Tischtennis Beurener Tischtennisspieler mit Top-Ergebnissen

Mit drei Top-Ergebnissen machten die Tischtennis-Spieler der Jahrgänge U15 und U18 beim Baden-Württemberg-Ranglistenturnier auf sich aufmerksam. Alle drei Spieler kommen vom TTC Beuren

Tischtennis: Natalie Suhoveckij hatte sich im vergangenen Jahr erstmals als Vierte unter die besten Tischtennis-Mädchen Baden-Württembergs in ihrem Jahrgang eingereiht. Nun konnte sie das Vorjahresergebnis nochmals um zwei Plätze verbessern. Nach Platz eins in der Vorrundengruppe erreichte sie problemlos, mit lediglich einem Satzverlust in acht Spielen, das Finale des Wettbewerbs Mädchen U15. Mit 8:11, 11:13, 10:12 unterlag sie hier Elena Hinterberger von den TTF Hemsbach.

Sarah Hafner war im vergangenen Jahr auf Platz 14 gelandet. Dieses Jahr begann sie das Mädchen-U18-Turnier ebenfalls nicht optimal mit 3:2 Spielen in der Gruppe, schaffte aber aufgrund des besseren Satzverhältnisses den zweiten Platz und damit den Einzug in die Endrunde um die Plätze eins bis acht. Hier musste sie sich in drei Partien nur einmal gegen die spätere Zweite geschlagen geben und erreichte somit das Spiel um Platz drei. Mit 11:7, 11:9 und 14:12 schlug sie dabei erstmals ihre Kontrahentin Luisa Leser (TTF Stühlingen) souverän mit 3:0 Sätzen. Sarah Hafner hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um elf Plätze verbessert.

Beide Mädchen erzielten somit die besten Ergebnisse ihrer bisherigen Laufbahn, was zu einem großen Anteil auch Trainer Rudi Stumper zuzuschreiben ist, der die Mädchen abwechselnd coachte und ihnen in wichtigen Spielphasen noch entscheidende Tipps geben konnte.

Len Raake, trainiert von Onur Dillioglu, hatte sich im Vorjahr gar nicht für die Baden-Württemberg-Rangliste qualifiziert und gehörte somit nicht zum Jungen-U18-Favoritenkreis. Er erzielte aber eine Bilanz von 4:1 Spielen in der Vorrunde und kam in die Endrunde um die Plätze eins bis acht. Nach 1:2 Spielen in der Finalrunde gewann er schließlich das Spiel um Platz sieben gegen Nick Do (Freiburg).

Weitere Ergebnisse von Bodensee-Spielern: Christian Wessels (TTC Mühringen, früher TTC Singen, Platz 6 Jungen U18), Celine Schädler (TTF Stühlingen, früher TTC Mühlhausen, Platz 10 Mädchen U18), Carina Maier (TTC Beuren, Platz 21 Mädchen U18), Kai Moosmann (TTC Singen, Platz 21 Jungen U18, verletzt aufgegeben). (bin)