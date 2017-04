Fußball Bittere Niederlage für Hegauer FV

Der SC Konstanz-Wollmatingen schlägt die Hegauer in der Fußball-Landesliga mit 2:1. Tabellenführer FC Radolfzell spielt nur 2:2 gegen Schlusslicht FC Gutmadingen. Der FC Singen 04 zieht nach Punkten mit dem Ersten gleich.

Fußball, Landesliga

SC Konstanz-Wollmatingen

Hegauer FV

2:1 (0:0)

Bei bestem Fußballwetter sahen die Zuschauer eher ein durchschnittliches Landesligaspiel zwischen dem SC Konstanz-Wollmatingen und dem Hegauer FV. Allerdings konnten sie einen Mangel an Tormöglichkeiten nicht reklamieren. Schon in der 2. Minute hätte die Heimmannschaft durch Andreas Dold in Führung gehen können. Die Gäste merkten jedoch sehr bald, dass die dezimierte SC-Abwehr nicht immer sattelfest war. In der 10. Minute spielte Andreas Schafhäutle von der rechten Seite den Ball in den Strafraum, aber sowohl der Schuss von Markus Müller als auch der Nachschuss von Dietmar Roth wurden geblockt. Nur kurz danach ging ein Schuss von SC-Defensivmann Samuel Völklein am linken Pfosten vorbei.

Nach der Pause war zuerst der Gast das agilere Team. Einen Schuss von Schafhäutle konnte SC-Torhüter Pascal Biesinger gerade noch über die Latte lenken und Raffaele Care verfehlte das Ziel nur knapp. In der 72. Minute spielte Jonas Jehle Dold in der linken Strafraumhälfte an und seinen Querpass am Torwart vorbei musste Nicholas Braun nur noch im Tor unterbringen. Die Gäste waren jedoch nicht gewillt, sich geschlagen zu geben. Wenig später landete ein Schuss von Antonio Greco nur knapp neben dem Pfosten. In der 82. Minute knallte ein Hegauer Schuss an die Unterkante der Latte. Ein Freistoß von Jan Dehner und ein perfektes Kopfballtor von Adel Grimm sorgten danach für die Vorentscheidung. Das Gegentor in der Schlussminute durch Alexander Schneider resultierte aus einem Fehler in der SC-Abwehr.

Tore: 1:0 (72.) Braun, 2:0 (84.) Grimm, 2:1 (90.) Schneider. – SR: Hohmann (Rheinfelden). – Z: 100.

FC 03 Radolfzell

FC Gutmadingen

2:2 (1:0)

Bei der Partie zwischen dem Spitzenreiter FC 03 Radolfzell und dem Schlusslicht FC Gutmadingen hätten die Rollen klar verteilt sein sollen. Die Mettnauer taten sich jedoch, wie in den letzten beiden Partien, sehr schwer. Die Gäste wehrten sich mit viel Engagement und Kampfgeist. Zwar hatten die Radolfzeller in den Anfangsphase mehr Spielanteile, die erste Torgelegenheit hatte jedoch Gutmadingen. Nach einem Fehler im Spielaufbau kam der Ball in der 14. Minute zu Manuel Huber. Dieser versuchte Tkacz mit einem Heber zu überlisten, der Ball landete jedoch auf dem Tornetz. Nach einem Freistoß von Krüger stieg Hoxha am höchsten und brachte per Kopf den Ball in der 18. Minute zum 1:0 im Tor unter. In der Folge gab es auf beiden Seiten Torchancen, bei denen sich die Torhüter Tkacz und Burger auszeichnen konnten.

Der Start der zweiten Hälfte gehörte der Heimelf. Sie erhöhte den Druck und kam so in der 51. Minute zum 2:0. Eine der seltenen sehenswerten Passkombinationen vollendete Krüger mit einem trockenen Schuss. Spahija verzog in der 57. Minute knapp übers Tor und auch Krüger vergab in der 70. Minute aus aussichtsreicher Position. Nach einem Fehler in der FC-Abwehr kippte das Spiel jedoch. Glunk nutzte einen Fehler in der 79. Minute zum 2:1. Die Gutmadinger warfen alles nach vorne und versuchten, mit langen Bällen zum Abschluss zu kommen. Die nicht unverdiente Belohnung dann in der 6. Minute der Nachspielzeit. Manuel Huber köpfte einen Eckball zum 2:2 ein.

Tore: 1:0 (18.) Hoxha, 2:0 (51.) Krüger, 2:1 (79.) Glunk, 2:2 (90.+6) Huber. – SR: Schillinger (Gernsbach). – Z: 140.

VfR Stockach

SG Dettingen-Dingelsdorf

1:1 (0:0)

In einer in der ersten Hälfte ausgeglichenen Partie hatte die SG Dettingen-Dingelsdorf zu Beginn die erste gute Möglichkeit. In der 4. Minute scheiterte Marco Daub an VfR-Keeper Nikola Schreng, der den Ball aus dem Winkel fischte. Beiden Mannschaften war die Bedeutung dieses Spiels anzumerken. Sie wollten sicher in der Defensive stehen und waren zuerst auf Fehlervermeidung aus. Stockach war zwar das optisch leicht überlegene Team, musste aber stets auf der Hut vor den schnellen Gegenstößen der Gäste sein. So ging es ohne große Torchancen leistungsgerecht mit einem Remis in die Pause.

Im zweiten Durchgang verhinderte SG-Torwart Jan Küpper in der 50. Minute mit einem Blitzreflex gegen einen Kopfball von Marius Henkel die eigentlich sichere Führung der Gastgeber. Nach einer guten Stunde trat Regisseur Isa Sabuncuo eine Ecke gefühlvoll in die Mitte, wo der erst kurz zuvor ins Spiel gekommene Houssem Hablani die Kugel per Kopf zum 1:0 über die Linie wuchtete. Die Freude sollte nicht lange währen, denn bereits in der 66. Minute leistete der VfR sich im Aufbau einen kapitalen Ballverlust, den die sofort umschaltenden Gäste durch Gabrijel Ljevak zum 1:1 ausnutzten. In der Schlussphase hätten die Hausherren noch zum Siegtor kommen können, doch die gefährlichen Kopfbälle von Alen Rogosic und Hablani nach Eckbällen von Sabuncuo verfehlten nur ganz knapp den Kasten, sodass es bis beim Unentschieden blieb. (dr)

Tore: 1:0 (61.) Hablani, 1:1 (66.) Ljevak. – SR: Schmid (Fischerbach). – Z: 150.

DJK Villingen

SpVgg F.A.L.

2:1 (0:1)

Moral, Wille, Geduld: Der bis dahin Tabellenletzte DJK Villingen überzeugte mit dem Siegtreffer zum 2:1 gegen die SpVgg F.A.L. in der Nachspielzeit und feierte den dritten Sieg in Folge bei nur einer Niederlage aus den letzten sieben Begegnungen. Früher Rückstand, Unterzahl durch eine Rote Karte. Die DJK hätte angesichts des Verlaufs auch mit einem Punkt zufrieden sein können, doch weit gefehlt: Letzte Chance, letzter Angriff, Freistoß von Außen: Marc Riesle zieht den Ball vor das Gästetor. Nikolas Schreiner köpft an den Pfosten, der Abpraller landet bei Alieu Sarr und der Rest ist nach dem Abstauber-Tor zum 2:1 ein ausgelassener Last-Minute-Jubelsturm der Hausherren.

Zunächst schien alles seinen Lauf zu nehmen. Frickingen erzielte nach elf Minuten das frühe 0:1 durch Jan Hübschle. Die Gäste wirkten zielstrebiger und waren bei Kontern gefährlich. Die DJK hatte vor der Halbzeit zwei gute Chancen zum Ausgleich: Beide Male rettete Keeper Patrick Hummel mit der Hand gegen Dennis Werner (19.) und per Fuß gegen Yannick Käfer (45.). Die DJK kam schwungvoll und willensstark aus der Kabine. Hummel rettete gegen Riesle zur Ecke (51.). Auf Seiten der Hausherren zeichnete sich Lavrim Amiti gegen Patric Scherer aus (63.) und verhinderte das 0:2. Die Initialzündung: Das 1:1 war in der Entstehung sehenswert. Ein Schuss von Takuete landete abgefälscht auf der halb-linken Seite, Avci fackelte nicht lange und traf volley. Die Rote Karte für Mike Tritschler wegen Reklamierens warf die DJK 180 Sekunden später nicht aus der Bahn. Im Gegenteil: Bis zum Ende waren die Gastgeber um den Sieg bemüht und wurden schließlich belohnt.

Tore: 0:1 (11.) Hübschle, 1:1 (74.) Avci, 2:1 (90.+2) Sarr. – SR: Fuchs (Tübingen). – Z: 80. – Bes. Vork.: Rot (77.) für Tritschler (DJK Villingen).

SC Markdorf

FC Singen 04

2:3 (1:2)

Der Tabellenzweite FC Singen 04 ging beim SC Markdorf bereits in der 5. Minute in Führung, als Körner der Nutznießer einer Indisponiertheit in der SC-Defensive war. Der Gastgeber tat sich schwer, ins Spiel zu kommen. So dauerte es bis zur 25. Minute, ehe Su mit einem 30-Meter-Schuss das erste Ausrufezeichen für Markdorf setzte und um Zentimeter das Ziel verfehlte. Wenige Minuten später parierte SCM-Keeper Müller einen Torschuss von Singens Mittelstürmer Körner per Fuß. In der 41. Minute hatte Müller jedoch keine Chance gegen Karaki, der nach einer erneuten Unsicherheit in der SC-Defensive zum 0:2 aus allerdings abseitsverdächtiger Position traf. Eine Minute vor der Pause verkürzte Hohmann aus kurzer Distanz auf 1:2.

Nach dem Wechsel legten die Gastgeber endgültig ihren Respekt ab und machten Druck. Ein sehenswerter Seitfallzieher von Su in der 54. Minute verfehlte das Ziel um Haaresbreite. Markdorf dominierte die zweite Hälfte und hätte beinahe in der 64. Minute durch den besten Spieler auf dem Platz, Su, den Ausgleich erzielt. In der 67. und in der 74. Minute war Su jeweils nur durch Foulspiele kurz vor der Strafraumgrenze zu stoppen. Die von Su selbst gut geschossenen Freistöße wurden von Gästetorwart Jänicke und einem Feldspieler in höchster Not auf der Linie gerettet. Als Markdorf mit aller Macht auf den Ausgleich drängte, kam Singen in der 84. Minute zu einem Konter, bei dem Müller viel zu früh aus dem Tor heraus eilte. Körner nahm die Einladung dankend an und erhöhte zum vorentscheidenden 1:3. Der SCM warf nun alles nach vorne. Einen Hohmann-Freistoß in der 87. Minute kratzte ein Singener Spieler von der Torlinie. Eine Minute später wurde Mauch im Strafraum gelegt. Per Strafstoß traf Hohmann zum 2:3. Mehr war jedoch nicht drin für die tapfer kämpfenden Markdorfer, die einen Punkt verdient gehabt hätten. (bla)

Tore: 0:1 (5.) Körner, 0:2 (41.) Karaki, 1:2 (44.) Hohmann, 1:3 (84.) Körner, 2:3 (89./FE) Hohmann. – SR: Renner (Meßkirch). – Z: 100.

DJK Donaueschingen

FC RW Salem

2:1 (2:0)

Nach fünf Minuten übernahm die DJK Donaueschingen die Kontrolle über das Spiel und gab diese gegen einen schwachen FC Rot-Weiß Salem nicht mehr ab. Trotz Übergewicht gegen tief stehende Gäste kam der erste gefährliche Abschluss der DJK erst in der 19. Minute, als der sehr gute FC-Torhüter einen gefährlichen Abschluss von Stephan Ohnmacht entschärfte. In der 24. Minute konnte Andreas Albicker nur durch ein Foul an der Grundlinie gebremst werden. Max Schneider bediente mit dem Freistoß Berkay Cakici, der per Kopf zum verdienten 1:0 traf. In der Folge war es ein Spiel mit hoher Ballbesitzquote für die DJK ohne weitere zwingende Torabschlüsse. In der 42. Minute setzte sich Ohnmacht auf der rechten Außenbahn durch und bediente Benedikt Ganter, der mit toller Technik das 2:0 erzielte.

Nach der Pause sollte das Spiel noch mehr zum Sommerfußball werden. Die DJK hatte weiter Übergewicht, Torszenen beim FC RW Salem blieben Fehlanzeige. In der 60. Minute scheiterten gleich mehrere Spieler im Strafraum. In der 70. Minute brachte Raphael Schorpp nicht genügend Druck hinter eine sehr gute Hereingabe von Schneider. In der 72. Minute verfehlte ein strammer Schuss von Ohnmacht knapp die lange Ecke, und in der 83. Minute parierte der FC-Torwart Bahadir Livgöcmen erneut einen satten Schuss aus 18 Metern von Ohnmacht. So musste die DJK in der Nachspielzeit noch den Anschlusstreffer durch einen Foulelfmeter von Marc Theurich hinnehmen. (tw)

Tore: 1:0 Cakici (19.), 2:0 Ganter (42.), 2:1 Theurich (90.+4/FE). – SR: Kododziej (Rastatt). – Z: 250.

Stenogramm

FC 08 Villingen II

FC Löffingen

0:2 (0:0)

Tore: 0:1 (77.) Weißenberger, 0:2 (88.) Kaufmann. – SR: Salwik (Salem). – Z: 100.

Stenogramm

FC Schonach

FC 07 Furtwangen

1:1 (0:0)

Tore: 0:1 (61.) Meier, 1:1 (90.+7) Passarella. – SR: Studinger (Denzlingen). – Bes. Vork.: Gelb-Rot (82.) für Romeo (FC Schonach).