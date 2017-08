Beachvolleyball Britta Steffens: Ein besonderer Sieg

Britta Steffens und Marie Dinkelacker aus Konstanz sprechen über ihren vierten Triumph bei der baden-württembergischen Meisterschaft im Beachvolleyball.

Frau Dinkelacker, Frau Steffens, wie viel bedeutet Ihnen dieser Sieg?

Britta Steffens: Jeder Sieg ist schön, aber dieser schmeckt besonders gut, weil es ja quasi unser Heimturnier war. Es waren viele Freunde und Bekannte da, was das Ganze besonders machte.

Wie war das Turnier?

Marie Dinkelacker: Das Turnier in Überlingen ist jedes Jahr der krönende Abschluss der Tour. Nirgends gibt es so viele Zuschauer, nirgends ist die Stimmung so entspannt und irgendwie ist jedes Mal das Wetter super.

Sie haben vier Turniere im LBS Cup gespielt und alle gewonnen. Sind Sie so stark oder die anderen so schwach?

Steffens: (lacht) Keine Ahnung. Wir sind jedenfalls sehr gut aufeinander eingespielt und vor allem verletzungsfrei geblieben.

Dinkelacker: Außerdem konnten wir sehr gut trainieren, der Kopf war frei, weil wir keinen Prüfungsstress hatten wie in den vergangenen Jahren.

Der Sponsor der Serie LBS steigt ja aus. Wissen Sie, wie es weitergeht?

Steffens: Leider nein. Es wäre aber schade, wenn sich etwas ändern würde, denn die Tour ist super organisiert und hat deutschlandweit einen sehr guten Ruf. Immer wieder kommen Teams, die auch beim smart Beach Cup spielen.

Wie geht es bei Ihnen persönlich weiter?

Dinkelacker: Wir versuchen, in zwei Wochen zum Abschluss in Hamburg noch die Qualifikation zum smart Beach Cup zu spielen, wissen aber noch nicht, ob wir mit unseren Punkten ins Feld kommen.