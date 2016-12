Budenzauber in Pfullendorf

Der Allweier-Hallencup für Männer- und Frauenteams startet am Dienstag. Ab 2. Januar wird dann beim Escad-Reuther-Cup gekickt

Hallenfußball: Nach Weihnachten und bis Dreikönig heißt es wieder: Budenzauber in der Stadthalle Pfullendorf. Am 27. und 28. Dezember findet der 3. Allweier-Hallencup für Männer- und Frauenteams statt, bereits zum 9. Mal wird der Escad-Reuther-Cup zwischen dem 2. und 6. Januar ausgetragen, bei dem 142 Mannschaften aller Altersklassen um Pokale kämpfen. Ausrichter der mit Rundumbande und Kunstrasen in der Region hoch angesiedelten Turniere ist der SV Denkingen.

Los geht es mit den Aktiven am Dienstag, 27. Dezember, und Mittwoch, 28. Dezember. In vier Gruppen gehen am Dienstag ab 15.30 Uhr 16 Männerteams aus der Region bis spät abends an den Start. Das Finale ist auf 22.39 Uhr terminiert. Die zehn Frauenteams beginnen tags darauf um 16.30 Uhr in zwei Gruppen, das Finale wird um 22.06 Uhr angepfiffen.

Bei der Jugend ist das Denkinger Turnier seit Jahren sehr beliebt, das Teilnehmerfeld war nur acht Tage nach der Ausschreibung mit 142 Mannschaften von den Bambini bis zur A-Jugend voll besetzt. Besonders das U13-Turnier am 6. Januar hat ein starkes Teilnehmerfeld mit Mannschaften aus ganz Deutschland. Mit dabei ist unter anderem der Nachwuchs des Bundesligisten SC Freiburg, des Zweitligisten VfB Stuttgart und von Tennis Borussia Berlin.

Den Anfang der fünf Turniertage macht am Montag, 2. Januar, um 10 Uhr die U12 mit 13 Teams in drei Gruppen. Es folgen die D-Mädchen mit sechs Mannschaften um 15 Uhr, ehe das regionale U-13-Turnier mit zwölf Teams den ersten Tag ab 17 Uhr beschließt. Am Dienstag kämpfen dann die Jüngsten und die Ältesten um Siege. Die Bambini starten um 10 Uhr, gefolgt von drei F-Junioren-Turnieren ab 11.45 Uhr, ehe um 17 Uhr die A-Junioren ins Geschehen eingreifen. Am Mittwoch spielen die U10 (ab 10 Uhr), die C-Mädchen (ab 14.30 Uhr) und die U11 (ab 17.15 Uhr). Am Donnerstag geht es dann ab 10 Uhr bei den C-Junioren um den Turniersieg, um 14.45 Uhr folgt das Turnier der B-Mädchen und ab 17.45 Uhr das der männlichen B-Jugend.

Das Highlight bildet den Abschluss der Jugend-Turnierwoche mit den U-13-Junioren. In drei Gruppen treten ab 10.30 Uhr zwölf sehr starke Mannschaften aus der Region und dem ganzen Bundesgebiet an. In Gruppe A sind dies der FC Radolfzell, Tennis Borussia Berlin, der FV Ravensburg und der SSV Reutlingen. In Gruppe B spielen die SG Denkingen/Pfullendorf, der Freiburger FC, der VfB Stuttgart und die SG Sonnenhof Großaspach. In Gruppe C treten der SSV Ulm, das MTU Leistungszentrum Friedrichshafen, der SC Freiburg und der FC Wangen an.

In den vergangenen Jahren war immer volles Haus, wenn beim Allweier-Hallencup und dem Escad-Reuther-Cup um Tore und Siege gekämpft wurde. Wenn es hieß: Budenzauber in der Stadthalle Pfullendorf.