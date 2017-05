Segeln Bundesliga-Heimspiel für Bodenseecrews

Bei der zweiten Etappe ist die Segelbundesliga in Lindau zu Gast. Überlingen und Konstanz führen die Tabellen in der 1. und 2. Bundesliga an.

Segeln, Bundesliga: Nach dem Saisonauftakt Ende April im verschneiten Prien am Chiemsee treffen die 36 Clubs der 1. und 2. Segelbundesliga an diesem Wochenende in Lindau wieder aufeinander. Die fünf teilnehmenden Vereine vom Bodensee wollen dabei auf ihrem Heimatrevier ihre guten Tabellenpositionen möglichst weiter ausbauen oder zumindest erhalten. Zwischenzeitlich haben sie mit der Bootsklasse J70 im Rahmen der Bodensee-Battle-Serie eine weitere Regatta gesegelt und sind gut in Form und bauen auf ihre Revierkenntnisse und Erfahrungen.

Nach dem super Saisoneinstieg am Chiemsee startet der SMCÜ sozusagen aus der Pole-Position zu den Lindauer Läufen. Die Pinne übernimmt diesmal Steffen Heßberger, sein Team ergänzen Sven Heßberger, Dominik Waibel und Frederik Schaal. Vom achten Platz aus startet die Mannschaft des Württembergischen YC, für den Yannik Hafner skippert. Mit an Bord sind Dennis und Kevin Mehlig sowie Max Bäurle, die in gleicher Crewzusammenstellung beim letzten Bodensee-Battle den zweiten Platz ersegelten. Die Lindauer Mannschaft mit Martin Hostenkamp, Yannik Netzband und Fabian Gielen startet unter Steuermann Veit Hemmeter vom neuten Ranglistenplatz in die zweite Ligarunde. Da ihr Verein zusammen mit dem WYC die Bodensee-Etappe organisiert, hoffen sie, den Reviervorteil zu ihren Gunsten nutzen zu können und haben sich fest vorgenommen, in der Tabelle nach oben zu klettern.

In der 2. Liga führt der Konstanzer Yachtclub die Tabelle an. Mit Felix Schrimper, Noel Beck sowie Adrian und Dominic Maier-Ring nahm die komplette Crew ebenfalls am Bodensee Battle teil, wo sie einen hervorragenden fünften Platz erreichte. Inzwischen gut eingespielt, will es die junge Konstanzer Crew ihren Gegnern nicht leichtmachen und hofft darauf, ihre Position unter den Zweitligisten verteidigen zu können. Für den BYC Überlingen übernimmt Joseph Pochhammer die Pinne. Mit dabei sind wieder Matthias Steidle und Jonathan Koch, Alexandra Lauber ergänzt als Neuling das Team. Ob sie ihren Platz im Mittelfeld verbessern oder halten können, wird sich zeigen.

Eine bisher einmalige Chance für alle Segelsportbegeisterten ist auf Initiative des WYC realisiert worden. Hautnah können am Samstag die Flights dieser Ligaetappe vom Wasser – sprich vom Katamaran – aus beobachtet werden. Um 10.15 Uhr ab Friedrichshafen/Steg 3 wird eine der Schnellfähren nach Lindau fahren und sich so positionieren, dass die Kurse abwechselnd verfolgt werden können. Via Fähr-Umsteiger haben auch Konstanzer die Chance, auf dem Wasserweg zur Regatta zu gelangen. Sollten wegen Windmangels Regattapausen entstehen, gibt es sogar die Möglichkeit anzulanden und einen kurzen Bummel in Lindau zu machen. Aus Kapazitätsgründen läuft die Anmeldung für diese kostenlose, von der Reederei gesponserte Sonderfahrt, über das WYC Büro: Tel. 07541/402880.