Bogenschießen Bogenschützen zeigen gute Leistungen in Hallbergmoos

Acht Bogenschützen aus dem Schützenkreis Hegau-Bodensee waren bei den Deutschen Meisterschaften im Einsatz

Schießen: 33 Schützen aus dem Südbadischen Landesverband hatten sich für die DM in Hallbergmoos bei München qualifiziert, davon allein acht Sportler aus dem Schützenkreis 10 Hegau-Bodensee. Darunter waren vom SV Weiler-Höri die Schüler A Mannschaft mit Finn Zimmermann, Jannek Orth und Sven Schiffhauer sowie Nico Schiffhauer in der Jugendklasse. Für den SV Litzelstetten startete Peer Gensle in der Jugendklasse, Simon Maurer bei den Blankschützen, Eberhard Mühlfriedel in der Seniorenklasse und Christine Straub in der Damen-Altersklasse.

Wie schon bei der Landesmeisterschaft machte die Hitze den Schützen zu schaffen. Besonders die Klassen, die nach der Qualifikationsrunde noch das Finale schießen mussten, konnten am Ende zurecht stolz auf die erreichten Leistungen sein. Auch in diesem Jahr gab es eine Final-Arena, so dass alle Zuschauer die spannenden Matches um die Podest-Platzierungen hautnah erleben konnten. Gewöhnungsbedürftig war die Kulisse des Wettkampfplatzes: Nur zwei Kilometer entfernt starteten die Flugzeuge am Franz-Josef-Strauß-Flughafen und drehten ihre erste Kurve direkt über dem Bogenplatz.

Mit sehr guten Ringzahlen schafften Nico Schiffhauer (643/Platz 6) und Peer Gensle (632/Platz 10) den Sprung ins Finale der besten 16 in einem leistungsmäßig dichten Feld von 50 Startern. Hier konnten beide ihre jeweiligen Gegner im Achtelfinale glatt mit 6:0 besiegen, im Viertelfinale war dann für beide aber Endstation. Nico Schiffhauer verteidigte damit im Gesamtfeld seinen 6. Platz, Peer Gensle konnte sich noch auf Platz 8 verbessern.

Finn Zimmermann vom SV Weiler-Höri musste verletzungsbedingt auf einen Start verzichten. Seine Mannschaftkollegen landeten im Mittelfeld: Sven Zimmermann mit 614 Ringen auf Platz 32, Jannek Orth mit 602 Ringen auf Rang 37.

Ebenfalls im Mittelfeld in ihren Klassen landeten folgende Bogenschützen aus Litzelstetten: Simon Maurer erreichte insgesamt 509 Ringe und Platz 34 sowie Eberhard Mühlfriedel 604 Ringe und Platz 16. Etwas besser lief es dagegen für Christine Straub, die es als einzige Starterin aus dem Schützenkreis Hegau-Bodensee zur Siegerehrung schaffte, wenn auch nur auf den Platz neben dem Treppchen. Mit 599 Ringen reichte es ihr bei 30 Starterinnen für Platz 6. (str)