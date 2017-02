Christian Schwarzer schwärmt vom Bodensee und der Arbeit bei der HSG Konstanz

Der Handball-Weltmeister von 2007 war als Trainer der A-Jugend des SV Zweibrücken zu Gast in Konstanz und freute sich über das Wiedersehen mit seinen früheren Schützlingen Konstantin Poltrum und Stefan Hanemann, die für die erste Mannschaft der HSG in der 2. Bundesliga spielen.

Handball: Im Februar 2007 hat Christian Schwarzer bei seiner Krönung Tränen in den Augen. Als der damals 37-Jährige in Köln den WM-Pokal in die Höhe stemmt, eine goldene Krone auf dem Kopf, ist er ein weinender König. Der kurzfristig reaktivierte Handball-Nationalspieler, bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land eigentlich als TV-Experte unterwegs, feiert sein ganz persönliches Wintermärchen, den größten Triumph seiner an Erfolgen nicht gerade armen Karriere. 965 Tore erzielt er in 318 Länderspielen, wird 2004 in Slowenien Europameister sowie in Athen Olympiasieger, gewinnt in Deutschland und Spanien Meisterschaft und Pokal, den EHF-Cup sowie mit dem FC Barcelona die Champions League. Deutschlands Handballer des Jahres 2001 ist vor fast auf den Tag genau vor zehn Jahren am Gipfel seines Schaffens – im Februar 2017 jedoch hat er am Konstanzer Schänzle an einer Niederlage zu knabbern.

Der gebürtige Braunschweiger trainiert die A-Jugend des SV Zweibrücken, in der sein Sohn spielt und die in der Bundesliga ihre Partie bei der HSG Konstanz nach einer dramatischen Schlussphase mit 31:32 verliert (wir berichten noch). Trotzdem schwärmt der 47-Jährige von seinem Ausflug in den Süden. „Die Halle ist eine der schönsten in Deutschland. Überhaupt ist es eine wunderschöne Gegend mit dem See und den Bergen und meistens gutem Wetter“, sagt Schwarzer. Zugegeben, er hat einen Sahnetag erwischt für sein erstes Mal in Konstanz – die Länderspiele 2005 und 2007 in der Schänzlehalle fielen in eine Phase, in der er nicht für die Nationalmannschaft spielte. Draußen spiegeln sich die Lichter der Bleiche und des Bodenseeforums auf dem glatten Rhein – und in der Halle ist der Weltmeister von 2007 stolz, auf zwei seiner früheren Schützlinge zu treffen.

Die HSG-Torhüter Konstantin Poltrum und Stefan Hanemann trugen das Trikot des Nachwuchsnationalteams, als es von Schwarzer trainiert wurde. „Mir gefällt die Arbeit, die in Konstanz gemacht wird, mit jungen Spielern“, sagt Schwarzer. „Man muss erst einmal den Mut haben, mit zwei Torhütern, die Jahrgang 1994 und 1996 sind, in die 2. Bundesliga zu gehen. Ich bin froh und stolz, dass ich sie trainieren durfte.“ Schwarzer schätzt die Arbeit mit dem Nachwuchs sehr. „Das liegt mir am Herzen“, sagt der ehemalige Kreisläufer, „das ist einfach ehrlicher Sport, was im großen Haifischbecken nicht immer so ist. Von den Jungs kriegt man viele Dinge zurück.“

Christian Schwarzer war als aktiver Spieler Anführer und Motivator auf dem Feld, jetzt ist er es nach seiner Zeit beim DHB als Jugendkoordinator und Auswahltrainer im saarländischen Verband sowie auf der Bank des SV Zweibrücken, wo er Tony Hennersdorf unterstützt, der auch für die Aktiven in der 3. Liga verantwortlich ist. In dieser neuen Rolle empört der 47-Jährige sich noch mächtig über ein nicht gegebenes Tor seiner Jungs, das nur Sekundenbruchteile nach Ablauf der Zeit fällt.

Viel Zeit für Ärger bleibt beim Ausflug an den Bodensee allerdings nicht. Vor der Halle parkt ein Auto, auf dem steht: „Handball-Weltmeister Christian Schwarzer on Tour“. Und das darf im Februar 2017 ruhig wörtlich genommen werden. Gleich nach dem Spiel fahren die Schwarzers mit Freunden in den Skiurlaub. „Das bietet sich an, wenn wir schon mal hier unten sind“, sagt Christian Schwarzer schmunzelnd. Und zu feiern gibt es auch etwas. Sein Sohn Kian wird in dieser Woche 18. Es muss ja nicht immer auf einen WM-Sieg angestoßen werden. (fei)

Zur Person

Christian Schwarzer wurde am 23. Oktober 1969 in Braunschweig geboren. In der Bundesliga spielte er für den VfL Fredenbeck, den TV Niederwürzbach und den TBV Lemgo. Dazwischen war der Kreisläufer von 1999 bis 2001 für den FC Barcelona aktiv. Ab der Saison 2007/08 lief er für die Rhein-Neckar Löwen auf, bei denen er 2009 seine Spielerkarriere ausklingen ließ. Anschließend war der Weltmeister von 2007 Jugendkoordinator des DHB. Diese Funktion hat er aktuell im saarländischen Verband inne, zudem trainiert er die A-Jugend des SV Zweibrücken, bei der sein Sohn Kian spielt. (sk)