Badminton Bronze für Orlando Peters

Beim internationalen Bodensee-Jugendturnier in Friedrichshafen erreichte Orlando Peeters (Bild) vom PTSV Konstanz im Jungeneinzel U17 das Hauptfeld. Denis Popp, Lena Raddatz und Luis Dallhammer kamen in dem mit 400 Teilnehmern aus acht Nationen besetzten Badminton-Turnier nicht über die Gruppenspiele hinaus

Badminton: Peeters setzte sich in den Gruppenspielen gegen Simon Mraz (Tschechien), Paul-Janek Vorwerk (Sachsen) und Borna Car (Kroatien) klar durch. In der K.o.-Runde im Hauptfeld schlug er zunächst Nils Discher (TV Hofheim/Hessen) und danach den an Nummer 2 gesetzten Luca Froschauer (Traun/Österreich). Im Halbfinale unterlag er mit 21:23, 11:21 dem späteren Schweizer Turniersieger Marco Wunderli und erreichte den dritten Platz. In den Doppeldisziplinen schieden in der U19 Lena Raddatz (PTSV Konstanz) und Simone Möhrle (BV Riedlingen) im ersten Spiel aus. Für Denis Popp (PTSV Konstanz)/Owen Mao (TSG Dossenheim) und Orlando Peeters/Fabian Kipke (TSG Dossenheim) war im Viertelfinale Endstation. Bild: Bernd Bauer