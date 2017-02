Claus Ammann: "Uns fehlt die Abgebrühtheit"

Claus Ammann, Trainer der Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach, spricht über den Umgang seiner Mannschaft mit den beiden jüngsten Niederlagen.

Herr Ammann, im neuen Jahr folgten auf einen Kantersieg gegen den Tabellenvorletzten TSV Birkenau zwei kuriose Auswärtsspiele. Sowohl beim TV Möglingen als auch bei der HSG Freiburg führte Ihre Mannschaft hoch und verlor am Ende knapp. Was ist passiert in der Weihnachtspause?

Na ja, wir hätten auch zweimal knapp gewinnen können. Einen Vorsprung zu verwalten ist wohl nicht unser Ding. Wir spielen teilweise auf sehr, sehr hohem Niveau. In Freiburg hatte der Gegner beim 7:0 für uns so gut wie gar keinen Zugriff aufs Spiel. Dann machen wir nicht nur einen Fehler, sondern gleich drei, vier am Stück. Und signalisieren so einem bereits frustrierten Gegner: Die machen auch Fehler. In Möglingen haben wir einer Mannschaft, die nur noch auf Schadensbegrenzung aus war, signalisiert: Da geht noch was. Bei solchen Aufholjagden sind wir mental nicht stabil genug, um dagegenzuhalten. Es fehlt die Abgebrühtheit, ein bisschen auch die Routine, um ein Spiel bei uns zu halten. Man muss auch sehen: Sowohl in der letzten als auch in dieser Saison hatten wir das Glück manchmal auf unserer Seite, jetzt ist es zweimal anders gewesen.

Eine ungewohnte Situation.

Wir und das Umfeld sind sehr verwöhnt. Die Spielerinnen mussten sich lange nicht mit Niederlagen auseinandersetzen. Das gehört aber zum Sport dazu und passiert allen anderen Mannschaften auf der Welt auch. Wir sind nicht die dominante Mannschaft in der Liga, die alle beherrscht. Wir können alle Gegner schlagen, es kann aber auch anders herum passieren. Wir müssen lernen, damit umzugehen.

Gibt es spielerisch etwas auszusetzen?

Was uns fehlen, sind die leichten Tore aus dem Rückraum. Die Gegner haben sich inzwischen gut darauf eingestellt, dass wir unsere Stärken über Außen, am Kreis sowie über die erste und zweite Welle haben. Das hängt auch mit unseren personellen Möglichkeiten zusammen. Es liegt aber auch an eigenen Unzulänglichkeiten. Wir hatten es in Freiburg in der Hand, verlieren dann aber die Ruhe und Coolness. Da war ein bisschen Panik im Spiel.

So kurz nach einer Pause dürften es eigentlich keine körperlichen Gründe sein. Fehlt vielleicht auch eine Spielerin, die die anderen in hektischen Phasen beruhigt?

Die Spielerinnen sind schon fit, das ist reine Kopfsache. Eine richtige Führungsspielerin haben wir vom Charakter her nicht, diese Teamleaderin, die das mal in die Hand nehmen kann und ein Spiel an sich reißen. Wir haben eher ruhigere Typen, andere sind altersbedingt noch nicht so weit.

Was können Sie tun, um die Mannschaft wieder zu motivieren?

Um Motivation geht es da gar nicht. Eher darum, zu begreifen, dass wir lernen müssen, genau mit diesen Situationen umzugehen und auch durch eine schlechtere Zeit durchzukommen und gestärkt daraus hervorzugehen. Es fehlt vielleicht ein bisschen die innere Stärke, zu sehen: Die machen ein paar Tore, aber das haut uns nicht um. Das ist wichtig für unseren Lernprozess. Die Mannschaft ist ja nicht in einer Formkrise, sondern nicht in der Lage, die Ruhe zu behalten, wenn der Gegner ein paar gute Sachen macht und wir ein paar schlechte.

Kommt jetzt das Kellerkind aus Brombach am Sonntag als Aufbaugegner in die Riesenberghalle?

Die haben auch gerade ein Spiel gewonnen und gesehen, dass wir zu packen sind. Wir müssen nach wie vor genauso fokussiert sein. Vielleicht ist es ein Vorteil, dass wir ein Heimspiel haben und leichter an die Sache rangehen.

Noch ist der SV Allensbach Erster, nach Minuspunkten liegen allerdings gleich drei Mannschaften vor Ihnen, die ein Spiel weniger absolviert haben. Wie lautet die Zielsetzung bis zum Ende der Saison?

Unsere Zielsetzung war ja schon, dass wir diese Meisterschaft erringen wollen. Das wollen wir nach wie vor, wir können es aber nicht erzwingen. Ein anderes Ziel war auch, die jungen Spielerinnen in die Mannschaft zu integrieren. Die Saison dauert ja noch eine Weile, noch ist nichts entschieden. Wir haben noch ein paar schwere Auswärtsspiele und den Superball mit dem Spiel gegen Gröbenzell. Wir lassen uns überraschen, was dabei herauskommt.

Zur Person

Claus Ammann ist seit 1974 ununterbrochen, inzwischen hauptamtlich, Handballtrainer. Der 60-jährige Nenzinger betreute Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften, früher unter anderem die weibliche Bezirksauswahl Bodensee. Seit Sommer 2014 trainiert Ammann die Frauen des SV Allensbach in der 3. Liga. Der Jugendkoordinator der JSG Hegau hat zwei Töchter. Saskia spielt in der ersten Mannschaft des TuS Steißlingen in der Südbadenliga, ihre jüngere Schwester Julia gehört seit dieser Saison zum Kader des SV Allensbach, konnte aber verletzungsbedingt noch nicht spielen. (fei)