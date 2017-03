Chance auf Wiedergutmachung für HSG Konstanz II

Das Konstanzer Perspektivteam ist am Sonntag in der Oberliga Baden-Württemberg bei der SG Heidelsheim/Helmsheim gefordert

Handball, Oberliga Baden-Württemberg: SG Heidelsheim/Helmsheim – HSG Konstanz II (Sonntag, 17.30 Uhr, Sporthalle am Hallenbad Bruchsal). – Nach der ernüchternden Heimniederlage gegen die SG Lauterstein bietet sich für das Perspektivteam der HSG Konstanz die Chance auf Wiedergutmachung im schweren Auswärtsspiel bei der SG Heidelsheim/Helmsheim.

Konstanz könnte mit einem Erfolg in der Sporthalle am Hallenbad in Bruchsal in der Tabelle nach Minuspunkten an den Gastgebern vorbeiziehen und weiter Boden gutmachen im Kampf um den Klassenverbleib in der Baden-Württemberg-Oberliga. Die Lage am Ende der Tabelle spitzt sich aber zu. Das Ziel jeder im Abstiegskampf befindlichen Mannschaft wird es sein, zumindest Platz 13 zu erreichen, der zum jetzigen Zeitpunkt zum Relegationsspiel am Saisonende berechtigt. Die SG Heidelsheim/Helmsheim steht momentan auf Platz 14, hat aber auch ein Spiel weniger bestritten als die HSG Konstanz II. Deren Trainer Gabor Soos ist sich der Bedeutung der Partie bewusst und gibt sich kämpferisch: „Wir müssen die schlechte Leistung aus dem letzten Heimspiel schnell aus den Köpfen bekommen und uns auf die Chance am Wochenende freuen. Jeder einzelne Spieler ist gefordert, gegen den kommenden Gegner eine gute Performance abzuliefern. Auch die Gastgeber kämpfen mit allen Mitteln um den Klassenerhalt und werden uns alles abverlangen.“

Konstanz steht zwar im Moment nicht auf einem Abstiegsplatz, kann aber nicht jedes Wochenende auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen und hat zudem ein Spiel mehr bestritten als die direkten Verfolger. Deshalb wird umso wichtiger sein, mit Selbstvertrauen nach Bruchsal zu fahren, um dort bestehen zu können. In den vergangenen Wochen hielt die Mannschaft meistens über weite Strecken gut mit, hatte aber in den entscheidenden Phasen das Glück nicht auf ihrer Seite oder ließ den Killerinstinkt vermissen. In der jetzigen Saisonphase ist in Sachen Training nicht mehr die Quantität von Bedeutung, sondern die Qualität und die mentale Bereitschaft der Mannschaft, in den letzten sechs Saisonspielen nochmals an die Leistungsgrenzen zu gehen.

Viel wird in Bruchsal davon abhängen, wie die junge Mannschaft vom Bodensee ins Spiel kommt. Sollte ein guter Start gelingen, ist das Team sicher in der Lage, auch beim Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt ein positives Zeichen zu setzen. (msc)