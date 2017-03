Ringen Bezirks-Ringer in Bestform

Der VfK Eiche Radolfzell, der KSV Gottmadingen, der KSV Wollmatingen und der StTV Singen zeigen hervorragende Leistungen bei den 10. Stuttgart Open. Radolfzell wurde in der Gesamtwertung sogar Dritter

Ringen: Bei den 10. Stuttgart Open in Holzgerlingen waren Ringer mehrerer Landesverbände aus Deutschland sowie Starter aus Österreich und den Niederlanden auf den Matten. Auch die Bezirksvereine waren im Einsatz.

Der junge Verein VfK Eiche Radolfzell präsentierte sich bei seinem ersten Auftritt bei dem stark besetzten Turnier in hervorragender Form. Die Eiche-Ringer holten fünf Goldmedaillen durch Levin Özkaya, Jannis Rebholz, Gianni D’Ernesto, Leon Braun und Lara-Fabienne Rebholz. Silber gab es für David Weber, Luis Ilijev, Denis Scholl und Julia Stadler, Bronze für David Lein. Vierte Plätze holten Robin Bader und Nikita Goroschko, Wlad Provotar wurde Fünfter und Moritz Scheinhardt Sechster. In der Gesamtwertung wurde der VfK Eiche Radolfzell Dritter von insgesamt 63 Vereinen.

Auch die Ringer des StTV Singen zeigten bei dem zweitägigen Turnier ihre Klasse. In der A-Jugend sicherte sich Khamza Temarbulatov eine Goldmedaille nach sechs Siegen in sechs Kämpfen. Ebenfalls Platz eins erreichte in der 100-kg-Klasse Abdussamed Karamahmut. Bei den Junioren startete Usman Zazai in der 120-kg-Klasse und holte Bronze. Bis 66kg startete Khamzat Temarbulatov in der stark besetzen Männerklasse und erreichte Rang drei. In der B-Jugend erkämpfte sich Nokha Temarbulatov den fünften Platz in der Gewichtsklasse bis 38kg. Nurali Temarbulatov trat in der D-Jugend bis 21kg an und wurde Vierter. Bei seinem ersten Turnier kam Mohamed Bouzerouata in der Gewichtsklasse bis 26kg auf den guten siebten Platz.

Elf Ringer schickte der KSV Gottmadingen auf die Matte. Jannik Köpsel sammelte nach langer Verletzungspause Wettkampfpraxis und schaffte es bei den Junioren bis 66kg auf den dritten Platz. Benno Hasenbrink kämpfte sich bei der A-Jugend bis 69kg auf den zweiten Platz. Sein Bruder Anton kam in der B-Jugend bis 54kg sogar aufs oberste Treppchen. Johannes Maritz wurde in derselben Gewichtsklasse Vierter. In der Klasse bis 50kg der B-Jugend gewann Nick Renner alle seine Kämpfe und wurde Erster. Die Nachwuchsringer Vinzenz Busam und Tom Hammer kamen in der Klasse C-Jugend bis 46 kg und bis 38 kg jeweils auf den fünften Platz. Manuel Loeper startete in der Klasse C-Jugend bis 32kg leicht angeschlagen, wurde aber dennoch guter Vierter. Die Kleinsten erkämpften für den KSV Gottmadingen noch drei weitere Medaillen. Jeweils in der E-Jugend schaffte es Ali Alija bis 20kg auf den dritten, bis 27 kg Fabian Sauter auf den zweiten und Jacob Sauter in der Klasse bis 34 kg auf den dritten Platz. In der Mannschaftswertung kamen die Hegauer Ringer auf den sechsten Platz.

Mit fünf Ringern war der KSV Wollmatingen in Holzgerlingen vertreten. In der C-Jugend bis 65kg sicherte sich Justin Schlegel die Bronzemedaille. während der A-Jugendringer Maurice Mischlinski in der 85-kg-Klasse mit einer Serie von Schultersiegen durch Achselwurf den ersten Platz belegte. Bei den Junioren bis 60kg erreichte Julian Bahm den zweiten Platz. In der Klasse bis 66kg musste sich Jannic Achilles mit dem vierten Platz zufrieden geben. Marco Boxler (Männer, 98kg) präsentierte sich in Holzgerlingen in guter Verfassung. Mit starken Leistungen sicherte sich der Wollmatinger die Goldmedaille.