Fußball Brasilianische Bullen beim Ostracher U-19-Yokohama-Cup

Das traditionelle Jugendturnier des FC Ostrach beginnt am Freitag. Am Start sind Bundesliga-Clubs wie der SC Freiburg und internationale Gäste

Jugendfußball: Das Ostracher U-19-Turnier hat eine lange Tradition. Was Im Jahr 1971 in einem eher überschaubaren Rahmen begonnen hat, wuchs im Laufe der Zeit zu einem internationalen Wettstreit heran, bei dem man immer wieder Talente beobachten kann, die später zu Topstars reifen. So waren etwa Bernd Leno, Ilkay Gündogan, Mehmet Scholl, Kevin Kuranyi oder Lukas Podolski über die Pfingstfeiertage in Ostrach am Ball.

Es gab auch Zeiten, wo fast schon in der Nachbarschaft, in Salem, ein ähnlich gelagertes Turnier präsentiert wurde. Seit vielen Jahren ist nun jedoch der U-19-Yokohama-Cup ein fester Termin für Fußballfreunde. In diesem Jahr allerdings gibt es eine gravierende Änderung: Erstmals findet das Turnier nicht über Pfingsten statt. Die U-19-Bundesligen haben gerade ihre Saison beendet, die Bestplatzierten der drei Ligen spielen nun noch den deutschen Meistertitel aus, für alle anderen ist die Saison beendet. Und da sich viele U-19-Spieler beim Übergang in den Aktivenbereich umorientieren, wäre es über die Pfingstfeiertage kaum möglich gewesen, U-19-Bundesligisten nach Oberschwaben zu locken. Daher messen sich die Talente von heute an im Ostracher Buchbühl-Stadion. „Vielleicht ist das ja auch ein Vorteil, denn über Pfingsten sind auch viele verreist“, hofft Turnierdirektor Andreas Barth auf gute Zuschauerzahlen, denn er hat eine ausgewogene Mischung aus U-19-Bundesligisten und internationalen Gästen zusammengestellt.

Die Klasse der deutschen Nachwuchsleistungszentren wollen Hannover 96 (Siebter der Bundesliga Nord/Nordwest), der VfL Bochum (Vierter in der Westliga) sowie der SC Freiburg (8.) und der FC Augsburg (5.) aus der Süd/Südwest-Staffel unter Beweis stellen. „Es freut mich, dass seit langem wieder einmal der SC Freiburg mit dabei ist“, so Barth. Für den heutigen Auftakt sieht der Turnierplan gleich vier Duelle der deutschen Mannschaften gegen Gäste aus dem Ausland vor. Gute Eindrücke hinterließen in den letzten Jahren immer wieder die technisch gut ausgebildeten tschechischen Teams. In diesem Jahr ist Sparta Prag am Start, für Barth ein Favorit auf den Turniersieg.

Der englische Fußball wird vom FC Watford repräsentiert, ein Club, der in den 70er Jahren einen prominenten Präsidenten hatte. Popstar Elton John wollte den Club aus seiner Heimatstadt von der 4. Liga in den europäischen Fußball führen. Elton John ist längst nicht mehr an der Spitze des Clubs, der in der Premiere League spielt. Ferner ist der kroatische Spitzenclub Dinamo Zagreb in Ostrach mit am Start. Südamerikanisches Flair verspricht Red Bull Brasil, ein Verein aus Campinas nahe Sao Paulo. Dort versucht der Softdrink-Produzent sein Fußballnetzwerk auszubauen, brasilianische Talente zu scouten und weiterentwickeln, um sie für den europäischen Fußball vorzubereiten. Zwar konnte das Red Bull-Team aus Brasilien im Aktivenbereich noch nicht an die Erfolge der europäischen Filialen Leipzig und Salzburg anknüpfen, man darf aber durchaus gespannt sein, welches Niveau der Nachwuchs hat.

Die Terminverschiebung sorgt dafür, dass der Finaltag eben nicht mehr der Pfingstmontag, sondern der Muttertag ist. Das Wetter und das Fußballinteresse der Mütter werden daher wichtige Faktoren in Sachen Publikumszuspruch sein.

Zeitplan

Freitag

16 Uhr: Hannover 96 – AC Sparta Prag, 16.55 Uhr: FC Augsburg – Red Bull Brasil, 17.50 Uhr: VfL Bochum – FC Watford, 18.45 Uhr: SC Freiburg – Dinamo Zagreb.

Samstag

10.30 Uhr: AC Sparta Prag – Red Bull Brasil, 11.30 Uhr: Hannover 96 – FC Augsburg, 12.30 Uhr: Dinamo Zagreb – FC Watford, 13.30 Uhr: SC Freiburg – VfL Bochum, 14.30 Uhr: Red Bull Brasil – Hannover 96, 15.30 Uhr: FC Augsburg – AC Sparta Prag, 16.30 Uhr: FC Watford – SC Freiburg, 17.30 Uhr: VfL Bochum – Dinamo Zagreb

Sonntag

11 Uhr: Halbfinale 1, 12 Uhr: Halbfinale 2, 14.30 Uhr: Spiel um Platz 3, 16 Uhr: Finale