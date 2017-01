Bittere Pleite für SV Allensbach

Drittliga-Handballerinnen verlieren Spitzenspiel beim Verfolger TV Möglingen mit 28:27 trotz 19:13-Führung zur Pause

Handball, 3. Liga Frauen

TV Möglingen

SV Allensbach

28:27 (13:19)

Dabei hatte es in Möglingen gut begonnen für die Truppe vom Bodensee. Allensbach konnte in der 7. Minute zum ersten Mal mit zwei Toren in Führung gehen (2:4). Im weiteren Verlauf zogen die Allensbacherinnen das Tempo an und zwangen so Möglingens Trainer Patrice Payer in der 16. Minute zum Timeout. Die Gäste führten zu diesem Zeitpunkt mit 11:7 und zogen im Verlauf der ersten Halbzeit weiter davon. Bis zur Pause schraubten die Spielerinnen von Claus Ammann den Vorsprung auf 19:13.

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel weiterhin in Allensbacher Hand. Auch ein kurzer Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften gefährdete die Führung nicht, Möglingen kam nicht näher als auf vier Tore heran. Erst in der Schlussphase begannen die Nerven der Allensbacherinnen zu flattern. Nach einer Auszeit von Möglingen in der 50. Minute verkürzten die Gastgeberinnen durch Kirsch, Geier und Fischer mit drei Toren in Folge auf 25:26, und auf einmal stand der Allensbacher Auswärtssieg auf der Kippe. Trainer Claus Ammann musste nun in der 55. Minute selbst eine Auszeit nehmen, um seine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Am Ende entwickelte sich das Spiel zu einem wahren Krimi, als beim Stand von 27:27 und Ballbesitz Möglingen in der 60. Minute Trainer Patrice Payer die zweite Auszeit nahm.

Dann der Schock für die Allensbacherinnen: In der letzten Sekunde erzielte Möglingens Franziska Kirsch mit ihrem sechsten Treffer den 28:27-Endstand und schickte damit die Mannschaft von Trainer Ammann ohne Punkte auf die Heimreise.

„Wir haben hinten heraus geschwächelt“, kommentierte Ammann sichtlich zerknirscht den Ausgang der Partie. „Wir haben die erste Halbzeit souverän beherrscht und in der zweiten dann Fehler gemacht, was sich am Ende häufte. Wir sind nervöser und unsicherer geworden, und so war es zum Schluss sowohl ein Kraft- als auch ein mentales Problem“.

Trotz der Niederlage bleiben die Allensbacherinnen an der Spitze, haben jedoch ein Spiel mehr als die Verfolger Möglingen und Korb.

SV Allensbach: Wörner, Neumann (Tor); Lizureck (2), Willauer (3), Müller (4), Bickel (1), Greinert (8), Hotz (4), Baur, Dzialoszynski, von Kampen (1), Hübner (4).

Gröbenzell – Möglingen (18:15), Korb – Regensburg, Freiburg – SV Allensbach. –Bietigheim II – Pforzheim (13:30), Brombach – Birkenau (14:30), Waiblingen – Kandel.