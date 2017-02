Bittere erste Heimniederlage für TuS Steißlingen

Hegauer Südbadenligist verliert mit 23:28 gegen Helmlingen nach einem blutleeren Auftritt in der Mindlestalhalle

Handball, Südbadenliga

TuS Steißlingen

TuS Helmlingen

23:28 (14:15)

Eine empfindliche Niederlage musste die erste Mannschaft des TuS Steißlingen einstecken. Gegen den TuS Helmlingen fanden die Hegauer wie schon in der Vorrunde nie zu ihrem gewohnten Spiel und mussten den ärgsten Verfolger Muggensturm auf einen Zähler an sich herankommen lassen.

Den Steißlingern war vor der Partie sehr wohl klar, dass es gegen die wohl stärkste Auswärtsmannschaft der Liga ein enges Spiel werden würde. Von Beginn an war es dann das erwartet enge Duell, und keine Mannschaft konnte sich einen Vorsprung erspielen. Steißlingen agierte wie zuletzt in einer 3:2:1-Abwehr und konnte so auch die Angriffe der Helmlinger gut in Schach halten. Allerdings bissen sich die Gastgeber schon zu Beginn die Zähne aus an der kompakten Defensive der Gäste, welche zu den besten der Liga zählt. Zu oft rannten die Steißlinger in 1:1-Duelle und waren so leicht auszurechnen. Dennoch schalteten sie durch eine gute Abwehr und einige Blocks schnell um und kamen immer wieder über Linksaußen William Gaus zum Erfolg.

So setzte sich das Team von Trainer Jonathan Stich erst mal etwas ab und ging mit 6:3 (10.) in Führung. Unerklärlicherweise ließ der TuS dann aber stark nach. Vor allem die routinierte linke Angriffsseite der Helmlinger mit Szaboles Törö und Tomasz Pomiankiewicz bekam Steißlingen über die gesamte Spieldauer nicht in den Griff. Sie waren es auch, die durch einen 3:0-Lauf wieder auf 6:6 (14.) ausglichen. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die von beiden Abwehrreihen geprägt war. So konnte sich kein Team weiter als auf zwei Tore absetzen und beim Stand von 14:15 wurden die Seiten gewechselt.

Trainer Jonathan Stich konnte mit der gezeigten Leistung keinesfalls zufrieden sein, zu viele gute Chancen ließen seine Schützlinge bereits im ersten Spielabschnitt liegen. Und die Chancenverwertung wurde im zweiten Durchgang nochmals schlechter. Zwar konnten die Steißlinger immer wieder vorlegen und mit 17:16, 19:18 und 21:20 in Führung gehen, sie verpassten es jedoch, noch ein oder zwei Treffer nachzulegen und sich so einen Vorsprung zu erspielen. Mit einem 4:0-Lauf holten sich dann die Helmlinger mit 21:24 (50.) die Führung.

Dem TuS gelang in dieser Phase des Spiels im Angriff rein gar nichts mehr, verstrickte sich zusehends in Einzelaktionen und stellte die Gästeabwehr vor keine großen Probleme. Mit einer Timeout versuchte Trainer Stich, seine blutleeren Schützlinge noch einmal wach zu rütteln. Doch auch der nächste Angriff wurde vergeben und im Gegenzug erhöhten die Gäste auf 21:25. So stand am Ende ein 23:28 auf der Anzeigetafel, die Steißlinger mussten sich zum ersten Mal in dieser Saison zu Hause geschlagen geben.

Nun geht es erst einmal in die Fasnachtspause, bevor der TuS am 4. März beim Topteam BSV Sinzheim antreten muss. Dort brauchen die Hegauer aber eine deutliche Leistungssteigerung, um etwas Zählbares mit nach Hause zu bringen. (mw)

TuS Steißlingen: Beck, Sieck (Tor); Biedermann (2), M. Gaus, W. Gaus (7), Kalweit (1), Kornmayer (1), Lindner (1), Stefan Maier (2), Rihm, Rothkirch (2), Storz (1), Weber (1), Wildöer (5/3).