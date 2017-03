Claus Ammann: "Topspiel? Welches Topspiel?"

Claus Ammann, Trainer der Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach, spricht im Interview über die Partie beim Spitzenreiter SC Korb am Samstag

Herr Ammann, lassen Sie uns über das anstehende Topspiel der 3. Liga reden.

Topspiel? Welches Topspiel? (lacht)

Na ja, Ihre Mannschaft belegt den zweiten Platz und ist am Samstag, 20 Uhr, zu Gast beim Tabellenführer SC Korb. Mehr geht nicht, oder?

Im Ernst: Das ist für uns ein Spiel wie jedes andere auch. So eng wie es an der Tabellenspitze zugeht, hätten wir ja fast jedes Wochenende ein Topspiel. Wenn man die Qualität unseres letzten Heimspiels gegen Bietigheim sieht, war auch das ein Topspiel.

Im Gegensatz zu Ihnen wissen die Korber, wo sie in der kommenden Saison spielen werden. Der aktuelle Ligaprimus hat angekündigt, seine Mannschaft im Sommer abzumelden.

Genau, Korb kann die Sache da oben ohne Belastung und großen Stress angehen. Es ist immer schade, wenn ein Verein, der sich hochgearbeitet hat, von der Bildfläche verschwindet. Jetzt haben sie nix zu verlieren und können nur gewinnen. Ich bin mir sicher: Die wollen sich mit der Meisterschaft in die Bezirksliga verabschieden.

Ist der erste Platz mit dem damit Verbundenen Aufstieg in die 2. Bundesliga ein Thema bei Ihnen?

Ich denke, der HCD Gröbenzell hat klare Bestrebungen, den Aufstieg zu schaffen. Unser Ziel ist es, auch ganz, ganz vorne dabei zu sein. Sportlich wollen wir jetzt natürlich auch mal wieder ein gutes Auswärtsspiel bestreiten. Wir haben gegen Bietigheim gezeigt, dass wir ordentlich Handball spielen können.

Das war zuhause. Jetzt müssen Sie wieder auswärts ran, nachdem Ihr Team zuletzt in fremden Hallen dreimal hintereinander verloren hat.

Das ist kein Thema für uns. Für uns ist es wichtig, dass wir gegen Korb spielen, aber nicht, dass das Spiel auswärts ist. Andere verlieren die ganze Saison immer auswärts. Kiel hat neulich sogar mal daheim verloren. (lacht)

Zuletzt hatten Sie angemerkt, dass es in Ihrer Mannschaft an Führungsspielerinnen fehle. Ein Neuzugang war für diese Rolle eingeplant: Ihre Tochter Julia, die sich vor der Saison einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Wie steht es um ihre Genesung?

Wir wollen dieses Jahr nichts überstürzen. Sie macht das Fitnesstraining mit der Mannschaft, zudem läuft sie viel oder wirft beim Torwarttraining aufs Tor. Sie ist schon wieder auf einem guten Level, der Heilprozess ist aber noch nicht ganz zu ende. Sie kann noch keine Zweikämpfe bestreiten. Zur neuen Saison hoffen wir, dass sie voll dabei ist. Auch Anna Mayer geht es immer besser. Lucy Dzialoszynski ist wegen ihrer Schulterprobleme gerade ganz raus. Chiara Baur hat noch eine leichte Gehirnerschütterung vom A-Jugendspiel gegen Steinbach und Selin Gaus muss wegen ihrer Knieprobleme operiert werden. Ich weiß nicht, ob sie diese Saison noch zur Verfügung stehen wird. Personell sind wir schon die ganze Saison ziemlich eingeschränkt, weil auch immer wieder Leistungsträgerinnen fehlen und gefehlt haben. Wir müssen bewusst darauf reagieren und die eine oder andere Spielerin schonen, weil die Regeneration ungemein wichtig ist. Für die nächste Saison wäre es eine Katastrophe, wenn wieder jemand langfristig ausfallen würde.

In der aktuellen Runde stehen noch fünf Partien auf dem Programm. Unter anderem auch das vermeintliche Spitzenduell beim SC Korb. Was erwartet Sie am Samstag in der Ballsporthalle?

Die Erfolge des SC Korb sind eng verbunden mit dem Namen Jürgen Krause (Trainer, der nach der Saison mit einigen Spielerinnen zum Ligakonkurrenten VfL Waiblingen wechselt, d. Red.). Sie haben noch eine Rechnung offen mit uns aus dem Hinspiel, das wir mit 39:33 recht deutlich gewonnen haben. Sie werden über uns herfallen und richtig Druck machen. Im Hinspiel haben sie nicht das aufs Feld gebracht, wozu sie in der Lage sind. Aber es ist auch immer nur das möglich, was der Gegner zulässt.

Wie ist die Stimmung in Ihrer Mannschaft, nachdem gegen Bietigheim mit einer guten Leistung ein wichtiger Sieg gelang?

Nach dem Heimsieg war es schon wieder ein bisschen gelöster. Mit dem Erfolgserlebnis haben die Spielerinnen gemerkt: Es geht. Ich wünsche mir, dass wir diese Mischung aus Lockerheit und Konzentration und Fokussierung auch auswärts mitnehmen nach Korb, wo es immer sehr laut ist in der Halle. Dann freue ich mich auf ein richtig gutes Spiel.

Zur Person

Claus Ammann ist seit 1974 ununterbrochen, inzwischen hauptamtlich, Handballtrainer. Der 60 Jahre alte Nenzinger betreute Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften, früher unter anderem die weibliche Bezirksauswahl Bodensee. Seit dem Sommer 2015 trainiert Ammann die Frauen des SV Allensbach in der 3. Liga Süd. Der Jugendkoordinator der JSG Hegau hat zwei Töchter. Saskia spielt in der ersten Mannschaft des TuS Steißlingen in der Südbadenliga, ihre jüngere Schwester Julia war auf dem Jugendinternat des Bundesligisten HSG Bad Wildungen, spielte für Buxtehude in der 3. Liga und gehört seit dieser Saison dem Kader des SV Allensbach an, fehlte aber bislang verletzt. (fei)