Bezirks-Pokal-Auftakt mit Steigerungspotenzial

87 Teilnehmer aus Aach, Klengen, Nenzingen, Orsingen und Volkertshausen waren beim ersten Durchgang der Bezirks-Pokal-Serie 2017 in der Kirnberghalle von Orsingen am Start

Kunstradsport: In der Kirnberghalle von Orsingen trug der Radsportbezirk Hegau-Bodensee den ersten von vier Durchgängen der Bezirks-Pokal-Serie 2017 aus. Zeitgleich fuhren die Junioren um die Bezirkstitel sowie um die Fahrkarten zur Baden-Württembergischen Juniorenmeisterschaft. Nach knapp sieben Stunden hatten die 87 Starter aus den Vereinen Aach, Klengen, Nenzingen, Orsingen und Volkertshausen ihre jeweilige Kür absolviert. In den 1er Disziplinen waren einige neue Gesichter am Start, und entsprechend groß war der Andrang im Zuschauerbereich. Die meisten Fans hatten die jüngsten Sportler, egal ob auf dem Einrad oder dem Kunstrad, dabei. Ihre Darbietungen wurden mit großem Applaus belohnt.

„Zu Beginn der neuen Saison waren die Leistungen noch nicht perfekt. Die meisten starteten mit neuen und schwierigeren Programmen, und so war vielen die Anspannung und Nervosität ins Gesicht geschrieben“, so der sportliche Leiter Frank Ruhland (Nenzingen). Von den 24 Startern in der Juniorenklasse konnten sich fünf Aacher Mannschaften, zwei des RV Klengen sowie erstmals der 4er Einrad aus Orsingen für die Landesmeisterschaften am 12. März in der Jahnhalle von Stockach qualifizieren. Im 1er Kunstrad der Juniorinnen erreichten Tina Menzer (Orsingen) und Leona Bernhard (Nenzingen) die BaWü-Norm. Die Landesmeisterschaften in Stockach werden die Kunstradvereine aus dem Bezirk gemeinsam ausrichten. „Wir hoffen natürlich auf viel Zuschauer“, rührte Ruhland schon mal kräftig die Werbetrommel.

Von Anfängern bis zu Deutschen Meistern gab es in Orsingen einen breiten Querschnitt durch die verschieden Disziplinen im Kunst- und Einradsport zu sehen. Im 1er Kunstrad setzten sich bei den Jungs die Etablierten gleich an die Spitze. Julian Ruhland (Nenzingen) führt die U-11-, Yannick Gaißer (Aach) überraschend die U-13- und Marc Geigges (Volkertshausen) die U-15-Zwischenwertung an. Bei den Mädchen liegt Sara Knobelspieß (Volkertshausen) in der U11 vorne. Ida Harnest (Orsingen) und Nina Kleinstück (Volkertshausen) haben bereits einen Rückstand von mehr als zehn Punkten. Hart umkämpft scheint die Klasse U13 zu werden. Mia-Marie Muffler (Nenzingen/64,40), Lena Streit (Orsingen/60,10) und ihre Schwester Eva (57,15) haben sich bereits vom restlichen Feld deutlich abgesetzt. Lucia Temme (Orsingen) fuhr in der Klasse U15 nicht perfekt, aber mit 65,23 Punkten dennoch die höchste Punktzahl heraus. Viviana Kiesel (Nenzingen/61,07) folgt knapp dahinter während Giuliana Lindner (Orsingen) auf die beiden einen Rückstand von mehr als 23 Punkten aufweist. Bei den Jüngsten liegt das Orsinger Duo Rosalie Stemmer (27,91) und Leoni Sauter (16,8) in Front.

In der Eliteklasse waren die Leistungen der Sportler durchwachsen. Keiner der Starter konnte vollauf überzeugen. Abonnement-Sieger Dennis Auer (Nenzingen) fuhr trotz einiger Bodenberührungen mit 86,93 Punkten die höchste Punktzahl heraus vor Nadja Siebrecht (74,52) und Verena Müller (Nenzingen/69,98). Auch die beiden 2er Paare fahren ihrer Form noch hinterher und mussten sich größere Abzüge gefallen lassen. Der 4er Kunstrad Schüler Aach 2 führt das Feld mit 69,4 vor dem 6er Kunstrad (48,3), dem 4er Kunstrad Schülerinnen (44,14) sowie dem 4er Kunstrad Schüler Aach 2 (31,36) an. Im 6er Einrad hat der RMSV Aach 1 mit 81,89 Punkten mehr herausgefahren, als die direkte Konkurrenz aufgestellt hat. Sowohl im 4er Einrad der Schülerinnen als auch der Schüler liegt jeweils ein Quartett des RMSV Aach an der Spitze.

Junioren kämpfen um Bezirkstitel

Während die Schüler den ersten Durchgang in der Bezirks-Pokal-Serie absolvierten, kämpften die Junioren gleichzeitig um die Bezirksmeistertitel. Im 1er der Juniorinnen konnte Tina Menzer (Orsingen) mit 103,68 Punkten ihren Titel verteidigen. Leona Bernhard (Nenzingen) unterliefen bei ihrem ersten Start in der Juniorenklasse einige Fehler, sodass von 117,8 aufgestellten Punkten 95,25 übrig blieben. Mit großem Abstand folgte Carina Schwörer (Klengen/74,25) mit Bronze. Im 2er Kunstrad gewannen Elise Harder/Mirja Sestito (Orsingen) den Titel konkurrenzlos. In den Mannschaftsdisziplinen gewann der RMSV Aach alle vier Junioren-Bezirksmeistertitel (4er Kunstrad Juniorinnen und 4er Einrad Juniorinnen sowie im 6er und 6er Einrad). Im 4er Einrad landete Aach einen Doppelsieg vor Klengen und Orsingen. In allen Disziplinen lief noch nicht alles perfekt, doch sowohl im Einrad als auch im 6er Kunstrad können sich die Punktzahlen schon sehen lassen. Die höchste Punktzahl fuhr mit 148,83 der 6er Kunstrad des RMSV Aach heraus. Federn lassen musste der 4er Kunstrad Juniorinnen aus Aach. Von 197,4 Punkten blieben 107,15 Punkte übrig. „Die Platzierungen bei den Junioren sind in Ordnung. Zu Beginn der Saison darf auch noch was schiefgehen“, so das Fazit von Aachs Chef-Trainerin Katja Gaißer. (ws)