter Einzelsiege in beiden Rennen von Anne Kessler und Luca Magg sowie je ein Sieg von Britta Hessberger, Anne Baumhof und Laura Durach in den einzelnen Altersklassen. Die Einzelgesamtwertung in den jeweiligen Altersklassen entschieden Maxima Duchet (U8w), Anne Kessler (U16w), Anne Baumhof (U21w), Laura Durach (aktive w) und Finn Glück (U16m) ebenfalls souverän für sich.

In der Mannschaftswertung konnte das Team des DAV Überlingen seine Vormachtstellung im Bezirk Allgäu-Oberschwaben erneut unter Beweis stellen. Die Überlinger sicherten sich mit 1946 Punkten souverän den ersten Platz und feierten somit zum vierten Mal in Folge den Gesamtsieg in der Vereinswertung. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der WSV Isny (1601) und der SV Ravensburg (1004).

Ergebnisse

Lindauer Fruchtsaft Cup 5, Riesenslalom

U8 weiblich: Rang 2 Jana Imkerberg, Rang 6 Maxima Duchet, U8 männlich: Rang 8 Constantin Schubert, Rang 9 Yannick Konzack, U10 weiblich: Rang 4 Isabelle Springer, Rang 14 Elisabeth Niedermeier, Rang 18 Chloe Goyarzu, U10 männlich: Rang 4 Felix Schellinger, Rang 8 Mats Kroschewski, Rang 10 Luca Konzack, Rang 11 Christopher Bark, U12 weiblich: Rang 2 Theresa Altmann, U12 männlich: Rang 2: Jona Baumhof, Rang 10: Matthes Glück Rang 14: Lukas Goyarzu, U14 weiblich: Rang 6 Sina Walter, Rang 7 Sarah Springer, Rang 10 Melanie Schricke, Rang 14 Finnja Küchler, U14 männlich: Rang 11 Maximilian Altmann, U16 weiblich: Rang 1 Anne Kessler, U16 männlich: Rang 6 Finn Glück, U21 weiblich: Rang 1 Anne Baumhof, Rang 2 Britta Hessberger, Rang 5 Svenja Walter, U21 männlich: Rang 1 Luca Magg, Rang 5 Jannik Küchler, Aktiv weiblich: Rang 2 Laura Durach

Lindauer Fruchtsaft Cup 6, Slalom

U8 weiblich: Rang 2 Maxima Duchet, Rang 7 Jana Imkenberg, U8 männlich: Rang 8 Constantin Schubert, Rang 10 Maximilian Duchet, Rang 11 Yannick Konzack, U10 weiblich: Rang 9 Isabelle Springer, Rang 16 Elisabeth Niedermeier, Rang 17 Chloe Goyarzu, U10 männlich: Rang 5 Felix Schellinger, Rang 6 Mats Kroschewski, Rang 7 Luca Konzack, U12 männlich: Rang 10 Lukas Goyarzu, Rang 11 Matthes Glück, Rang 14 Jona Baumhof, U14 weiblich: Rang 4 Sina Walter, Rang 6 Sarah Springer, Rang 8 Melanie Schricke, Rang 10 Finnja Küchler, U14 männlich: Rang 6 Maximilian Altmann, U16 weiblich: Rang 1 Anne Kessler, U21 weiblich: Rang 1 Britta Hessberger, Rang 2 Anne Baumhof, Rang 4 Svenja Walter, U21 männlich: Rang 1 Luca Magg, Rang 6 Jannik Küchler, Aktiv weiblich: Rang 1 Laura Durach.