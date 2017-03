Konstanz Bewegender Abschied in Konstanz: 600 Karatekas erweisen Hanskarl Rotzinger die letzte Ehre

Etwa 600 Karatekas haben auf dem Konstanzer Hauptfriedhof Abschied vom deutschen Karate-Pionier und Träger des Bundesverdienstkreuzes Hanskarl Rotzinger genommen. Rotzinger war am 17. März überraschend verstorben.

Eine lange Schlange ganz in Weiß zog sich quer durch den Konstanzer Hauptfriedhof. Hunderte Sportler waren von weit her angereist, um einem der deutschen Karatepioniere die letzte Ehre zu erweisen. Fast alle waren sie in ihren Gis, den Karateanzügen, gekommen, so wie es der letzte Wunsch von Rotzinger gewesen war. So viele Freunde und ehemalige Wegbegleiter trauerten um den Gründer des Konstanzer Karate-Fitness-Dojo, dass die Trauerfeier über Lautsprecher nach draußen übertragen wurde, da nicht alle Platz gefunden hatten in der Aussegnungshalle



Hunderte von Kindern und Jugendlichen wurden in den vergangenen Jahrzehnten von Hanskarl Rotzinger in die Philosophie des Karate eingeführt. Der Träger des sechsten Dan, eine der höchsten Auszeichnungen der Kampfsportart, gewann als Trainer mit seinen Schützlingen über 550 Medaillen bei Landes-, Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften. Die Stadt Konstanz verlieh ihm 2002 den Sport-Ehrenbrief, 2006 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande für seine Verdienste im Karatesport. Am 17. März verstarb Hanskarl Rotzinger zwei Tage vor seinem 77. Geburtstag überraschend.