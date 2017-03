Bezirksathleten glänzen bei Länderkampf

Drei Leichtathletinnen des LC Überlingen und eine des TV Engen waren beim Hallen-Länder-Vergleichskampf erfolgreich

Leichtathletik: Beim Länderkampf waren die besten Athleten aus Baden, der Pfalz, dem Saarland und der französischen Region Mosselle dabei. Pro Team starteten jeweils zwei Athleten, der Sieger in jeder Disziplin erhielt acht Punkte, der Letzte einen.

Das Team Baden gewann in der Summe überlegen den Vergleichskampf. Das männliche (101 Punkte) und das weibliche (95) Team U16 gewannen jeweils mit deutlichem Vorsprung vor der Pfalz (65 und 76,5 Punkte). Das weibliche Team U18 entschied mit 102 Punkten und 13 Punkten Vorsprung vor dem Team Saarland den Vergleichskampf für sich. Das männliche U18-Team wurde mit 81 Punkten Dritter, knapp hinter der Pfalz (84,5 Punkte) und dem Team Saarland (83,5 Punkte).

Johanna Siebler (U18) gewann den 60m Hürdenlauf souverän mit acht Punkten in 8,90 sec. Im Kugelstoßen konnte sie mit 13,32 m sieben Punkte zum Gesamtsieg beisteuern. Mit einem schnellen Lauf konnte sie in der 4x200m Staffel ihren Teil zum badischen Staffelsieg in 1:44,30 min beitragen. Ella Buchner (U18) startete im Stabhochsprung und war in einem starken Wettkampf mit 3,10m und sieben Punkten sehr zufrieden. Außerdem rettete sie dem Team Baden als Ersatzläuferin noch einen Punkt im 800m-Lauf in 2:49,75 min.

Sara-Lina Heemann (U16) konnte mit einigen guten Sprüngen im Stabhochsprung ihr Können unter Beweis stellen. Ein in diesem Winter zum ersten Mal verwendeter härterer Stab war für sie eine große Herausforderung. Am Ende kam sie auf 3,00 m Höhe und belohnte die Mannschaft mit sieben Punkten. Sabrina Strötzel holte im Weitsprung sechs Punkte mit ihrem Satz auf 4,92m. Auch sie startete in der Staffel und holte weitere Punkte. (her)