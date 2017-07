Bogenschießen Bogenschützen haben deutsche Meisterschaft im Visier

Einige Teilnehmer der Landesmeisterschaften im Bogenschießen in Wyhl können auf die DM-Qualifikation hoffen

Bogenschießen: Die Bogenschützen des Südbadischen Sportschützenverbandes haben in Wyhl am Kaiserstuhl ihre Landesmeisterschaft ausgetragen. Hier ging es auch um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, die vom 25. bis 27. August in Hallbergmoos bei München stattfindet. Die erzielten Ringzahlen lassen bei einigen Schützen darauf hoffen, dass für sie ein Start bei der DM in Frage kommt.

Der Samstag mit extrem hohen Temperaturen verlangte ein Höchstmaß an Konzentration und Ausdauer von den an diesem Tag startenden Kindern und Jugendlichen. Nach der Qualifikationsrunde am Vormittag folgte für die acht besten Starter der Jugend- und Juniorenklassen am Nachmittag das Finale, was die Platzierungen teilweise nochmals durcheinander wirbelte. Und hier gab es durchaus spannende Duelle auf hohem Niveau zu sehen. In der Jugendklasse männlich lieferten sich Peer Gensle (SV Litzelstetten) und Nico Schiffhauer (SV Weiler-Höri) ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das schlussendlich mit einem Stechpfeil entschieden werden musste. Mit 10:9 Ringen konnte Peer Gensle hier den Wettkampf für sich entscheiden und den Landesmeistertitel holen. Aber auch bei den Erwachsenen am Sonntag gab es sehr gute Ergebnisse. So sicherten sich Eberhard Mühlfriedel und Christine Straub (beide SV Litzelstetten) den Landesmeistertitel in ihren Klassen mit einem komfortablen Vorsprung vor dem jeweils Zweitplazierten.

Ergebnisse Bezirksschützen

Herrenklasse: 6. Alexander Kupper (TV Messkirch) 578; 9. Justin Schuldes 552; 11. Heiko Plagwitz 538; 12. Mario Straub 537; 14. Stefan Windmüller 516 (alle SV Litzelstetten); 20. Rolf Walter (BSC Konstanz) 494; 21. Daniel Lasogga (Litzelstetten) 471; 26. Stefan Rieger (Messkirch) 400.

Mannschaft Herrenklasse: 4. SV Litzelstetten (Straub, Plagwitz, Windmüller) 1591

Damenklasse: 2. Bernhardine Kraus 551; 7. Julia Böhnke 545 (beide TV Messkirch); 8. Christine Lasogga (SV Litzelstetten) 449; 9. Alexandra Putter (SG Singen 04) 400; 10. Nora Menzel (TV Messkirch) 391.

Mannschaft Damenklasse: 1. TV Messkirch (Böhnke, Kraus, Menzel) 1487

Schüler Am: 2. Finn Zimmermann 609; 3. Jannek Orth 601; 4. Sven Schiffhauer 546; 6. Lasse Schneider 501; 7. Tobias Rist 495 (alle SV Weiler-Höri)

Mannschaft Schüler A: 1. SV Weiler-Höri (Schiffhauer, Orth, Zimmermann) 1756

Schüler Bm: 1. Felix Orth 619; 8. Finn Kilguss 424 (beide SV Weiler-Höri); 12. Tom Lang (SV Litzelstetten) 362:

Schüler Bw: 3. Anna Velte (SV Litzelstetten) 474; 7. Cara Florine Stoffel (SV Weiler-Höri) 305.

Mannschaft Schüler B: 2. SV Weiler-Höri (Stoffel, Orth, Kilguss) 1348

Schüler Cm: 1. Torke Eilif (SV Weiler-Höri) 525

Jugendklasse m: 1. Peer Gensle (SV Litzelstetten) 620; 2. Nico Schiffhauer (SV Weiler-Höri) 625; 7. Nico Ströble (SV Weiler-Höri) 470

Jugendklasse w: 4. Lena Stoffel (SV Weiler-Höri) 529

Mannschaft Jugendklasse: 3. SV Weiler-Höri (Stoffel, Ströble, Schiffhauer) 1624

Juniorenklasse: 2. Philipp Sturm 471; 4. Nick de Boni 436; 6. Thomas Stoffel 432 (alle SV Weiler-Höri)

Mannschaft Juniorenklasse: 1. SV Weiler-Höri (Stoffel, De Boni, Sturm) 1339

Herren-Altersklasse: 3. Matthias Heisler (SV Litzelstetten) 587; 9. Andreas Twardon (BC Markdorf) 562; 12. Sigi Muzenhard (SSV Widerhold Singen) 554; 13. Horst Brucker (TV Messkirch) 547; 16. Michael Margraf (SG Singen 04) 538; 21. Josef Straub (SV Litzelstetten) 491

Damen-Altersklasse: 1. Christine Straub (Litzelstetten) 609

Seniorenklasse: 1. Eberhard Mühlfriedel (SV Litzelstetten) 616; 2. Karl-Heinz Weber (BSC Konstanz) 560; 3. Eberhard Kohnle (BC Markdorf) 548

Blankbogenklasse: 2. Volkmar Löhken (BS Bodensee) 538; 4. Simon Maurer (SV Litzelstetten) 512; 5. Wilfried Sontheimer (SSV Widerhold Singen) 488; 16. Lukas Stoppel 418; 19. Klaus Allendorf 414 (beide SV Litzelstetten); 21. Uwe Meier (BS Bodensee) 393.