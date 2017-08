Segeln Bundesliga nähert sich dem großen Finale

Vorletzter Start der 1. Segel-Bundesliga auf der Flensburger Förde. Die 2. Bundesliga beendet die Saison bereits an diesem Wochenende.

Segel-Bundesliga: Sehr spannend wird es von Freitag bis Sonntag in Glücksburg bei den Regatten der Segel-Bundesliga zugehen. Zum vorletzten Mal in dieser Saison treffen die Mannschaften der 1. Liga, die um die Deutsche Meisterschale segeln, aufeinander. Dabei sind die Punktabstände so eng, dass noch kein Favorit erkennbar ist. Momentan wird der SMC Überlingen mit 17 Punkten als erster Kandidat in der Liste geführt, doch der amtierende Deutsche Meister Deutscher Touring YC liegt punktgleich als härtester Konkurrent direkt hinter den Bodenseeseglern. Mit fünf Punkten Abstand ist beiden der Norddeutsche Regattaverein dicht auf den Fersen. Da bis zum vierten Platz ein großes Loch von 13 Punkten klafft, wird vermutlich einer dieser drei Vereine die Saison als Meister beenden.

Voller Hoffnung auf weitere gute Ergebnisse schickt der SMCÜ die Mannschaft mit Michael Zittlau als Steuermann und Steffen Heßberger, Frederik Schaal und Christian Zittlau an den Start. Für die Flights auf der Flensburger Förde haben sie mit der Crew des Württembergischen Yachtclubs zuletzt unter Anleitung und Führung von Segellegende Jochen Frik extra noch ein Trainingslager absolviert. „Wir haben viele ligatypische Situationen, vor allem Starts und Tonnenmanöver, geübt, und ich denke, wir haben auch unsere Lektionen aus Travemünde gelernt“, sagt Max Rieger, der für den WYC erstmals mit Marvin Frisch, Thomas Stemmer und Felix Diesch ins Rennen geht. Betrachtet man die Tabelle, so lässt sich nicht leugnen, dass das Team unter ziemlichem Druck steht. Auf Rang 15 sind die Friedrichshafener nach gutem Saisonstart nun abstiegsgefährdet.

Auch für den Lindauer SC läuft es nicht zufriedenstellend. Steuermann Veit Hemmeter hat aus beruflichen Gründen für das Event in Glücksburg das Steuer an Leonard Kubeth übergeben, der mit Yannick Netzband (einziges Crewmitglied mit Ligaerfahrung), Annika Netzband und Naomi Haupt punkten will.

Endspurt in der 2. Liga

Mit ähnlichen Personalproblemen sieht sich auch der Konstanzer YC konfrontiert, der zusammen mit dem Bodensee YC Überlingen zum Endspurt der Zweitligisten antritt. „Wir starten vom fünften Ranglistenplatz aus ins Finale der 2. Liga, womit uns der Klassenerhalt – erklärtes Ziel für dieses Jahr – sicher ist“, freut sich Teammanager Martin Rösch vom KYC. Da Felix Schrimper und Adrian Maier-Ring, die sich auf Liganiveau inzwischen super behaupten, wichtige Prüfungen haben, übernimmt diesmal die 19-jährige Caroline Schrimper, ehemalige 420er Seglerin und Vorsitzende des Schüler-Segel-Clubs, die Pinne. Ihr zur Seite stehen Christoph Hardt, Noel Beck und Wanja Märkle-Huß.

„Wir waren ja schon mal in der ersten Liga, da haben wir mit Tino Ellegast und einer festen Crew oft Etappensiege errungen. Segelteams lange Zeit zusammenzuhalten, ist mit dem Eintritt ins Erwachsenen- und Familienleben aber immer schwierig“, fährt Rösch fort. „Ich finde gut, dass es dann auch mal einen Wechsel und Chancen für junge ambitionierte Segler gibt. Damit wird es natürlich nicht so professionell laufen wie bei den Vereinen, die ehemalige Olympiasieger oder Weltmeister mit an Bord haben, aber das nehmen wir zugunsten der Nachwuchsförderung zum passenden Zeitpunkt und mit unserem sicheren Punktekonto in Kauf.“

Für den BYCÜ übernimmt wieder Hubert Merkelbach das Steuer, dem es mit einem Hattrick am ersten Regattatag in Travemünde gelang, das Punktekonto des Vereins bis zum zehnten Platz anzuheben. Mit Alexandra Lauber, Jörg Munck und Jonathan Koch hat er eine ligaerfahrene Crew an Bord, die den Verbleib in der 2. Liga klarmachen will. Die Rangliste in dieser Klasse führen der Seglervereinigung Itzehoe, der Flensburger Segel-Club und der Akademische Segelverein Warnemünde an. Von Freitag bis Sonntag sind die üblichen 48 Starts geplant, nach denen sich zeigen wird, welcher Verein direkt aufsteigt und 2018 erstklassig segeln darf.