Segeln Bundesliga zu Gast im Kieler Olympiarevier

Die Erstligisten segeln ab Samstag bei der Kieler Woche. Die Überlinger Crew will Platz eins verteidigen.

Segeln: Zum ersten Mal starten die Segler der Bundesliga im Rahmen der Kieler Woche von Samstag bis Montag im Revier Schilksee. Schilksee ist der nördlichste Stadtteil von Kiel, der auf der Halbinsel Dänischer Wohld liegt und mit einem langen Abschnitt direkt an die offene Ostsee grenzt. In Schilksee fanden 1972 die Segelregatten der Olympischen Sommerspiele statt, zu denen das Olympiazentrum und der Olympiahafen gebaut wurden. Der Vorteil für die Segler besteht darin, dass sie diesmal nicht auf der Innenförde inmitten des ständigen Verkehrs der Schifffahrtslinien und Fährverbindungen segeln, und dass man von beständigeren Ostseewinden ausgehen kann.

Die Regattaserie der Konzeptwerft ist dabei komplett in das Set-up der Kieler Woche einbezogen, weshalb das Zeitfenster für die Veranstaltung begrenzt und der Termin einschließlich dem Montag angepasst wurde. Außerdem startet in Kiel nur die 1. Liga, in der vom Bodensee der Württembergische Yachtclub, der Segel- und Motorboot Club Überlingen und der Lindauer Segelclub antreten.

Kiel ist für die Erstligisten in dieser Saison der dritte "Spieltag", zu dem der SMC Überlingen nach zwei Regattaevents im Binnenrevier vom ersten Platz der Rangliste startet. Für ihn übernimmt in Kiel Michael Zittlau die Pinne, der von Niko Mittelmeier, Henrik Schaal und Jan Fritze unterstützt wird. Der SMCÜ hat nach den Events am Chiemsee und in Lindau ein kleines Polster von fünf Punkten in der Gesamtwertung, doch die Liga segelt auf sehr hohem Niveau und es wird allerhöchste Konzentration erfordern, die Führungsposition zu verteidigen.

Von Platz vier, punktgleich mit dem Norddeutschen Regattaverein, starten die Lindauer. Erstmalig in seiner Ligazeit agiert der LSC, der sonst mit stets gleicher Crew antrat, ohne ein Hemmeter-Familienmitglied an Bord. Dafür wird Fabian Gielen, der bei vielen Ligastarts mit dabei war, die Stelle des Steuermanns übernehmen und sich im Zusammenspiel mit Martin Hostenkamp, Yannick Netzband und Leonhard Kubeth bemühen, die Platzierung des LSC in der Rangliste der Liga zu verteidigen.

Für den Württembergischen Yacht-Club gehen vom zehnten Ranglistenplatz aus, Yannick Hafner, Dennis und Kevin Mehlig sowie Christian Severens ins Rennen.

