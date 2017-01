Bittere Niederlage für HSG Konstanz II im Kellerduell beim Tabellenschlusslicht

Die Konstanzer Zweitliga-Reserve verliert trotz Pausenführung in der Handball-Oberliga beim Tabellenletzten SG Heddesheim mit 36:40 (21:20)

Handball, Oberliga

SG Heddesheim

HSG Konstanz II

40:36 (20:21)

Eine große Möglichkeit, die Abstiegsplätze in der Baden-Württemberg-Oberliga zu verlassen, hat das Perspektivteam der HSG Konstanz bei der Auswärtsniederlage in Heddesheim verpasst. Die Erwartungen waren hoch, und die Chance, den zweiten Auswärtserfolg der laufenden Runde einzufahren, wollte das Team unbedingt nutzen. Eine desolate Abwehrleistung und viele Unkonzentriertheiten im Spiel zerstörten dann aber dieses Vorhaben in der Nordbadenhalle. HSG-Trainer Gabor Soos versuchte nach dem Spiel, erste Erklärungen zu finden. "Mit 36 geworfenen Toren gewinnt man normalerweise jedes Spiel in der Liga. Heute aber fanden wir überhaupt keinen Zugriff auf die gegnerischen Angreifer und kassierten jede Menge einfache Tore. Wir haben eine große Möglichkeit auf zwei Auswärtspunkte vergeben und müssen weiter nach vorne schauen."

Im Minutentakt fielen die Tore in der oft hektischen und von beiderseitigen Fehlern gespickten Partie. Keine Mannschaft schaffte es in der ersten Halbzeit, das Zepter in die Hand zu nehmen. Dafür entwickelte sich ein zumindest für die Zuschauer torreiches und unterhaltsames Spiel. Den Konstanzer gelang mit der Schlusssirene zur Halbzeit das 21. Tor durch einen Siebenmeter. An einem normalen Tag eine fantastische Ausbeute, wenn der Gegner aber 20 Treffer dagegen setzt, kann man von einem Tag der offenen Tore sprechen.

Primäres Ziel war es nun, der Abwehr nach der Pause mehr Stabilität zu verleihen. Allerdings sollte dies nicht gelingen. Ob das nun an der Nervosität der Mannschaft lag oder an der Tatsache, dass das Team in dieser Zusammensetzung diese Saison noch nicht zusammengespielt hat, wird sicher noch analysiert. Der Gastgeber war sich auf jeden Fall seiner Situation bewusst und kämpfte mit allen Mitteln um die wohl letzte Chance, in der Tabelle nicht völlig aussichtslos zurückzufallen.

Konstanz zeigte zumindest im Angriff gute Ansätze, hatte aber in einigen Situationen auch nicht das entsprechende Glück, um sich einen entscheidenden Vorteil herauszuarbeiten. Es liegt nun viel Arbeit vor den Trainern, um die Abstiegsplätze bis zum Saisonende zu verlassen. Nächstes Wochenende wartet schon im Zeichen des Superball2 ein weiterer Hochkaräter auf die HSG Konstanz II. Der TSB Schwäbisch-Gmünd kämpft als Tabellenvierter um den Aufstieg und gibt seine Visitenkarte am Sonntagnachmittag in der Riesenberghalle in Allensbach ab. (msc)

HSG Konstanz II: Wolf, Gemeinhardt (Tor); Meiners, Schweda (10/6), Wendel (4), S. Löffler, Schad, Oßwald (6), Krüger (6), Wangler, Mack, Maier-Hasselmann (4), Gäßler (6).